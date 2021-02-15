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В Новосибирске отменили решение суда об отказе следователей заниматься покушением на Алексея Навального

Адвокат политика еще в августе требовал возбудить дело по факту покушения на жизнь Навального

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Решение было вынесено сегодня, 15 февраля

Решение было вынесено сегодня, 15 февраля

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Новосибирский облсуд направил иск адвоката Навального на рассмотрение

Сегодня, 15 февраля, Новосибирский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда об отказе следственного управления СК на транспорте рассматривать заявление Вячеслава Гимади — адвоката Алексея Навального. В августе Гимади требовал от СК возбуждения уголовного дела по факту покушения на жизнь политика.

— Новосибирский областной суд в составе судьи Волосской И. И. отменил постановление судьи Ленинского районного суда Кашиной Е. В., которая посчитала бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России законным. В материале было письмо СК, которым заявление без проверки отправили в полицию. Данное письмо судья Кашина почему-то приняла за процессуальное решение. Проигнорировав, что полиция по УПК не может расследовать покушение на убийство. Материал по факту бездействия Западно-Сибирского СК на транспорте при рассмотрении заявления об отравлении Алексея Навального направлен на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Новосибирска, — отметил Вячеслав Гимади.

По его словам, уголовного дела по факту покушения на жизнь Алексея Навального по-прежнему не возбуждено, Следственный комитет не принял процессуального решения, хотя, согласно закону, следователям дается максимум 30 суток.

В настоящее время в картотеке дел облсуда есть на рассмотрении материал по статье «Жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство» (ст. 125 УПК РФ). Пока решение по нему на сайте не опубликовано. В канцелярии корреспонденту НГС пояснили, что решение «будет только на следующий день».

Телефон ответственного за работу со СМИ Новосибирского облсуда был недоступен. Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ в Западно-Сибирском СУ СК на транспорте находится в отпуске, телефон самого управления также оказался недоступен.

Согласно постановлению Ленинского районного суда, которое в редакцию предоставил Вячеслав Гимади, требование возбудить уголовное дело о покушении на жизнь Алексея Навального было заявлено в августе прошлого года. СК РФ направил это заявление в Западно-Сибирское управление на транспорте.

В конце декабря издание The Insider опубликовало расследование, в котором назвало имена сотрудников спецслужб, вероятно причастных к спецоперации по отравлению Алексея Навального в Томске. Это восемь оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435). Позже Алексей Навальный позвонил одному из этих мужчин — видео разговора появилось в YouTube.

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Алексей Навальныйапелляциясуд
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