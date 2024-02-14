В России вступил в силу «полусухой» закон: купить алкоголь теперь будет сложнее

Законопроект, регулирующий эти полномочия, Госдума приняла в первом чтении в декабре прошлого года. Тогда спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что депутатам «поступают многочисленные обращения от граждан — жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений».

— Днем это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона. Принятое сегодня решение — это ответ на запрос общества, — заявил он тогда.

