Депутаты ограничили размер премий для мэра Новосибирска и его заместителей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, формулировка, которая ранее была прописана в положении об оплате труда, была коррупциогенным фактором.



— Установлено, что положением об оплате труда в органах местного самоуправления, принятом Советом депутатов города, не был установлен конкретный размер ежемесячного денежного стимулирования для руководящего состава мэрии города Новосибирска. Нормативный акт содержал формулировку: «Ежемесячное денежное поощрение максимальными размерами не ограничивается», что является коррупциогенным фактором, — пояснили в прокуратуре.

