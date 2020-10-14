Суд отправил в СИЗО полицейского, подозреваемого в убийстве девушки-трансгендера

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве девушки-трансгендера
Искитимский районный суд Новосибирской области отправил на два месяца в СИЗО подозреваемого в убийстве девушки-трансгендера Дениса Калинина. Он пробудет за решёткой до 13 декабря.
Дениса Калинина подозревают в жестоком убийстве 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской. 13 октября её тело было найдено в 700 метрах от села Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области. Как рассказала подруга девушки, у
Криминальный журналист НГС Алёна Истомина поговорила с близкими убитой Виктории Басаковской и узнала, как Денис пытался запутать следователей (раскрыть дело помогла странная переписка — публикуем её).
По паспорту девушка была Николаем — она так и не успела поменять документы. В июне прошлого года Викторию из-за этого не пустили заниматься в бойцовский клуб. После этого она дала откровенное интервью НГС и рассказала о проблемах, с которыми в обществе сталкиваются трансгендеры.