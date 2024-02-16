«Пьют все»: что творится по ночам в скандальном клубе, который проверяет прокуратура, — ироничный репортаж НГС

На прошлой неделе прокуратура начала проверку клуба Nebar, на который пожаловались новосибирские общественники и депутаты. Александра Аверкина и Сергея Майорова возмутил якобы происходящий в ночном заведении разврат. В ответ на сайте Change.org появилась и начала стремительно набирать голоса петиция с призывом запретить слишком часто вмешивающуюся в ночную и концертную жизнь Новосибирска общественную организацию «Совет отцов», председателем которой и является Сергей Майоров. Журналисты не сумели пройти мимо набирающего обороты скандала и заглянули в Nebar в ночь с пятницы на субботу. Зачем новосибирцы туда ходят, что там можно найти аморального и почему это более чем традиционный досуг — в ироничном репортаже НГС.
Где скрывается Nebar
Информация об открытии популярного петербургского бара в Новосибирске появилась в конце 2018 года. Заведением в Новосибирске управляет компания «Неайс», зарегистрированная в Санкт-Петербурге, при этом сеть также развивает франшизу. Компания в равных долях принадлежит предпринимателям Ивану Зыкову и Денису Тимофееву, последний также владеет рядом баров в Санкт-Петербурге и новосибирской компанией «Ириски Красный», которая управляла баром «Ириски», а теперь управляет заведением «Сплетни бар by Anna Asti».
За 2022 год (более свежих данных пока нет) «Неайс» выручила 67 миллионов рублей, чистая прибыль составила 15 миллионов.
Открытый по франшизе петербургский клуб располагается в цокольном этаже здания на углу Красного проспекта и Ядринцевской, но не зная точного адреса, мимо него легко можно пройти — во всяком случае, в темноте. Двери расположены с торца здания, а баннеры с двусмысленной, но запоминающейся рекламой, призывающей новосибирцев приобщиться к клубной культуре, с улицы давно исчезли (кажется, на них тоже кто-то пожаловался, но это не точно).
Это вам не какой-нибудь случайный вход не в ту дверь: нужно либо забивать в навигатор конкретное заведение, либо очень долго ходить кругами в поисках стильной, но некрупной вывески. Случайный прохожий в клуб вряд ли попадет.
Посетителей здесь хватает, и по большей части они остаются довольны проведенным временем. Клуб имеет достаточно высокую (4,2 балла из 5 возможных) оценку при более чем тысяче отзывов. Ругают Nebar за разное: невкусную еду, грязный и липкий пол, чересчур придирчивый фейс-контроль. Но все эти отзывы не массовы и вполне могут уложиться в максиму «о вкусах не спорят». Хвалят преимущественно за атмосферу — ей как раз посвящен едва ли не каждый второй комментарий.
Внутри на меня немедленно накатывает острейшее ощущение ностальгии: из колонок доносится не какие-нибудь модные диджейские импровизации, а отборный поп-рок двадцатилетней выдержки, который ожидаешь услышать скорее на собственной дачной вечеринке, чем в провокационном и модном заведении. Правда, звучит он так громко, что расслышать друг друга и секьюрити нам никак не удается, и паспорт я подаю охраннику не в ответ на его просьбу, а просто исходя из логики ситуации. Пока он придирчиво изучает документ, смотрим по сторонам.
Выложенный плиткой пол (сегодня — однозначно чистый), много зеркал, красно-синий неоновый свет, наводящий на мысли о полицейских мигалках. У туалетов дерзко расположилась ванна на львиных лапах, наполовину заполненная пластиковыми шариками. Судя по тому, сколько очаровательных юных дев выложило свои снимки из нее в отзывы о заведении, место культовое. Правда, немного смущает то, что некоторые локации, знакомые по видео из соцсетей, найти не удается. Возможно, сняты провокационные ролики были в других заведениях сети. А то и просто в других заведениях.
Желающим повторить журналистский опыт стоит знать, что столики в клубе депозитные, мужчин пустят только за столик, а за барной стойкой можно сидеть, только пока не началась программа. В правилах заведения четко указано, что девушек в клуб пускают с 18 лет, а парней — с 21 года. Причины такой несправедливости руководство заведения не объясняет.
Что не так Nebar-ом?
В зале музыка играет еще громче, и я наконец обнаруживаю первое аморальное явление: коктейли здесь стоят по 10 евро за бокал. Возможно, в стоимость включена атмосфера ночного заведения — иных объяснений этому вопиющему факту найти не получается. Обсудить особенности ценообразования — тоже: громкость музыки явно рассчитана не на разговор, а на танцы.
Пока программа не началась, небольшое пространство в центре зала пустует, пара девушек, которым уже явно хочется подвигаться, стыдливо жмутся к своим столикам. Мы тоже уходим в уголок подальше. Во-первых у стойки децибелы особенно мощны, во-вторых, нас оттуда все равно выгоняют: грядет Вечеринка.
— Кто сегодня решил набухаться вдрязг, вусмерть? — радостно приветствует собравшихся ведущий. Тут же обещает, что нынче ночью будет «дорого, но *** (ужас. — Прим. ред.) как весело» и призывает девушек сплясать на барной стойке и получить бесплатный коктейль.
Предложение привлекательное, особенно учитывая цены в меню, но пока публика предпочитает платить деньгами. Насколько удается рассмотреть в неверном отблеске мигалок, мужчин и женщин здесь приблизительно поровну, и они настойчиво сканируют друг друга взглядами, но знакомиться пока не пытаются. Девы прелестны, свежи и стильно одеты в едином стиле витрины шоу-рума в центре города. Мужчины отличаются друг от друга сильнее: в первую очередь степенью опьянения, плавно варьирующейся от полной трезвости до готовности станцевать.
Тем временем ведущий объявляет первый конкурс: на стойке он расставляет шоты с разнообразными, предположительно крепкими спиртными напитками, а участники — мужчина и женщина — должны их на скорость смешать в высоком бокале и выпить. Молодой человек (позже он преставится нам как Влад) демонстрирует завидную ловкость как на первом, так и на втором этапе и получает приз — силиконовый стопер с «Алиэкспресс», о стоимости и полезности которого ведущий достаточно долго, но не очень смешно шутит.
Затем наконец начинаются танцы. На этой стадии я решительно перестаю понимать, что в Nebar не понравилось Сергею Майорову вместе с Александром Аверкиным. Более традиционной и, не побоюсь этого слова, скрепной атмосферы сельской свадьбы в сельском же ДК я не видела уже много лет. Не хватает только конкурса «яйцебой», в ходе которого мужчины пытаются вперед соперника разбить куриные яйца в привязанном к ремню мешочке, но за это ведущего определенно стоит поблагодарить.
Девушки изящно крутят обтянутыми тонким трикотажем попами, одна из них действительно взбирается на стойку. Парни уже откровенно ищут, кого бы пригласить к себе за столик. Смотреть на это интересно, но джин-тоник — плохая замена поп-корну.
Мы соглашаемся на первое же предложение, поступившее от чемпиона по скоростному употреблению шотов, и тут же познаем кузбасское гостеприимство: мне стремительно приносят все такой же 10-евровый коктейль, коллегу приглашают танцевать. Компания мужчин из Прокопьевска в Новосибирске отдыхает: первым пунктом в списке достопримечательностей Новосибирска они называют аквапарк, который разочаровал их слишком короткими горками. Под номером два стоит как раз Nebar, о котором гости города узнали из новостей. Возможно, владельцам клуба пора доплачивать общественникам за рекламу.
Пока коллега выходит на улицу подышать свежим воздухом, я повторяю попытку узнать у бармена, как клуб работает под гнетом прокурорских проверок и негодования общественников (именно с этого началась наша клубная ночь), но он не отвечает. Может быть, не хочет обсуждать тему, но, скорее, просто не слышит меня.
— Не страшно ходить сюда? Вдруг прокуратура с проверкой придет? — в отчаянии адресую я вопрос стоящему рядом не очень трезвому джентльмену.
— Прокуратура? Зачем? Почему? — искренне удивляется он в ответ.
— Ну так общественники пожаловались, что здесь разврат происходит. Депутат Аверкин. Сергей Майоров…
— А кто такой Майоров? — еще сильнее удивляется любитель клубной жизни.
— Девиз бара «Кто не пьет, тот *** (не выполнивший обещания человек. — Прим. ред.)!» — надрывается ведущий. — Поэтому пьют все!
Будем честны: в конце нулевых, когда я активно посещала клубы, в них происходило что-то весьма похожее. Но критичности во мне тогда было поменьше, алкоголя побольше, а целью визитов было не написание репортажа, а танцы до упада. Так что происходящее мне нравилось гораздо сильнее.
К половине четвертого становится отчетливо понятно: кина не будет. Если несколько десятков парней и девушек и собираются заняться сегодня ночью чем-то предосудительным, то явно не на танцполе и даже не в туалете. То ли настроение у публики неразвратное, то ли слухи о нравах клуба сильно преувеличены.
Впрочем, даже если сработал закон подлости, и обычно в заведении намного веселее, остается лишь гадать, каким образом надежно спрятанные в цокольном этаже и охраняемые грозными секьюрити вольности способны навредить моральному и нравственному развитию детей.
Развитие взрослых же, кажется, уже состоялось, и куда совершеннолетние новосибирцы и гости города хотят потратить свои деньги — это, кажется, только их дело.
В январе управляющая клуба Nebar прокомментировала разгорающиеся вокруг клуба скандалы и рассказала, что можно делать в ночном заведении, а что нельзя.
В прошлом году журналистка НГС Настасья Медведева побывала в кафе «У Дороги» на Затулинке и с интересом понаблюдала за нравами местной публики. Своими впечатлениями о них она поделилась в своем треш-репортаже.