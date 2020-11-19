Тушила спички об руки: мама двойняшек обвинила педагога частного детского сада в истязании детей

«Мама, мне больно». Версия родителей мальчиков



Светлана Силова воспитывает двух пятилетних сыновей-двойняшек. Дети ходят в обыкновенный детский сад, но женщина решила подтянуть им английский. Для этого она выбрала частный центр «Чеширский кот» на Писарева, 20, в центре Новосибирска.

— Дети заинтересовались, им нравилось, — вспоминает Светлана. — Но спустя пару месяцев они начали: «Мама, мы не хотим туда ходить». Сначала я подумала, что там проблема языковая.

У детей часто выступает аллергия, поэтому сначала женщина не обратила внимания на небольшое покраснение на руках. Пока один из сыновей не стал жаловаться на боль.

— Просто вечером подхожу, обнимаю его, ребенок отдергивает руку: «Мама, мне больно». Я схватила его, начала рассматривать. Вижу ожог. Стала просить рассказать, что случилось, — продолжает мама двойняшек.

Дети долго молчали, но потом всё-таки признались матери, что боятся воспитательницу Надежду Михайловну. В тот день, 15 сентября, с детьми должна была заниматься руководитель центра Анастасия Дубовицкая, но из-за семейных обстоятельств в группе осталась только пожилой педагог Надежда Дмитриенко.