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Прокуратура проверяет скандальный Nebar в Новосибирске — откровенные видео оттуда расходятся по соцсетям

Обращение в прокуратуру написал депутат Заксобрания

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Видео 18+ из Nebar часто разлетаются по соцсетям

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Прокуратура Новосибирской области проводит проверку в баре Nebar. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной проверок стали скандалы, которые связаны с баром, и видео от посетителей. Проверку до этого требовал провести депутат Законодательного собрания Александр Аверкин. Он подтвердил это НГС. Связана ли начатая проверка с обращением депутата — неизвестно.

В Nebar полураздетые девушки танцуют на барной стойке, пустившись во все тяжкие, а персонал проводит откровенные конкурсы. Часто скандальные видео расходятся по соцсетям. НГС поговорил с арт-директором заведения Севиль Сулаевой — она прокомментировала скандалы, вирусные видеоролики и рассказала о пределах допустимого для гостей в баре.

На компанию депутата Александра Аверкина в этом году юристы правительственного «Хозяйственного управления» подали в суд. С депутата требуют 45 миллионов рублей за срыв ремонта в Заксобрании.

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