У независимого депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина начался обыск
К нему пришли около 07:00
Сегодня утром в Новосибирске начались обыски дома у депутата горсовета от независимой коалиции «Новосибирск-2020» Антона Картавина. Об этом сообщила его коллега по коалиции депутат Хельга Пирогова.
— Обыск проводят на Горском, он начался где-то в 07:00, сам Антон находится там, — рассказала депутат НГС.
По ее словам, неизвестно, какое ведомство проводит обыск. Связи с ним нет.
Информация об обыске также появилась на странице депутата Светланы Каверзиной. Сам Антон Картавин не ответил на звонок корреспондента НГС.
В пресс-службах областных ГУ МВД России и Следственного комитета оперативно не смогли прокомментировать информацию об обыске.
Антон Картавин избрался в горсовет Новосибирска в 2020 году в составе коалиции «Новосибирск-2020» от округа
8 мая в Новосибирске задержали и увезли в спецприемник депутата Светлану Каверзину. На следующий день ей дали семь суток ареста за то, что она звала людей возложить цветы на Аллее памяти на Шлюзе.