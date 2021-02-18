«Мы действовали в рамках закона»: сибирские следователи ответили на решение суда по делу об отравлении Навального

Сибирские следователи ответили на решение облсуда по делу об отравлении Навального
Руководитель управления Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР Алексей Александров заявил, что его сотрудники работали в рамках закона, когда отказались возбуждать уголовное дело об отравлении Алексея Навального.
В начале этой недели, 15 февраля, Новосибирский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда об отказе следственного управления СК на транспорте рассматривать заявление Вячеслава Гимади — адвоката Алексея Навального.
— Не было в решении суда такой формулировки, что наши действия признаны незаконными, поэтому мы должны делать то, что просит сторона заявителя. Речь идет о том, что было отменено решение Ленинского районного суда и направлено на новое рассмотрение. Поэтому с моей стороны будет некорректно это комментировать. Дождемся решения суда первой инстанции вновь. Мы считаем, что мы действовали в рамках закона и наши действия соответствуют внутриведомственным инструкциям и федеральным законам, — рассказал Алексей Александров, руководитель управления Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР.
В конце декабря издание The Insider опубликовало расследование, в котором назвало имена сотрудников спецслужб, вероятно, причастных к спецоперации по отравлению Алексея Навального в Томске. Это восемь оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435). Позже Алексей Навальный позвонил одному из этих мужчин — видео разговора появилось на YouTube.