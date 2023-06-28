Чем известны депутаты, которых сегодня исключили из горсовета Новосибирска — вспоминаем факты их биографии

— Факт неисполнения обязанностей подтверждается информацией следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. В результате проведения почерковедческой экспертизы выявлено, что подписи на уведомлениях об отсутствии фактов совершения в отчетном периоде сделок, поданных в администрацию губернатора депутатами Бойко* и Пироговой, выполнены не указанными депутатами, а другим лицом, — пояснил на сессии депутат Игорь Атякшев.



Комиссия установила, что в действиях есть признаки несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

