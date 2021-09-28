28 сентября вторник
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 72.66
eur 85.04
Тема дняКак изменили Ипподромскую: фоторепортаж
Все новости
Все новости

Следственный комитет завел на Навального еще одно уголовное дело

Под статью попали также ближайшие соратники оппозиционера

2 140
97Обсудить

Поделиться

С февраля 2021 года Навальный находится в колонии

С февраля 2021 года Навальный находится в колонии

Поделиться

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального — на этот раз ему вменяют создание экстремистского сообщества.

— Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении А. Навального, Л. Волкова, И. Жданова и иных лиц и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) в отношении Л. Соболь, Г. Албурова, Р. Шаведдинова, В. Гимади, П. Зеленского, Р. Мулюкова и иных лиц, — цитирует СК агентство ТАСС.

В заявлении ведомства отмечается, что противоправная деятельность сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки.

— С этой целью в период с 2014 по 2021 годы руководители и участники экстремистского сообщества систематически проводили на территориях субъектов Российской Федерации несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществлялись призывы к экстремистской и террористической деятельности, совершались противоправные действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинялся вред общественному порядку и общественной безопасности, — говорится в релизе следователей.

За создание экстремистского сообщества в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность в виде штрафа до 800 тысяч рублей или лишения свободы на срок от шести до десяти лет. Участие в экстремистском сообществе наказывается штрафом до 600 тысяч рублей, принудительными работами или же лишением свободы на срок от двух до шести лет.

В августе СКР предъявил Навальному обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Речь о «Фoнде борьбы с коррупцией» (в июне суд признал организацию экстремистской, ранее Минюст признал ее НКО, выполняющей функции иностранного агента) — по мнению следствия, его деятельность была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний.

Сам Навальный сейчас отбывает в колонии срок по делу «Ив Роше», который ФСИН заменил с условного на реальный.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ13
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Алексей НавальныйСледственный комитетуголовное дело«Ив Роше»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...