В Новосибирске отменили решение суда об отказе следователей заниматься покушением на Алексея Навального

Новосибирский облсуд направил иск адвоката Навального на рассмотрение
Сегодня,
— Новосибирский областной суд в составе судьи
По его словам, уголовного дела по факту покушения на жизнь Алексея Навального по-прежнему не возбуждено, Следственный комитет не принял процессуального решения, хотя, согласно закону, следователям дается максимум 30 суток.
В настоящее время в картотеке дел облсуда есть на рассмотрении материал по статье «Жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство» (
Телефон ответственного за работу со СМИ Новосибирского облсуда был недоступен. Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ в Западно-Сибирском СУ СК на транспорте находится в отпуске, телефон самого управления также оказался недоступен.
Согласно постановлению Ленинского районного суда, которое в редакцию предоставил Вячеслав Гимади, требование возбудить уголовное дело о покушении на жизнь Алексея Навального было заявлено в августе прошлого года. СК РФ направил это заявление в Западно-Сибирское управление на транспорте.
В конце декабря издание