«Мне СК ничего не присылал»: сибиряк стал фигурантом нового дела в отношении команды Навального

Сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального — ему вменяют создание экстремистского сообщества. В список подозреваемых по делу вошли и ближайшие соратники политика, в том числе новосибирский юрист Вячеслав Гимади.

— Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении А. Навального , Л. Волкова , И. Жданова и иных лиц и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) в отношении Л. Соболь , Г. Албурова , Р. Шаведдинова , В. Гимади , П. Зеленского , Р. Мулюкова и иных лиц, — сообщили сегодня в главном управлении СК.