«Тут кто только не отдыхает»: как журналист НГС провела ночь в баре на Затулинке среди жестоких дам и деликатных кавалеров

В СМИ обычно если и рассказывают о каких-то заведениях, то это, как правило, либо заметные открытия, либо прискорбные закрытия, либо обзоры чего-то фешенебельного, с чинной публикой и высокими ценниками. Это не означает, что в городе нет мест, где могут развлечься и отдохнуть те, кто не готов потратить тысячи рублей за вечер. Журналист НГС побывала в одном из таких мест — популярном кафе на Затулинке. Она выяснила, кто туда приходит отдыхать и танцевать, почему заведение так нравится некоторым незамужним девушкам и из-за чего там постоянно дерутся.
Интернациональное кафе
Описание кафе «У дороги» на Петухова в 2ГИС очень привлекательное: блюда восточной, русской и европейской кухонь, заказ столиков и блюд на вынос, танцпол, банкеты на 60 человек. При этом чек в заведении составляет удивительные 100 рублей. Судя по всему, днем заведение работает, как кафе, ночью — как клуб.
Только рейтинг у кафе невысокий — посетители оценили его в скромные 1,7 балла. В отзывах гости жалуются на большое количество мигрантов, драк и невкусную еду.
Про это заведение я никогда не знала, но моя хорошая знакомая Наталья как-то пригласила меня сюда сходить. Она нахваливала «ночной клуб» и говорила, что там очень весело. Поехать туда меня сподвигло мое любопытство. Отправились на такси, когда приятельница закончила смену в магазине у моего дома, в 2 часа ночи. На мой смущенный вопрос, пройдем ли мы по дресс-коду (поездка была спонтанной, и я, как и моя спутница, были одеты по-домашнему: она в рабочих джинсах и простой футболке, я — в спортивных штанах и олимпийке), Наталья меня успокоила:
— Да ты чего? Там есть, кто в 100 раз хуже одет! Вообще не парься!
Я реалист, и от заведения на Затулинке не ждала ничего хорошего — на заре своей юности я снимала там квартиру около года. Но сказать, что там все как-то слишком даже для Затулинки, — ничего не сказать.
Кафе «У дороги» действительно находится посреди дороги — здание странной, непонятной формы. Когда мы приехали, вечеринка была в полном разгаре: изнутри доносилась громкая музыка, вокруг толпились бородатые темноволосые мужчины, повсюду сновали таксисты и спрашивали, кого куда подвезти. Уже на ступеньках к нам начали подходить мужчины с разного рода предложениями.
— Девушки, можно я вас угощу выпивкой? — предложил молодой человек с сильным восточным акцентом. На голове у него — дешевая шапка-ушанка из искусственного меха с советской символикой.
Мы вежливо отказываемся от угощений и проходим внутрь. Там музыка уже громыхает, люди столпились. По центру мужчины и женщины отплясывают лезгинку, вокруг туда-сюда протискиваются люди — плотность толпы, намного превышающая заявленные 60 человек, не позволяет передвигаться быстро и свободно по залу. У пульта разогревает народ эмоциональный диджей в возрасте с призывами быть дружными, веселиться и не ссориться. Он включает по очереди русские и восточные треки, народ веселится на кураже.
За столиками полно одиноких дам, к которым подходят знакомиться молодые люди. Свободных мест с виду нет, но приятельница успокаивает: она ходит сюда давно, хорошо знает персонал, поэтому «не надо париться». Через полминуты нас усаживают за столик неподалеку от бара.
Скандалы, интриги, расследования
Выбор напитков в баре небольшой. Заказав по пиву за 200 рублей (цена там на все пиво одна), садимся за столик. Сразу замечаем, как мужчины вокруг начинают сверлить нас глазами, а девушки недовольно поглядывать.
Осматриваюсь и понимаю: в основном дамы приходят сюда небольшими группами, а уже на месте знакомятся с мужчинами. Когда тот или иной кавалер пытается приударить за другой особой, его спутница начинает вести себя довольно жестко, тянуть за руку, недовольно и даже грозно смотреть в сторону соперницы.
На один из «медляков» под Шамана меня приглашает один из гостей. Соглашаюсь, чтобы побеседовать и выспросить что-нибудь интересное.
— Я памирец. А так тут и казахи, и узбеки, и киргизы, и таджики, и кто только не отдыхает, — поясняет мне мужчина на танцполе в коротком разговоре.
Благодарю за танец, сажусь на место. Еще один молодчик пытается знакомиться, сидя за соседним столиком: активно подмигивает и усердно смотрит в нашу сторону. Вежливо отказываемся. С танцпола возвращается его спутница, с которой они познакомились здесь же с полчаса назад и бросает в нашу сторону искрометные взгляды. Мы стараемся не заострять на этом внимание.
В какой-то момент начинается шум и гам.
— О, драка, — объясняет мне моя спутница. — Тут постоянно кто-нибудь дерется. Еще хорошо, если бабы: их разняли, и все. А вот если мужики, они просто всей толпой на улицу выбегают, и начинается замес: одни дерутся, другие их разнимают. А если что-то пошло не так, те, кто разнимал, тоже начинают драться.
Выходим на улицу посмотреть, что происходит. На крыльце за волосы друг друга таскают две разъяренные женщины. Причину конфликта, который перерос в потасовку, они объяснить не могут — возможно, не поделили кавалеров. Разъяренных дам пытаются разнять мужчины из числа гостей и персонала заведения, им это удается с трудом. У одной из дамочек — высокой и стройной — все лицо теперь в ссадинах и синяках. Бармен настаивает, чтобы она поехала домой, но женщина наотрез отказывается, хотя едва стоит на ногах и еле ворочает языком.
— Она постоянная посетительница, и часто ведет себя так, со всеми ругается. Всегда все одно и то же, — вздыхает один из молодых людей, пытавшийся разнять дерущихся.
Парад невест
Конфликт, кажется, исчерпан, и мы возвращаемся за столик. Честно спрашиваю знакомую, зачем она сюда ходит, и та вполне честно отвечает.
— Ты знаешь, вот в центре все эти клубы такие пафосные… Я там чувствую себя не в своей тарелке. Сюда я хожу давно, всех знаю. Мой бывший парень сюда ходит постоянно. Никаких проблем тут у меня никогда не было. Мужики себя ведут нормально, если перед ними не вести себя как шлюха. Даже заступятся, если кто-то обидит. Если вести себя как вон они, — указала Наташа на пышных дамочек, активно крутящих бедрами вокруг смуглолицых парней, — то и вести себя будут с тобой так. А эти сюда специально мужиков цеплять приходят.
Дамочки призывно танцуют, мужчины не упускают возможности их потрогать. Но тут надо отдать должное: видимо действительно в заведении так принято, что все зависит от поведения дам: меня за время пребывания в кафе ни разу не пытались потрогать, никто не предлагал непристойностей.
В 6 часов утра свет в зале резко загорелся, и гостей попросили покинуть заведение. Бутылки с недопитым пивом персонал унес на барную стойку, и гости бросились разбирать, чье где. Мы спокойно уехали домой на такси. Несмотря на удачный исход рискованного эксперимента, пойти туда еще раз желания у меня, скорее всего, не возникнет.
Ранее НГС писал о том, что очередная сибирячка отличилась в ночном клубе. Она станцевала топлес на стойке, видео попало в сеть.