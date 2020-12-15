Навальный назвал имена сотрудников ФСБ, которые пытались его отравить



Также, по данным The Insider, в июле 2020 года оперативники предприняли как минимум еще одну неудачную попытку отравления политика. Тогда Навальный с женой находились в Калининграде. Туда же вылетели Александров, Швец и Паняев. Юлия Навальная почувствовала себя плохо на пляже, «как никогда в жизни себя не чувствовала». Предполагаемые отравители в это время активно обменивались сообщениями с Макшаковым, а тот — с генералами Кириллом Васильевым и Владимиром Богдановым.



Сам Навальный предполагает, что таким образом отравители пытались рассчитать необходимую дозу. Потому что слишком маленькую он бы не почувствовал, а от слишком большой смерть бы наступила мгновенно.