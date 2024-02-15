«Магазины закроются, люди останутся без работы»: продавцов новосибирских «наливаек» расстроил новый закон о торговле пивом

Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках». После этого закона депутаты городского совета Новосибирска направили письмо в Законодательное собрание области и губернатору, чтобы заняться этим вопросом. Корреспондент НГС пообщался с представителями этого бизнеса и узнал их реакцию на принятый закон.
Пиво любят покупать ночью
Как отметили в заведении «Пиво 24» на левом берегу Новосибирска, подобная ситуация серьезно скажется на малом бизнесе. По мнению сотрудницы заведения, если этот закон примут, то многим пивным магазинам придется закрываться, так как основная продажа слабоалкогольной продукции идет именно ночью.
— Мы уже ознакомились с этим законом, начинаем переходить на новое время работы. Вся эта ситуация плохо сказалась на бизнесе, идет низкая выручка, из-за этого магазины закрываются, люди остаются без работы. Из-за таких законов закрываются целые сети, а люди годами налаживали этот бизнес, ведь эти предприниматели давали работу другим людям, а что теперь будет, даже не представляю. Вот скажу по себе, мне до пенсии еще 4 года, если наш магазин закроют, куда мне идти? На завод меня не возьмут, образования нет, в какое-то престижное место — тоже не вариант, так как предпенсионный возраст, остается одно, идти и работать дворником. Разве это поддержка малого бизнеса? Это поддержка крупных сетей, а малый бизнес только уничтожают, — поделилась Оксана.
О том, что принятие такого закона серьезно ударит по карманам владельцев пивных заведений, считают и в «Мини-маркете» в Горском микрорайоне.
— Нововведение, конечно, негативно скажется на торговле, так как основная продажа пива идет в вечернее время и ночью. Если этот закон примут, то владельцы получат значительный финансовый ущерб, — боится Надежда.
Разливное уже подорожало
Как отметили в заведении «Пиво Сибири», этот закон скажется не только на владельцах, но и на экономической ситуации в регионе, так как с уменьшением прибыли у заведений уменьшатся и отчисляемые налоги.
— Пока непонятно, как это будет работать. Всё пиво давно маркируется, из-под полы точно уже никто не продает. В последнее время разливное пиво у поставщиков и так подорожало на сумму от 12 до 22 рублей за литр. Основная торговля идет после 12 ночи, если здесь прижмут, то делать бизнес вообще будет невозможно. Непонятно, кому от этого будет выгода. Если уменьшится продажа розницы, то, соответственно, упадет продажа у дилеров, отсюда сократятся продажи у заводов, всё это приведет к тому, что сократится количество налогов, — предполагает Вячеслав.
В заведении «Клуб Путешественников» отметили, что пока рано паниковать. По мнению сотрудников, власти примут меры поддержки для владельцев пивных после принятия закона.
— Конечно, эта ситуация скажется на бизнесе, но как именно это повлияет, пока говорить рано. Но если закон примут, та выручка, которую получают продавцы в ночное время, сократится, но наверняка будут какие-то меры поддержки для владельцев, — рассчитывает Илья.
Госдума приняла закон о «наливайках» в первом чтении в декабре прошлого года. Тогда спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что депутатам «поступают многочисленные обращения от граждан».