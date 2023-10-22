«Тут кто только не отдыхает»: как журналист НГС провела ночь в баре на Затулинке среди жестоких дам и деликатных кавалеров

Интернациональное кафе





Описание кафе «У дороги» на Петухова в 2ГИС очень привлекательное: блюда восточной, русской и европейской кухонь, заказ столиков и блюд на вынос, танцпол, банкеты на 60 человек. При этом чек в заведении составляет удивительные 100 рублей. Судя по всему, днем заведение работает, как кафе, ночью — как клуб.



Только рейтинг у кафе невысокий — посетители оценили его в скромные 1,7 балла. В отзывах гости жалуются на большое количество мигрантов, драк и невкусную еду.