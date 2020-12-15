Навальный назвал имена сотрудников ФСБ, которые пытались его отравить

Издание The Insider опубликовало расследование, в котором назвало имена сотрудников спецслужб, вероятно, причастных к спецоперации по отравлению Алексея Навального в Томске. Это восемь оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435).
Расследователи из The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel проанализировали авиаперелеты этих сотрудников за последние три года и данные биллинга их телефонных разговоров. По их версии, восемь сотрудников — Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Паняев — следили за Навальным с 2017 года, с момента, когда он заявил о выдвижении на пост президента РФ.
Также, по данным The Insider, в июле 2020 года оперативники предприняли как минимум еще одну неудачную попытку отравления политика. Тогда Навальный с женой находились в Калининграде. Туда же вылетели Александров, Швец и Паняев. Юлия Навальная почувствовала себя плохо на пляже, «как никогда в жизни себя не чувствовала». Предполагаемые отравители в это время активно обменивались сообщениями с Макшаковым, а тот — с генералами Кириллом Васильевым и Владимиром Богдановым.
Сам Навальный предполагает, что таким образом отравители пытались рассчитать необходимую дозу. Потому что слишком маленькую он бы не почувствовал, а от слишком большой смерть бы наступила мгновенно.
Через месяц Александров, Осипов и Паняев полетели за Навальным в Новосибирск, а затем в Томск. Они активно созванивались вечером 16 августа и ночью 19 августа, когда, как предполагают расследователи, Навальный был отравлен.
The Insider также выяснил, откуда могло взяться вещество группы «Новичок», следы которого обнаружили в анализах Навального. В 2017 году Россия заявила о полной ликвидации химоружия. Научный институт в городе Шиханы Саратовской области, где разрабатывали первый «Новичок», стал филиалом московского института органической химии. Около восьми «шихановских» ученых оказались в научном центре «Сигнал» в Москве, где работают специалисты по ингибиторам холинэстеразы, к которым относится «Новичок». Еще двенадцать бывших «шихановцев» трудятся в 27-м научном институте Министерства обороны в Москве, около десяти — в Испытательном институте военной медицины ГРУ в Санкт-Петербурге. Через главу этого института Сергея Чепура журналистам и удалось раскрыть всю подпольную схему.
Рассказ Навального об этом расследовании смотрите здесь.
Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Политик впал в кому, самолет экстренно приземлился в Омске. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас политик проходит реабилитацию в Германии. Он намерен вернуться в Россию.