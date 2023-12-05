Госдума запрещает наливайки. Законопроект приняли в первом чтении

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который дает право региональным властям запрещать розничную продажу слабоалкогольных напитков, в том числе пива, в «наливайках». Об этом заявил спикер Госдумы Вячелав Володин у себя в телеграм-канале.
— Нам поступают многочисленные обращения от граждан — жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днем это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона. Принятое сегодня решение — это ответ на запрос общества, — объяснил Володин.
Поправки предлагают внести изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...».
— В настоящее время во многих субъектах РФ остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас розничная продажа алкоголя в общепите и розничная продажа алкоголя как таковая — два разных вида деятельности, и для них нужны отдельные лицензии. Но это не касается продажи пива и слабоалкогольной продукции. Поэтому, как объясняется в пояснительной записке, и невозможно запретить продавать их в «наливайках». Теперь, если закон примут и его подпишет президент, такое право появится у региональных властей.
— Регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, — подчеркнул Володин.
Кроме того, поправки предполагают, что на местах власти смогут самостоятельно устанавливать время, когда в «наливайках» можно будет продавать алкоголь, и вводить собственные требования.
— Ранее субъекты РФ уже получили права устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции. После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере, — заключил председатель Госдумы.
Также законопроект предлагает законодательно запретить производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями госстандартов. Такое решение связано с массовым отравлением «Мистером Сидром» этим летом сразу в нескольких регионах страны.