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У независимого депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина начался обыск

К нему пришли около 07:00

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Коллеги не могут связаться с Антоном

Коллеги не могут связаться с Антоном

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Сегодня утром в Новосибирске начались обыски дома у депутата горсовета от независимой коалиции «Новосибирск-2020» Антона Картавина. Об этом сообщила его коллега по коалиции депутат Хельга Пирогова.

— Обыск проводят на Горском, он начался где-то в 07:00, сам Антон находится там, — рассказала депутат НГС.

По ее словам, неизвестно, какое ведомство проводит обыск. Связи с ним нет.

Информация об обыске также появилась на странице депутата Светланы Каверзиной. Сам Антон Картавин не ответил на звонок корреспондента НГС.

В пресс-службах областных ГУ МВД России и Следственного комитета оперативно не смогли прокомментировать информацию об обыске.

Антон Картавин избрался в горсовет Новосибирска в 2020 году в составе коалиции «Новосибирск-2020» от округа № 25. В 2017 году он участвовал в митингах против роста тарифов ЖКХ, в 2019 году — в мэрской кампании Сергея Бойко, сообщает сайт коалиции. В мае 2022 года выступил против строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского.

8 мая в Новосибирске задержали и увезли в спецприемник депутата Светлану Каверзину. На следующий день ей дали семь суток ареста за то, что она звала людей возложить цветы на Аллее памяти на Шлюзе.

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