Госдуму пересадят на «Лады». На чём ездят новосибирские депутаты, — парад дорогих и очень дорогих машин

Совет Госдумы принял решение пересадить депутатов на автомобили отечественного производства. Речь идет о машинах, которые парламент выделяет народным избранникам для работы на округах. Очевидно, что к новосибирским депутатам инициатива не имеет никакого отношения (пока), но мы решили выяснить, на каких автомобилях они привыкли передвигаться. Читателям предлагаем самим ответить на вопрос, готовы ли наши земляки поменять Lexus и Range Rover на условные УАЗ и Niva.
Автомобиль — не роскошь, сегодня с этим утверждением можно поспорить. Особенно, когда его стоимость исчисляется миллионами рублей. Новосибирские депутаты не прочь прокатиться с ветерком и максимальным комфортом, ведь зачастую они выбирают мощные внедорожники и кроссоверы. Отнюдь не российского производства.
Красавец BMW X7 M50d можно иногда увидеть на парковке перед Заксобранием. Премиальный внедорожник, стоимость которого в среднем по рынку колеблется от 8,5 до 10 млн рублей, зарегистрирован на АО «Новосибирскавтодор».
Среди депутатов Заксобрания есть исполнительный директор этой компании — Фёдор Николаев. Ему 48 лет, он родом из Кемеровской области. Начинал карьеру экономистом в банке, после переезда в Новосибирск занял руководящую должность в ООО «Торговый дом «Щебень», затем перешёл на работу в «Новосибирскавтодор». Впервые избран депутатом в 2010 году. Сегодня в региональном парламенте он возглавляет комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.
В одном из интервью Николаев отметил, что «лучше заботиться о людях, чем гнаться за славой».
Такой Range Rover дешевле, чем за 11 млн рублей, найти в продаже не удалось. Его тоже часто паркуют перед самым входом в здание по адресу Кирова,3. Очевидно, это привилегия, которая доступна далеко не каждому.
Машина зарегистрирована на ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская». Логично предположить, что на ней передвигается её генеральный директор Олег Подойма, который по совместительству является депутатом регионального парламента. Ему 63 года, он — заслуженный работник сельского хозяйства РФ. В 2019 году вошёл в список самых богатых депутатов Новосибирской области с доходом в 38,2 млн рублей.
Сегодня Олег Подойма возглавляет комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам в Заксобрании НСО.
Стоимость Land Cruiser 200 сегодня начинается от 6,5 млн рублей. Этот внедорожник с хищным оскалом приезжает в Новосибирск из Каргатского района. Автомобиль зарегистрирован на сельхозпредпряитие ЗАО «Озёрское».
Руководитель компании — депутат Сергей Гайдук. Ему 59 лет, он — заслуженный работник сельского хозяйства. В 2021 году Гайдук задекларировал 6,7 млн рублей в качестве дохода и два транспортных средства — автомобильный прицеп и Kia Sportage, который принадлежит супруге.
Средняя стоимость Lexus LX570 2017 года выпуска — 8 миллионов рублей. Его мы однажды заметили на нижней парковке у Заксобрания, так сказать, — подальше от людских взглядов. Хотя скромным владельца внедорожника не назовёшь: посмотрите на номер — «Х700ХХ».
Автомобиль зарегистрирован на Новосёлова Виталия Валерьевича. Так зовут депутата, представляющего в парламенте «Единую Россию». Ему 49 лет. В прошлом он возглавлял администрацию Первомайского района, сегодня заседает в комиссии парламента по наказам избирателей и в комитете по государственной политике и местному самоуправлению.
Этот BMW X5M 2020 года — один из самых дорогих автомобилей в настоящей подборке. Его стоимость на рынке сегодня начинается от 11,5 млн рублей. Машина часто паркуется у Заксобрания, но принадлежит женщине, которая, на первый взгляд, с региональным парламентом не связана. Евгения Юрьевна Пак — предпринимательница.
Мы полагаем, что Евгения Юрьевна — человек очень близкий депутату Андрею Паку. Уроженец Алтайского края, он с 2010 года живёт в Новосибирске, где создал «группу компаний». В интервью уверяет, что использует «навыки на пользу обществу».
В свои 49 лет Пак представляет «Российскую партию пенсионеров».
Депутаты новосибирского Горсовета стараются не отставать от «старших товарищей» по работе. Например, этот Infiniti QX80 на «блатных» номерах (М888УМ54) зарегистрирован на полного тезку одного из народных избранников — Чаховского Дениса Александровича.
После выпуска из колледжа физической культуры Денис Чаховский работал обычным тренером в Центре высшего спортивного мастерства. Затем он окончил педагогический университет по специальности «Педагог-тренер» и, наконец, академию госслужбы. Сегодня возглавляет Спортивный центр «Обь».
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что решение пересадить депутатов на российские авто «поможет развитию российского автопрома» при том, что «бюджетные средства останутся в стране». Готовы ли новосибирские депутаты помочь Родине и променять элитные европейские и японские иномарки на отечественные машины? Вопрос риторический, то есть ответа не требует.
Летом депутаты ограничили размер премий для мэра Новосибирска и его заместителей. Но они сделали это не по собственной инициативе, а по требованию прокуратуры.