«Опять взлет бабушек-самогонщиц»: новосибирцы высказались о возможном закрытии «наливаек» во дворах

Новосибирские заведения, которые торгуют алкоголем в ночное время, негативно отнеслись к закону, который позволяет региональным властям запрещать розничную продажу пива и других алкогольных напитков в так называемых «наливайках». Их мнения опубликовал НГС. Под новостью читатели оставили больше 200 комментариев. Публикуем некоторые из них.
Часть комментаторов считает, что такие заведения должны работать на расстоянии от жилых домов. Например, в радиусе в 100 метров. Но кто-то думает, что лучше, чтобы их открывали рядом с подъездами. Об этом высказался пользователь c ником LG>:
— Ага, и накидавшись вдрибадан мне за догоном нужно будет пройти несколько кварталов и по пути ещё и нужду справить пару раз. Оно лучше чем просто я выйду из одной двери, войду в соседнюю и почапаю до кухни обратно?
— Наливайки — это же градообразующие предприятия. Посмотрите на любую новостройку. Какое предприятие там открывается первым? Точка по продаже разливного пива, — отметил Гость.
Другой читатель предполагает, что если закрыть подобные заведения, то люди начнут покупать алкоголь в нелегальных местах или сами «наливайки» изменят свой вид деятельности.
— С одной стороны, конечно, разлив, особенно в домах и ночью — зло. С другой стороны, вот запретят его — будет опять взлет бабушек-самогонщиц, разного шмурдяка и бормотухи, народ будет больше травиться. Было же это всё уже, и не единожды. А что тут сделать? Какое решение? Вопрос очень открытый, в какой-то степени философский, — пишет Маркиз Мыложуйский-Пендель.
— Уверен, что многие магазины просто станут барами, ресторанами и кафе, — высказался пользователь Городской.
— Магазин закроется, постамат откроется. Позвонил, заказал, пришел взял, — пишет Гость.
Часть читателей высказали свое негативное отношение к таким заведениям.
— Давно пора закрыть эти злачные места в жилых зданиях. Едешь по городу и видишь кругом одни пивнушки по 3 штуки в одном жилом доме и алкоголь в разлив и в таре, оторопь берет, что все для алкоголизации населения, — считает Гость.
— Это забота об улучшении жизни и процветании сограждан. Возрадуемся, — высказался о законе пользователь 415701.
В статье также говорилось о том, что из-за закрытия таких заведений сотрудники могут остаться без работы. Читатели считают, что бывшие продавцы смогут найти себе другое место.
— Уж продавцом везде можно устроиться. Без работы не останутся.
Внимание горожан привлекают не только «наливайки», но и ночные заведения, в которых иногда проходят спорные мероприятия. В одном из них побывала журналист НГС. Читайте ее впечатления в репортаже из скандального бара.