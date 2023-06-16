Новосибирских депутатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко* могут лишить мандатов

— Загвоздка вот только в том, что сведения я предоставляла, письмо отправляла, и помощник мой пытался этот документ в антикоррупционную комиссию отдать. Они не приняли, поэтому он отправил его почтой, такой вариант тоже предусмотрен. Письмо им было доставлено вовремя, документы предоставлены, сроки соблюдены, — написала у себя в соцсетях Хельга Пирогова.