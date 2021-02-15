В Новосибирске отменили решение суда об отказе следователей заниматься покушением на Алексея Навального

Сегодня, 15 февраля , Новосибирский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда об отказе следственного управления СК на транспорте рассматривать заявление Вячеслава Гимади — адвоката Алексея Навального. В августе Гимади требовал от СК возбуждения уголовного дела по факту покушения на жизнь политика.

— Новосибирский областной суд в составе судьи Волосской И. И. отменил постановление судьи Ленинского районного суда Кашиной Е. В. , которая посчитала бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России законным. В материале было письмо СК, которым заявление без проверки отправили в полицию. Данное письмо судья Кашина почему-то приняла за процессуальное решение. Проигнорировав, что полиция по УПК не может расследовать покушение на убийство. Материал по факту бездействия Западно-Сибирского СК на транспорте при рассмотрении заявления об отравлении Алексея Навального направлен на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Новосибирска, — отметил Вячеслав Гимади.