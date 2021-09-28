Следственный комитет завел на Навального еще одно уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального — на этот раз ему вменяют создание экстремистского сообщества.
— Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по
В заявлении ведомства отмечается, что противоправная деятельность сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки.
— С этой целью в период с 2014 по 2021 годы руководители и участники экстремистского сообщества систематически проводили на территориях субъектов Российской Федерации несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществлялись призывы к экстремистской и террористической деятельности, совершались противоправные действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинялся вред общественному порядку и общественной безопасности, — говорится в релизе следователей.
За создание экстремистского сообщества в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность в виде штрафа до 800 тысяч рублей или лишения свободы на срок от шести до десяти лет. Участие в экстремистском сообществе наказывается штрафом до 600 тысяч рублей, принудительными работами или же лишением свободы на срок от двух до шести лет.
В августе СКР предъявил Навальному обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Речь о «Фoнде борьбы с коррупцией» (в июне суд признал организацию экстремистской, ранее Минюст признал ее НКО, выполняющей функции иностранного агента) — по мнению следствия, его деятельность была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний.
Сам Навальный сейчас отбывает в колонии срок по делу «Ив Роше», который ФСИН заменил с условного на реальный.