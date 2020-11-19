Тушила спички об руки: мама двойняшек обвинила педагога частного детского сада в истязании детей

В Новосибирске мама двойняшек заявила в полицию на издевательства в детсаду
Жительница Новосибирска Светлана Силова обвинила воспитателя детского центра языкового развития и творчества «Чеширский кот», который находится на Писарева, 20, в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их. Женщина уже обратилась в полицию и в инспекцию по делам несовершеннолетних. Сама педагог Надежда Дмитриенко считает, что ее оболгали, а руководитель центра Анастасия Дубовицкая готовит иск о клевете в суд. Журналист НГС Алёна Истомина выслушала всех участников этого конфликта и узнала, почему в полиции пока не могут дать оценку произошедшему. Подробности — в нашем материале.
«Мама, мне больно». Версия родителей мальчиков
Светлана Силова воспитывает двух пятилетних сыновей-двойняшек. Дети ходят в обыкновенный детский сад, но женщина решила подтянуть им английский. Для этого она выбрала частный центр «Чеширский кот» на Писарева, 20, в центре Новосибирска.
— Дети заинтересовались, им нравилось, — вспоминает Светлана. — Но спустя пару месяцев они начали: «Мама, мы не хотим туда ходить». Сначала я подумала, что там проблема языковая.
У детей часто выступает аллергия, поэтому сначала женщина не обратила внимания на небольшое покраснение на руках. Пока один из сыновей не стал жаловаться на боль.
— Просто вечером подхожу, обнимаю его, ребенок отдергивает руку: «Мама, мне больно». Я схватила его, начала рассматривать. Вижу ожог. Стала просить рассказать, что случилось, — продолжает мама двойняшек.
Дети долго молчали, но потом всё-таки признались матери, что боятся воспитательницу Надежду Михайловну. В тот день, 15 сентября, с детьми должна была заниматься руководитель центра Анастасия Дубовицкая, но из-за семейных обстоятельств в группе осталась только пожилой педагог Надежда Дмитриенко.
— Ребенок стал рассказывать, что за плохое поведение воспитательница поджигала спички и тушила их об руки, по голове била, по спине, — ужасается Светлана Силова. — Могла так наказать за то, что они спать не хотели, что кушать не хотели. Спрашиваю, почему раньше мне не рассказывали, — она им угрожала, что сожжет их. Делалось это всё на улице, на прогулке. Второй ребенок тоже пострадал, но раньше, поэтому обследовали мы только первого, у кого на руках были явные ожоги.
Светлана Силова сразу же связалась с Надеждой Дмитриенко — та в тот же день, по словам матери двойняшек, стала допрашивать несовершеннолетних детей без согласия родителей, обвинять и детей, и саму мать в клевете и говорить, что дети могли просто поцарапаться.
— Сразу было уже поздно, поэтому на следующий же день мы поехали в травмпункт, зафиксировали рану, ожог второй степени, я сразу же написала заявление в полицию и ПДН, — объясняет Светлана Силова.
В распоряжении редакции имеется справка из детского травмпункта о временной нетрудоспособности ребенка из-за термического ожога второй степени в области тыла правой кисти от 16 сентября и заключение психоневролога-психотерапевта от 17 сентября, в котором сказано, что мальчик обнаруживает сохранный для своего возраста интеллект и отсутствие склонности к патологическому фантазированию.
«Как помочь этой женщине прийти в себя?» Версия воспитательницы
Педагог Надежда Дмитриенко, которого обвинила Светлана Силова, называет произошедшее чушью, а сам конфликт — надуманным.
— Мне 60, у меня дочь, у меня внучка, и вот такое придумать, — рассказывает Надежда Дмитриенко. — У меня давление было ту неделю. Я не знаю, что эта женщина хочет от меня лично. У нее было отдельное питание, потому что у детей аллергия на всё про всё. Я не понимаю, что нужно этой женщине, что я ей плохого сделала? Отдельное питание, дети ухоженные, накормленные. У нее что, фобия такая, гнобить людей и поднимать им давление?
Собеседница уверяет, что даже забыла, как выглядят спички, — последний раз она их видела еще в Советском Союзе.
— Как помочь этой женщине прийти в себя? — продолжает педагог. — Может быть, к психологу ей сходить?.. Я не знаю, что говорить, не знаю, как мою боль вообще высказать. Я уже наплакалась, я таблетки от давления пью. Что, мне вот так будут звонить и трепать нервы? Я хочу спокойно работать, дожить до старости, внукам помочь. А получается, что я какой-то варвар, изверг. Меня вообще к детям допускать нельзя и до внучки допускать нельзя?
«Я отчислила их за клевету, это месть». Версия руководителя центра
Руководитель центра детского развития и творчества «Чеширский кот» Анастасия Дубовицкая называет произошедшее не иначе как местью и клеветой.
— Конфликт был, но уже подтвердилось, что это клевета, это подтвердили и педагоги, и родители, — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Дубовицкая. — У мальчиков вот эта штука — это расчесанный прыщ, мальчики аллергичные, у них часто возникала аллергия. И на лице, и на ногах у них такое же было.
Руководитель центра считает, что Светлане Силовой не понравилось то, что один день в группе вела не она, а ее воспитательница. Якобы женщине не понравился педагог, и поэтому она решила его оклеветать.
— Она хотела выторговать у меня, чтобы только я занятия в группе вела, скинула мне аудиозапись, как их мучили всё то время, сколько они ходили, — продолжает Анастасия Дубовицкая. — Я опросила каждого ребенка, каждого родителя. Я сразу сказала: «Если не будет ни одного подтверждения, я буду вынуждена вас отчислить». Вот ей очень обидно, что их отчислили. Ей стало обидно, и только поэтому она в ПДН написала.
При этом Дубовицкая утверждает, что у нее есть аудиозапись, которая доказывает, что весь конфликт — это преднамеренная клевета, предоставить какие-либо доказательства в редакцию собеседница отказалась.
— Прошло две недели, и мы работаем, если бы у нас жгли детей, мы бы уже тут не работали. У нас всего 11 детей. У нас уже братьями ходят, мы двоих выпустили сейчас. Только эта родительница не вписалась, и ей стало обидно, — подчеркивает Анастасия Дубовицкая. — Какую-то липовую справку из больницы нашла, которую сейчас тоже, кстати, проверяют следователи.
Официально
В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт обращения Светланы Силовой в органы, но пояснили, что говорить о какой-то конкретике в деле пока рано.
— Ребенок был на лечении, после лечения мы его уже отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит характер травмы. И только после этого будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.
Интересно, что все участники конфликта по поводу официального разбирательства рассказывают совершенно разное — мать двойняшек Светлана Силова уверяет, что сотрудники детского сада прячутся от сотрудников, и полицейские пока не могут с ними встретиться, директор центра Анастасия Дубовицкая говорит о том, что были опрошены абсолютно все участники конфликта, и «дело благополучно заминается», а сама педагог Надежда Дмитриенко заявила, что не знает ни о каком заявлении в полицию и что никто с ней не беседовал.
— По данному делу был разговор и с директором, и с воспитателем — сотрудниками были опрошены абсолютно все стороны, — рассказали в полиции.
От редакции: мы задержали выход этого материала на месяц, чтобы за это время полиция смогла разобраться в сути конфликта и в деле появилась конкретика. Но за это время ничего не изменилось, процессуальное решение о возбуждении дела или отказе в возбуждении дела пока так и не принято.
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