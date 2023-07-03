Депутаты ограничили размер премий для мэра Новосибирска и его заместителей

Депутаты горсовета Новосибирска внесли изменения в положение об оплате труда для руководства местного самоуправления. До этого поощрение для них не ограничивалось, а теперь оно не может быть больше оклада в двукратном размере.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, формулировка, которая ранее была прописана в положении об оплате труда, была коррупциогенным фактором.
— Установлено, что положением об оплате труда в органах местного самоуправления, принятом Советом депутатов города, не был установлен конкретный размер ежемесячного денежного стимулирования для руководящего состава мэрии города Новосибирска. Нормативный акт содержал формулировку: «Ежемесячное денежное поощрение максимальными размерами не ограничивается», что является коррупциогенным фактором, — пояснили в прокуратуре.
После вмешательства прокуратуры из положения убрали эту формулировку. Теперь размер премии должен быть не больше оклада за два месяца.
Как пояснил НГС председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, на практике размер поощрения всегда был таким.
— По сути, всегда так и было. Прокуратура попросила, чтобы мы зафиксировали это решение на сессии. В документах всегда закладывалась в смете цифра, исходя из двух окладов. Теперь мы нормативно это удовлетворили, — пояснил Дмитрий Асанцев.
Глава горсовета уточнил, что решение коснется мэра, председателя Совета депутатов, руководителя контрольно-счетной палаты и их заместителей.
На той же сессии горсовета, которая прошла 28 июня, двоих депутатов лишили мандатов из-за утраты доверия. НГС рассказывал, что о них известно.