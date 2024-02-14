freedom
Реклама
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 7/10
usd 91.21
eur 98.19
Тема дняУраган накрыл Новосибирск — онлайн
Все новости
Все новости

«Были непотопляемые»: в Новосибирске готовятся ограничить время работы «наливаек»

Депутаты горсовета обсудили новый закон

1 863

«Наливайки» раньше нельзя было закрыть из-за законодательства

Поделиться

В Новосибирске сегодня, 14 февраля, депутаты городского совета решили направить письмо в Законодательное собрание области и губернатору, чтобы попросить заняться вопросом о «наливайках». На этой неделе Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.

— Это проблема давно существует, особенно в спальных районах. Это когда в многоквартирных домах круглосуточно продают алкоголь со всеми вытекающими последствиями — с грязью, драками в подъездах и тому подобное. Избиратели к нам многократно обращались. Но федеральный закон был написан так, что «наливайки» были непотопляемые, — объяснил председатель Совета Дмитрий Асанцев.

Сейчас право ограничивать время работы «наливайок» может выставлять Заксобрание региона. Депутат Александр Бурмистров предложил в письме к Заксобранию предложить время, до которого должно быть ограничение продажи алкоголя.

В итоге в голосовании депутаты решили сначала отправить письмо с просьбой начать рассматривать и готовить законопроект в ближайшие сроки. А вторым письмом направить предложения по времени. Следующая сессия Заксобрания пройдет 29 февраля.

Госдума приняла закон о «наливайках» в первом чтении в декабре прошлого года. Тогда спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что депутатам «поступают многочисленные обращения от граждан.

НаливайкиАлкогольПродажаДепутатыНовосибирск
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter