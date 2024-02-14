«Были непотопляемые»: в Новосибирске готовятся ограничить время работы «наливаек»

В Новосибирске сегодня, 14 февраля, депутаты городского совета решили направить письмо в Законодательное собрание области и губернатору, чтобы попросить заняться вопросом о «наливайках». На этой неделе Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.
— Это проблема давно существует, особенно в спальных районах. Это когда в многоквартирных домах круглосуточно продают алкоголь со всеми вытекающими последствиями — с грязью, драками в подъездах и тому подобное. Избиратели к нам многократно обращались. Но федеральный закон был написан так, что «наливайки» были непотопляемые, — объяснил председатель Совета Дмитрий Асанцев.
Сейчас право ограничивать время работы «наливайок» может выставлять Заксобрание региона. Депутат Александр Бурмистров предложил в письме к Заксобранию предложить время, до которого должно быть ограничение продажи алкоголя.
В итоге в голосовании депутаты решили сначала отправить письмо с просьбой начать рассматривать и готовить законопроект в ближайшие сроки. А вторым письмом направить предложения по времени. Следующая сессия Заксобрания пройдет 29 февраля.
Госдума приняла закон о «наливайках» в первом чтении в декабре прошлого года. Тогда спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что депутатам «поступают многочисленные обращения от граждан.