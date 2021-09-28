«Мне СК ничего не присылал»: сибиряк стал фигурантом нового дела в отношении команды Навального

Сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального — ему вменяют создание экстремистского сообщества. В список подозреваемых по делу вошли и ближайшие соратники политика, в том числе новосибирский юрист Вячеслав Гимади.
— Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по
По версии следствия, в 2017 году в 37 регионах России было создано общественное движение «Штабы Навального» (признано экстремистской организацией и ликвидировано в 2021 году. — Прим. ред.), чьим основным руководителем и куратором был Волков. Он же представлял «Федеральный штаб» в Москве.
— В период с 2014 по 2021 год в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах, — добавили в ведомстве.
Оппозиционеров обвиняют в деятельности, которая была «направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки».
Сам Вячеслав Гимади сообщил, что лично о возбуждении уголовного дела ему не сообщили.
— Я комментариев содержательных по этому делу дать не могу, документов не видел, мне СК ничего не присылал. Узнал об этом из пресс-релиза СК, — кратко пояснил он.
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Позднее Вячеслав Гимади поделился актом проверки Минюста от
— СК пишет про возбуждение дела по экстремизму в отношении меня и бывших сотрудников ФБК (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году. — Прим. ред.). Это абсурд, потому что фонд работал открыто, гласно, подавал отчетность и проходил проверки, никаких претензий не было аж
После отравления Алексея Навального его адвокат Вячеслав Гимади требовал от СК возбуждения уголовного дела по факту покушения на жизнь политика. Сначала Ленинский районный суд отказал, но затем дело вернули на повторное рассмотрение. Затем руководитель управления Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР Алексей Александров заявлял, что его сотрудники работали в рамках закона, когда отказались возбуждать уголовное дело об отравлении Алексея Навального.