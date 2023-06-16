Новосибирских депутатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко* могут лишить мандатов

Прокуратура Новосибирской области потребовала лишить мандатов депутатов горсовета Хельги Пироговой и Сергея Бойко*. Соответствующее представление ведомство направило председателю Совета депутатов Дмитрию Асанцеву.
Копию документа выложил телеграм-канал «Коалиция Новосибирск 2020». Из документа следует, что в мае губернатор региона Андрей Травников предоставил информацию, «согласно которой ряд лиц, замещающих муниципальные должности, не предоставил сведениях о доходах, расходах, имуществе». В том числе декларации не подали Хельга Пирогова и Сергей Бойко*.
— Загвоздка вот только в том, что сведения я предоставляла, письмо отправляла, и помощник мой пытался этот документ в антикоррупционную комиссию отдать. Они не приняли, поэтому он отправил его почтой, такой вариант тоже предусмотрен. Письмо им было доставлено вовремя, документы предоставлены, сроки соблюдены, — написала у себя в соцсетях Хельга Пирогова.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Хельги Пироговой и Сергея Бойко* 23 июня рассмотрит комиссия горсовета Новосибирска, сообщил НГС председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев. Если комиссия примет положительное решение, вопрос рассмотрят на ближайшей сессии депутатов.
— Представление от прокуратуры мы получили, заседание комиссии будет в следующую пятницу. Решение принимается всегда комиссией, с учетом всех представленных материалов, документов, обстоятельств, чтобы это соответствовало законодательству. При правительстве Новосибирской области создана специальная комиссия, куда подаются сведения о доходах. Материалы этой комиссии, прокуратуры рассмотрят и сделают выводы. Если там будут определены нарушения, то вопрос будет вынесен на сессию, — сообщил НГС председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев.
НГС направил запрос в прокуратуру Новосибирской области.
Хельга Пирогова и Сергей Бойко* уехали из России из-за уголовного преследования. Хельга Пирогова покинула страну после возбуждения в отношении нее уголовного дела о распространении «ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Бойко* эмигрировал из России в ноябре 2021 года, опасаясь уголовного преследования. У него дома и у его родственников проходили обыски. В апреле Сергея Бойко* признали иноагентом.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.