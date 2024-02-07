Прокуратура проверяет скандальный Nebar в Новосибирске — откровенные видео оттуда расходятся по соцсетям

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку в баре Nebar. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ведомства.
Причиной проверок стали скандалы, которые связаны с баром, и видео от посетителей. Проверку до этого требовал провести депутат Законодательного собрания Александр Аверкин. Он подтвердил это НГС. Связана ли начатая проверка с обращением депутата — неизвестно.
В Nebar полураздетые девушки танцуют на барной стойке, пустившись во все тяжкие, а персонал проводит откровенные конкурсы. Часто скандальные видео расходятся по соцсетям. НГС поговорил с арт-директором заведения Севиль Сулаевой — она прокомментировала скандалы, вирусные видеоролики и рассказала о пределах допустимого для гостей в баре.
На компанию депутата Александра Аверкина в этом году юристы правительственного «Хозяйственного управления» подали в суд. С депутата требуют 45 миллионов рублей за срыв ремонта в Заксобрании.