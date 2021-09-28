Следственный комитет завел на Навального еще одно уголовное дело

В августе СКР предъявил Навальному обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Речь о «Фoнде борьбы с коррупцией» (в июне суд признал организацию экстремистской, ранее Минюст признал ее НКО, выполняющей функции иностранного агента) — по мнению следствия, его деятельность была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний.



Сам Навальный сейчас отбывает в колонии срок по делу «Ив Роше», который ФСИН заменил с условного на реальный.

