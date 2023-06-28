Чем известны депутаты, которых сегодня исключили из горсовета Новосибирска — вспоминаем факты их биографии

В среду, 28 июня, горсовет Новосибирска лишил мандатов депутатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко*. Этот вопрос в середине июня инициировала прокуратура Новосибирской области. Требование прокуратуры поддержала комиссия горсовета, а следом и коллектив депутатов во время тайного голосования на сессии. Причиной назвали непредоставление сведений о доходах. НГС вспомнил, что депутаты делали во время своей деятельности в горсовете и чем занимались, пока не пришли в политику.
За что лишили мандата
За лишение мандатов во время сессии проголосовали 38 депутатов. Перед началом голосования депутат Игорь Атякшев сообщил, что, по информации из представления прокурора города, Сергей Бойко* и Хельга Пирогова не представили сведения о доходах в рамках декларационной кампании
— Факт неисполнения обязанностей подтверждается информацией следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. В результате проведения почерковедческой экспертизы выявлено, что подписи на уведомлениях об отсутствии фактов совершения в отчетном периоде сделок, поданных в администрацию губернатора депутатами Бойко* и Пироговой, выполнены не указанными депутатами, а другим лицом, — пояснил на сессии депутат Игорь Атякшев.
Комиссия установила, что в действиях есть признаки несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Решение было принято на тайном голосовании. За досрочное прекращение полномочий депутата Бойко* подано 38 голосов, против — 1. За досрочное прекращение полномочий депутата Пироговой подано 38 голосов, против — 1. Эти результаты огласил председатель счетной комиссии депутат Сергей Бондаренко.
— Полномочия депутатов совета депутатов Новосибирска Бойко Сергея Андреевича* и Пироговой Ольги Вадимовны прекращаются с 4 июля 2023 года, — заключил председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев.
Хельга Пирогова
Хельга Пирогова родилась в 1988 году в Новосибирске, окончила школу с гуманитарно-эстетическим уклоном. В университете занималась общественной деятельностью, в
В 2011 году окончила НГПУ по специальности «преподаватель дошкольной педагогики и психологии». После университета работала в администрации Октябрьского района, курировала взаимодействие с высшими и средними специальными учебными заведениями, учреждениями молодежной политики. Затем в 2014 году ушла в маркетинг, занималась открытием ТРЦ «Галерея Новосибирск», участвовала в организации городских проектов и мероприятий, разрабатывала рекламные кампании для проектов в Новосибирске и Иркутске, работала в федеральных и международных компаниях. Приняла участие в работе благотворительного фонда «Ты можешь», который помогает детям, живущим в микрорайонах с неразвитой социально-культурной инфраструктурой.
Участвовала во всех крупных митингах в защиту прав горожан в Новосибирске, выступила организатором митинга против депутата Госдумы Леонида Слуцкого и соорганизатором митинга в поддержку Ивана Голунова.
В горсовет Хельга Пирогова избралась в 2020 году, она выдвинулась на выборы как независимый кандидат от коалиции «Новосибирск 2020». Против нее шли 4 кандидата, в том числе глава комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня.
Дмитрия Лобыню задержали в 2020 году по подозрению в коррупции. Через 2 года суд назначил ему наказание в виде 5 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом
Как депутат Хельга Пирогова входила в комиссии по местному самоуправлению и по социальной политике и образованию. Выступала за повышение зарплат для тьюторов в новосибирских школах. Кроме вопросов образования, боролась с точечной застройкой в городе: выступала против строительства в сквере на Кирова и в сквере около «Сибирь-Хоккайдо». Участвовала в обсуждении умных остановок в Новосибирске, поднимала вопрос о «нелогичности решений чиновников» во время пандемии. Добилась круглосуточной работы подземных переходов на улице Кирова и возле станции метро «Речной вокзал».
Летом 2022 года Хельгу Пирогову задержали. Это произошло после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на оплату решения суда по акциям протеста
На комментарий обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин после того, как
В феврале 2023 года Хельга Пирогова опубликовала в соцсетях документ с результатами экспертизы, которая не нашла в ее словах дискредитации армии. После этого «КоммерсантЪ» сообщал, что в следственных органах отказались от комментариев по этой ситуации.
Сергей Бойко*
Сергей Бойко* родился в 1983 году в семье инженеров, в школе увлекался точными науками. Поступил в СУНЦ НГУ, затем окончил факультет информационных технологий НГУ. Работать начал в студенчестве в лаборатории информатики СУНЦ. Затем устроился в IT-компанию «Авантел» — начинал как системный администратор и вырос в компании до должности гендиректора.
В 2015 году выдвигался в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области от «Демократической коалиции». После того как избирком отказался регистрировать кандидатов от коалиции, объявил голодовку и попал в реанимацию. В 2017 году был одним из организаторов митингов против роста тарифов ЖКХ. В этом же году возглавил штаб Навального** в Новосибирске. В 2018 году был организатором митинга против повышения пенсионного возраста в Сибири — тогда Бойко* арестовали прямо на мероприятии.
В 2019 году занял второе место на выборах мэра Новосибирска. В 2020 году выиграл выборы в горсовет Новосибирска, избрался как независимый кандидат от коалиции «Новосибирск 2020». Входил в комиссию по городскому хозяйству и по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.
Бойко пробыл депутатом в Новосибирске всего год — в ноябре 2021 он эмигрировал из России, опасаясь уголовного преследования. У него дома и у его родственников прошли обыски. В марте 2023 года Сергея Бойко* признали иноагентом.
За это время он высказывался на тему агрессивных бездомных животных, участвовал в обсуждении по проекту модернизации системы наружного освещения в городе, предлагал решения по организации движения электросамокатов в городе. В частности, хотел определить улицы, на которых нужно нарисовать велодорожки. Бойко также предлагал убрать с дорожек мешающие рекламные конструкции и ввести три скоростных режима: 10, 15 и 20 км/ч.
Сегодня на сессии стало известно, что после 4 июля на округе Хельги Пироговой обязанности депутата будет исполнять Андрей Любавский, на округе Сергея Бойко* — Сергей Бондаренко.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
**«Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими и запрещены в России. Сам Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.