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Мот, банкрот и необыкновенный поворот: чем прославился депутат из Сибири, который ездит на дорогущем внедорожнике

Бывший владелец ТЦ «Омский» Валерий Студеникин разругался с семьей и ушел в политику

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Перед выборами Валерий Студеникин декларировал пять автомобилей, а GMC Yukon Denali купил себе в 2023 году

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Рассматривая автомобили депутатов на парковке перед омским горсоветом, наши коллеги из NGS55.RU надолго задержались у огромного черного внедорожника с массивной решеткой радиатора. По сравнению с ним даже люксовый Mercedes-Benz GLS, припаркованный по соседству, смотрелся скромно. Каково было наше удивление, когда мы узнали, сколько он стоит и кому принадлежит. Как вчерашний банкрот смог позволить себе автомобиль за восьмизначную сумму? Рассказываем историю 47-летнего депутата Валерия Студеникина.

Семейный портрет

Евгений Студеникин (на фото справа) возглавил торговый центр еще на этапе строительства, а в начале <nobr class="_">90-х</nobr> удачно его приватизировал

Евгений Студеникин (на фото справа) возглавил торговый центр еще на этапе строительства, а в начале 90-х удачно его приватизировал

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Студеникины — фамилия, известная далеко за пределами региона. Ее носил заслуженный работник торговли России, первый президент Российской ассоциации универмагов и генеральный директор торгового центра «Омский» Евгений Студеникин. Но дети сначала выбрали другой путь. Сын Валерий, который в школе подавал большие музыкальные надежды, пошел учиться в Омский юридический институт МВД России (и играл в вузовском оркестре), а после его окончания остался там же работать. Параллельно выучился на инженера-экономиста, затем — на преподавателя высшей школы, защитил кандидатскую на тему «Правоохранительная деятельность органов внутренних дел как объект организации». Дочь Евгения Студеникина тоже получила юридическое образование и служила в прокуратуре.

Валерий Студеникин возглавил торговый центр «Омский» и стал основным владельцем компании после скоропостижной смерти отца от инсульта в сентябре 2006 года. 11,1% доли он получил по наследству, еще 55,56% передали ему мать Светлана и сестра Елена, которая тогда была на госслужбе и заниматься бизнесом не могла. В должности гендиректора Валерий Студеникин проработал почти 13 лет, увольнение стало апогеем затяжного корпоративного (читай, семейного) конфликта.

Игра не по правилам

Часть магазинов в ТЦ «Омский» принадлежит его совладельцам

Часть магазинов в ТЦ «Омский» принадлежит его совладельцам

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О реальных причинах конфликта можно только догадываться — ни одна из сторон официальных комментариев на эту тему не давала, а судебные заседания о разделе старейшего торгового центра Омска проходили в закрытом режиме. Однако в решении Омского районного суда отмечается, что катализатором конфликта в 2018 году стало желание Валерия Студеникина продать один из земельных участков, принадлежащий компании. Мать и дочь, которые на тот момент были акционерами АО «Центр», еще одного совладельца ТЦ «Омский», выступили против сделки. Якобы тогда-то Светлана Студеникина и решила забрать у сына свою долю и отдать ее дочери.

Уже в Арбитражном суде Омской области вскрылось, что за время своего гендиректорства Валерий Студеникин вогнал торговый центр в многомиллионные долги и вообще, по мнению родственников, «действовал недобросовестно, неразумно, злоупотребляя своими правами, решения принимал не в интересах общества, а в своих личных интересах». Например, он самовольно повысил себе оклад с 80 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц, хотя компания несла убытки. Также Студеникин взял в Сбербанке кредит на ремонт торгового центра, а вместо этого закупил оборудование для магазинов «Правила сезона» и «Мажордом», которые принадлежали ему и его жене Юлии. Кстати, и арендная ставка для них была гораздо ниже — за 6 лет они сэкономили на платежах почти 36,2 миллиона. Наконец, ТЦ «Омский» занял у кировской компании «Женская одежда» 20 миллионов рублей, но эти деньги были выведены на личные счета гендиректора.

С Валерия Студеникина удалось взыскать только 34 миллиона рублей убытков из 144. Но мать, которая сместила его с поста руководителя ТЦ «Омский», в 2021 году подала еще и на банкротство сына. Дело закрыли аккурат к выборам в городской совет, куда решил баллотироваться скандальный бизнесмен. Он утверждал в суде, что его имущества хватит с лихвой, чтобы выйти сухим из воды.

В сведениях, которые Валерий Студеникин подавал при выдвижении, указано, что его доход за 2021 год составил 1,3 миллиона рублей. На него были записаны десять земельных участков в Омске, поселке имени Комиссарова, селах Розовка и Усть-Заостровка общей площадью 9398 кв. м, жилой дом в поселке имени Комиссарова площадью 841,5 кв. м и пять парковочных мест в Омске и Москве.

Откуда доходы?

Американская мечта под российским флагом

Американская мечта под российским флагом

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Сейчас в банке данных исполнительных производств по его имени и фамилии ничего не найти. Свои первые выборы в горсовет Валерий Студеникин выиграл с большим отрывом от конкурентов, набрав 50,2% голосов и потратив на избирательную кампанию, как следует из итогового финансового отчета, почти 2,7 миллиона рублей. В горсовете недавний должник входит в три комитета — по муниципальной собственности, по вопросам экономического развития и финансово-бюджетным вопросам, а на заседания приезжает на американском внедорожнике стоимостью не меньше 11 миллионов рублей.

Новенький GMC Yukon Denali с 425 «лошадьми» под капотом Валерий Студеникин купил этим летом. Модель получила название в честь горы на Аляске, самой высокой в Северной Америке. Восьмицилиндровый двигатель, пневмоподвеска, 22-дюймовые диски, трехрядный кожаный салон, сиденья с массажем и подогревом, беспроводная зарядка для телефона в подлокотнике и потайной сейф под ним… Избиратели, которые по утрам пытаются сначала дождаться, а затем втиснуться в ледяной автобус, такую роскошь особенно оценят.

В гараже депутата также стоит три автомобиля Land Rover, Nissan March, раритетная «Волга» 1963 года, два прицепа, два снегохода, два гидроцикла и моторная лодка.

Чем зарабатывает на жизнь депутат от «Единой России» Валерий Студеникин? От своей доли в ТЦ «Омский» он полностью избавился. По данным сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, сейчас торговый центр принадлежит его сестре Елене (57% доли), ее мужу Станиславу Абрамову (23%), который также занимает пост гендиректора, и компании «Центр» (20%). Контрольным пакетом акций «Центра», согласно последним доступным данным, владеет Станислав Абрамов (68,82%). В 2022 году выручка ТЦ «Омский» оказалась почти в два раза меньше убытка — 136 миллионов рублей против 237 миллионов.

На Валерия Студеникина записаны три компании, все они зарегистрированы по адресу ТЦ «Омский» на Интернациональной, 43. Это «Фреш» и «Диалинк-Омск», которые показывают нулевые финансовые результаты, а также «Аптека-Центр», которая последние четыре года торгует лекарствами в убыток.

В сентябре 2023 года НГС изучил парламентскую парковку в Новосибирске: машины на ней стоят от 6,5 до 11 миллионов рублей.

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