Мот, банкрот и необыкновенный поворот: чем прославился депутат из Сибири, который ездит на дорогущем внедорожнике

Рассматривая автомобили депутатов на парковке перед омским горсоветом, наши коллеги из NGS55.RU надолго задержались у огромного черного внедорожника с массивной решеткой радиатора. По сравнению с ним даже люксовый Mercedes-Benz GLS, припаркованный по соседству, смотрелся скромно. Каково было наше удивление, когда мы узнали, сколько он стоит и кому принадлежит. Как вчерашний банкрот смог позволить себе автомобиль за восьмизначную сумму? Рассказываем историю
Семейный портрет
Студеникины — фамилия, известная далеко за пределами региона. Ее носил заслуженный работник торговли России, первый президент Российской ассоциации универмагов и генеральный директор торгового центра «Омский» Евгений Студеникин. Но дети сначала выбрали другой путь. Сын Валерий, который в школе подавал большие музыкальные надежды, пошел учиться в Омский юридический институт МВД России (и играл в вузовском оркестре), а после его окончания остался там же работать. Параллельно выучился на инженера-экономиста, затем — на преподавателя высшей школы, защитил кандидатскую на тему «Правоохранительная деятельность органов внутренних дел как объект организации». Дочь Евгения Студеникина тоже получила юридическое образование и служила в прокуратуре.
Валерий Студеникин возглавил торговый центр «Омский» и стал основным владельцем компании после скоропостижной смерти отца от инсульта в сентябре
Игра не по правилам
О реальных причинах конфликта можно только догадываться — ни одна из сторон официальных комментариев на эту тему не давала, а судебные заседания о разделе старейшего торгового центра Омска проходили в закрытом режиме. Однако в решении Омского районного суда отмечается, что катализатором конфликта в
Уже в Арбитражном суде Омской области вскрылось, что за время своего гендиректорства Валерий Студеникин вогнал торговый центр в многомиллионные долги и вообще, по мнению родственников, «действовал недобросовестно, неразумно, злоупотребляя своими правами, решения принимал не в интересах общества, а в своих личных интересах». Например, он самовольно повысил себе оклад с
С Валерия Студеникина удалось взыскать только
В сведениях, которые Валерий Студеникин подавал при выдвижении, указано, что его доход за
Откуда доходы?
Сейчас в банке данных исполнительных производств по его имени и фамилии ничего не найти. Свои первые выборы в горсовет Валерий Студеникин выиграл с большим отрывом от конкурентов, набрав 50,2% голосов и потратив на избирательную кампанию, как следует из итогового финансового отчета, почти
Новенький GMC Yukon Denali с 425 «лошадьми» под капотом Валерий Студеникин купил этим летом. Модель получила название в честь горы на Аляске, самой высокой в Северной Америке. Восьмицилиндровый двигатель, пневмоподвеска,
В гараже депутата также стоит три автомобиля Land Rover, Nissan March, раритетная «Волга»
Чем зарабатывает на жизнь депутат от «Единой России» Валерий Студеникин? От своей доли в ТЦ «Омский» он полностью избавился. По данным сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, сейчас торговый центр принадлежит его сестре Елене (57% доли), ее мужу Станиславу Абрамову (23%), который также занимает пост гендиректора, и компании «Центр» (20%). Контрольным пакетом акций «Центра», согласно последним доступным данным, владеет Станислав Абрамов (68,82%). В 2022 году выручка ТЦ «Омский» оказалась почти в два раза меньше убытка —
На Валерия Студеникина записаны три компании, все они зарегистрированы по адресу ТЦ «Омский» на Интернациональной, 43. Это «Фреш» и «Диалинк-Омск», которые показывают нулевые финансовые результаты, а также «Аптека-Центр», которая последние четыре года торгует лекарствами в убыток.
В сентябре 2023 года НГС изучил парламентскую парковку в Новосибирске: машины на ней стоят от 6,5 до 11 миллионов рублей.