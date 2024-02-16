«Опять взлет бабушек-самогонщиц»: новосибирцы высказались о возможном закрытии «наливаек» во дворах

Другой читатель предполагает, что если закрыть подобные заведения, то люди начнут покупать алкоголь в нелегальных местах или сами «наливайки» изменят свой вид деятельности.



— С одной стороны, конечно, разлив, особенно в домах и ночью — зло. С другой стороны, вот запретят его — будет опять взлет бабушек-самогонщиц, разного шмурдяка и бормотухи, народ будет больше травиться. Было же это всё уже, и не единожды. А что тут сделать? Какое решение? Вопрос очень открытый, в какой-то степени философский, — пишет Маркиз Мыложуйский-Пендель.

