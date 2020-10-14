Суд отправил в СИЗО полицейского, подозреваемого в убийстве девушки-трансгендера

Искитимский районный суд Новосибирской области отправил на два месяца в СИЗО подозреваемого в убийстве девушки-трансгендера Дениса Калинина. Он пробудет за решёткой до 13 декабря.

Дениса Калинина подозревают в жестоком убийстве 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской. 13 октября её тело было найдено в 700 метрах от села Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области. Как рассказала подруга девушки, у 20-летнего сотрудника ППС Железнодорожного района Новосибирска был с ней роман. Но пара рассталась, а подозреваемый мог задушить девушку из ревности.