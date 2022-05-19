Обыски прошли у родных депутата Сергея Бойко и у экс-сотрудниц штаба Навального* в Новосибирске
Силовики заинтересовались Еленой Носковец, а также родственниками Полины Голобоковой
Силовики утром 19 мая провели обыски у новосибирских оппозиционеров. В 7 утра следственные действия прошли дома у депутата горсовета от независимой коалиции Антона Картавина. Чуть позже стало известно, что обыски были дома у Елены Носковец, а также родственников Сергея Бойко и Полины Голобоковой — все они работали в штабе Навального* в Новосибирске.
Депутат горсовета и экс-руководитель новосибирского штаба Сергей Бойко, ныне покинувший Россию, об обысках написал у себя в телеграм-канале:
— В один день с депутатом горсовета Антоном Картавиным прошли обыски у моего брата и у тещи. Связи с родственниками нет. Где они и что с ними, пока не знаю, — сообщил он.
Экс-сотрудница штаба Полина Голобокова сообщила НГС, что силовики приходили к ее родителям. Ее супруг — Даниил Маркелов — бывший координатор красноярского штаба Навального*, также работавший в штабе Навального* в Новосибирске. Голобокова и Маркелов покинули Россию по политическим соображениям в январе 2022 года.
— Мне позвонила сестра, сказала, что у родителей в квартире обыск, где мы были прописаны раньше с мужем Даниилом Маркеловым (выписались перед уездом из РФ). Мама очень плакала, испугалась сильно, я ее успокоила и сказала держать меня в курсе. В течение получаса они ушли, и мы созвонились с родителями. Технику не изъяли, потому что родители доказали, что она их. Ничего не нашли и ушли. Пришли по делу об экстремизме. Они еще знали, что теперь родители живут в этой квартире и что мама лежачая — инвалид второй группы, — рассказала НГС Полина Голобокова.
«ОВД-инфо» (признано Минюстом иностранным агентом) сообщило об обысках в квартире Елены Носковец, бывшей сотрудницы новосибирского штаба Навального* и помощницы депутата Бойко.
В областном главке МВД сообщили, что уточняют информацию об обысках. Представитель СУ СК РФ по НСО по связям с общественностью в беседе с НГС предположил, что следственные мероприятия мог проводить центральный аппарат СК РФ.
Следственный комитет России в сентябре возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального и его соратников — им вменяют создание экстремистского сообщества. В список подозреваемых по делу вошел экс-руководитель штаба Навального* в Новосибирске, а ныне депутат горсовета Сергей Бойко, в связи с этим иммигрировавший из России.
Сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов, сейчас отбывает наказание в колонии — в феврале 2021 года ему заменили условный срок по делу о покушении на мошенничество на реальный. В марте оппозиционеру добавили 9 лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Также его оштрафовали на 1,2 миллиона рублей.
18 марта Сергея Бойко, Елену Носковец, Даниила Маркелова и еще четверых оппозиционных политиков суд обязал выплатить силовикам 2,7 миллиона рублей. МВД обратилось с иском о возмещении затрат на горюче-смазочные материалы, на выплату сотрудникам за работу в январские выходные: в те дни пресекались несанкционированные протестные акции.
* В июне 2021 года Московский городской суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России.