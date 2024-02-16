«Пьют все»: что творится по ночам в скандальном клубе, который проверяет прокуратура, — ироничный репортаж НГС

Открытый по франшизе петербургский клуб располагается в цокольном этаже здания на углу Красного проспекта и Ядринцевской, но не зная точного адреса, мимо него легко можно пройти — во всяком случае, в темноте. Двери расположены с торца здания, а баннеры с двусмысленной, но запоминающейся рекламой, призывающей новосибирцев приобщиться к клубной культуре, с улицы давно исчезли (кажется, на них тоже кто-то пожаловался, но это не точно).



Это вам не какой-нибудь случайный вход не в ту дверь: нужно либо забивать в навигатор конкретное заведение, либо очень долго ходить кругами в поисках стильной, но некрупной вывески. Случайный прохожий в клуб вряд ли попадет.