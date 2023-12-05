Госдума запрещает наливайки. Законопроект приняли в первом чтении

— Ранее субъекты РФ уже получили права устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции. После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере, — заключил председатель Госдумы.