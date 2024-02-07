Прокуратура проверяет скандальный Nebar в Новосибирске — откровенные видео оттуда расходятся по соцсетям

В Nebar полураздетые девушки танцуют на барной стойке, пустившись во все тяжкие, а персонал проводит откровенные конкурсы. Часто скандальные видео расходятся по соцсетям. НГС поговорил с арт-директором заведения Севиль Сулаевой — она прокомментировала скандалы, вирусные видеоролики и рассказала о пределах допустимого для гостей в баре.