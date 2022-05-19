Обыски прошли у родных депутата Сергея Бойко и у экс-сотрудниц штаба Навального* в Новосибирске

— Мне позвонила сестра, сказала, что у родителей в квартире обыск, где мы были прописаны раньше с мужем Даниилом Маркеловым (выписались перед уездом из РФ). Мама очень плакала, испугалась сильно, я ее успокоила и сказала держать меня в курсе. В течение получаса они ушли, и мы созвонились с родителями. Технику не изъяли, потому что родители доказали, что она их. Ничего не нашли и ушли. Пришли по делу об экстремизме. Они еще знали, что теперь родители живут в этой квартире и что мама лежачая — инвалид второй группы, — рассказала НГС Полина Голобокова.

