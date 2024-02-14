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В России вступил в силу «полусухой» закон: купить алкоголь теперь будет сложнее

Документ появился после многочисленных жалоб на наливайки

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Похоже, теперь бардак на первых этажах многоквартирных домов получится победить

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Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь региональные власти смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. В частности, можно будет ввести требования о розничной продаже сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре при оказании услуг общественного питания только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.

Кроме того, регионы смогут ограничивать время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, кроме ресторанов в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Ранее они могли ограничивать только продажу крепкого алкоголя.

Законопроект, регулирующий эти полномочия, Госдума приняла в первом чтении в декабре прошлого года. Тогда спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что депутатам «поступают многочисленные обращения от граждан — жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений».

— Днем это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона. Принятое сегодня решение — это ответ на запрос общества, — заявил он тогда.

Ранее власти российских регионов уже получили право устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции.

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