Независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко уехал из России

Независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, который когда-то возглавлял новосибирский штаб Алексея Навального*, сообщил на своей странице в Instagram, что не планирует возвращаться из зарубежной командировки в Россию. В посте он рассказал, почему принял такое решение.

— На прошлой неделе у меня заканчивался контракт, и я должен был вернуться домой из командировки в Новосибирск. Но есть нюанс. В материалах дела Лилии Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск, и всё остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить мне регулярные свидания с семьей по расписанию, — написал политик.