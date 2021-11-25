Независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко уехал из России

Независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, который когда-то возглавлял новосибирский штаб Алексея Навального*, сообщил на своей странице в Instagram, что не планирует возвращаться из зарубежной командировки в Россию. В посте он рассказал, почему принял такое решение.
— На прошлой неделе у меня заканчивался контракт, и я должен был вернуться домой из командировки в Новосибирск. Но есть нюанс. В материалах дела Лилии Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск, и всё остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить мне регулярные свидания с семьей по расписанию, — написал политик.
Суд в Уфе отправил бывшую главы уфимского штаба Навального* Лилию Чанышеву в СИЗО 10 ноября. 9 ноября у активистки дома прошли обыски, ее задержали на 48 часов. На суде следователь объяснил свое ходатайство арестовать Чанышеву тем, что у Центра «Э» есть информация о планах активистки «избежать уголовной ответственности» и «скрытно покинуть территорию Российской Федерации через страны ближнего зарубежья», передавал «КоммерсантЪ».
Сергей Бойко также добавил, что, по его данным, материалы для возбуждения на него уголовного дела уже есть.
В беседе с «Тайга.Инфо» политик уточнил, что пока не знает, когда вернется домой и будет ли сдавать мандат депутата горсовета:
— Буду ли я сдавать мандат — это очень сложный вопрос. Лучше, конечно, чтобы депутат работал на округе, но, смотря какой депутат, — отметил он. — Сейчас на моем округе очень активно ведет кампанию некий Быковский (помощник депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева. — Прим. ред.), пехотинец Савельева. И я понимаю, что даже виртуальный депутат коалиции на округе сильно лучше, чем он. Есть очень классные объекты на округе для застройки, и мы понимаем, что вложить 20−30 млн в кампанию депутата, чтобы потом заработать миллиарды на точечной застройке центра, — это абсолютно живая схема. Поэтому я обсудил [ситуацию] с коллегами, с компетентными в точечной застройке специалистами, и решил, что пока, по крайней мере, торопиться со сдачей мандата не буду.
*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытие коррупционных схем и пресечение коррупции в высших органах российской власти. В 2019 году внесен Минюстом в перечень так называемых иностранных агентов. По закону мы обязаны это указать. Также суд признал их экстремистскими организациями и запретил деятельность по иску прокуратуры. Штабы Навального в регионах также признали экстремистскими.
В июле Московский городской суд признал ФБК* и штабы Навального* экстремистскими организациями и запретил их деятельность. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального — ему вменяют создание экстремистского сообщества. В список подозреваемых по делу вошел и новосибирский юрист Вячеслав Гимади.