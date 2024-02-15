«Магазины закроются, люди останутся без работы»: продавцов новосибирских «наливаек» расстроил новый закон о торговле пивом

— Мы уже ознакомились с этим законом, начинаем переходить на новое время работы. Вся эта ситуация плохо сказалась на бизнесе, идет низкая выручка, из-за этого магазины закрываются, люди остаются без работы. Из-за таких законов закрываются целые сети, а люди годами налаживали этот бизнес, ведь эти предприниматели давали работу другим людям, а что теперь будет, даже не представляю. Вот скажу по себе, мне до пенсии еще 4 года, если наш магазин закроют, куда мне идти? На завод меня не возьмут, образования нет, в какое-то престижное место — тоже не вариант, так как предпенсионный возраст, остается одно, идти и работать дворником. Разве это поддержка малого бизнеса? Это поддержка крупных сетей, а малый бизнес только уничтожают, — поделилась Оксана.

