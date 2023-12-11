Мот, банкрот и необыкновенный поворот: чем прославился депутат из Сибири, который ездит на дорогущем внедорожнике

Уже в Арбитражном суде Омской области вскрылось, что за время своего гендиректорства Валерий Студеникин вогнал торговый центр в многомиллионные долги и вообще, по мнению родственников, «действовал недобросовестно, неразумно, злоупотребляя своими правами, решения принимал не в интересах общества, а в своих личных интересах». Например, он самовольно повысил себе оклад с 80 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц, хотя компания несла убытки. Также Студеникин взял в Сбербанке кредит на ремонт торгового центра, а вместо этого закупил оборудование для магазинов «Правила сезона» и «Мажордом», которые принадлежали ему и его жене Юлии. Кстати, и арендная ставка для них была гораздо ниже — за 6 лет они сэкономили на платежах почти 36,2 миллиона . Наконец, ТЦ «Омский» занял у кировской компании «Женская одежда» 20 миллионов рублей, но эти деньги были выведены на личные счета гендиректора.

