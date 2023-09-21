Госдуму пересадят на «Лады». На чём ездят новосибирские депутаты, — парад дорогих и очень дорогих машин

Красавец BMW X7 M50d можно иногда увидеть на парковке перед Заксобранием. Премиальный внедорожник, стоимость которого в среднем по рынку колеблется от 8,5 до 10 млн рублей, зарегистрирован на АО «Новосибирскавтодор».

Среди депутатов Заксобрания есть исполнительный директор этой компании — Фёдор Николаев. Ему 48 лет, он родом из Кемеровской области. Начинал карьеру экономистом в банке, после переезда в Новосибирск занял руководящую должность в ООО «Торговый дом «Щебень», затем перешёл на работу в «Новосибирскавтодор». Впервые избран депутатом в 2010 году. Сегодня в региональном парламенте он возглавляет комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.