«Если я приеду в Россию, то прямо из аэропорта уеду в СИЗО». Как Сергей Бойко остался за границей и что думает делать дальше

— На какие деньги планируешь дальше находиться за границей?



— Ну, работать... Я понимаю, существует пропаганда, которая очень сильно педалирует, что типа я никогда в жизни нигде не работал и занимаюсь только оппозиционной политикой, потому что больше никаким другим способом не могу денег заработать. Это — полная чушь. Я — айтишник, причем айтишник хороший: выигрывал областные еще студенческие командные олимпиады. У меня также достаточно большой опыт топ-менеджмента в телекоммуникациях: я «Авантелом» руководил, есть такая организация… В общем, не очень сложно для меня найти работу. Думаю, месяц-два, и я буду где-нибудь работать — и сразу станет понятно, где мы будем жить. А в ближайшее время с голоду не умрем… Единственное, буду обязательно оговаривать с работодателем, чтоб сохранить эфиры по средам. Всё-таки уходить из публичной новосибирской политики я пока не готов.



— Самый болезненный вопрос для твоих избирателей: что дальше будет с твоим мандатом депутата горсовета?



— В ближайшее время мандат сдавать не планирую, потому что мы с коллегами считаем: вреда от этого будет больше, чем пользы. Учитывая, что для нас для всех существенно затруднено выдвижение кандидатов и избрание. Есть же прекрасный закон, который миллионам людей, которые как-либо причастны к Навальному, запрещает выдвигаться. Соответственно, если сейчас мне сдать мандат, то победит какой-нибудь единоросс, какой-нибудь подчиненный [Дмитрия] Савельева (депутат Госдумы, которого обвиняли в лоббировании интересов Азербайджана. — Прим. ред.), и это будет плохо для округа.

То есть пока я намерен мандат сохранить. Для меня тут нет вопроса какого-то личного, я исхожу из того, как лучше для города. Каких-то способов сегодня отобрать у меня мандат — нет: депутаты не получают зарплату, поэтому в этом каких-то обязательств нет. Более того, в практике горсовета постоянно бывают ситуации, когда кто-то на полгода-год уезжает. Есть помощники, помощники на округе осуществляют взаимодействие с администрацией. И при хорошей работе помощников никто даже не заметит: есть депутат или нет депутата. Современные средства коммуникации позволяют не привязываться к тому, где человек находится. Мои помощники остаются, они ведут приемы, принимают наказы. Тут недавно сдали детскую площадку…



— Что на округе уже удалось сделать как депутату? Можешь привести какие-то примеры?



— Сейчас мы делаем по итогам года подробный отчет, но примеры могу привести. В частности, я добился выделения финансирования на два снегоуборочных трактора — по миллиону. Они будут тротуары убирать, потому что в центре совершенно не убраны тротуары, и это — проблема. В городе вообще не убрано, но в центре уж точно не должно быть так. Я просто проанализировал обращения людей и понял, что у меня самое большое количество обращений было связано с уборкой снега. Вот сейчас это в бюджет поставили, до декабря должны закупить тракторы. Техника придет в Д ЭУ-1 .



А так, есть куча депутатских наказов: какие-то детские площадки построены, какие-то микроскверы во дворах оформлены, где-то асфальтовое покрытие уложено. На самом деле, такого очень много — это десятки объектов, которые реализуются и финансируются посредством депутата. Самый большой и сложный наказ был, чтобы область и город нашли деньги на строительство 5 4-й школы. Мы очень большую общественную кампанию провели, и результатом стало начало строительства: деньги выделили. Ни одной сессии не было, где бы я не топал ногами и не указывал, что отсюда можно взять деньги, отсюда можно взять и начать строить школу.



— Ты будешь участвовать в заседаниях горсовета онлайн или это невозможно технически?



— Вообще-то, когда всё это с коронавирусом началось, мы в регламент внесли возможность проведения комиссий онлайн. Нет же проблемы собраться в «Зуме» и поговорить? Но эта возможность у нас [в горсовете] почему-то не реализуется. Может, в силу возраста или каких-то консервативных взглядов. Почему-то депутаты считают, если им седалища в кожаные кресла в здании мэрии не разместить, то городом не получится управлять. Очень мало заседаний было онлайновых и, несмотря на все ограничения, «корону» и прочее, почему-то депутаты настаивают на очном посещении.

Я же не вижу смысла в этом: некоторые заседания комиссий могут быть по двадцать минут. То есть час ты только на дорогу тратишь, чтобы на двадцатиминутном заседании три технических вопроса согласовать. То есть ничего горсовету не мешает так делать. Тем более, у нас там типа локдаун, жителям всё запрещаем, отменяем публичные слушания… Ну, покажите пример, проведите заседание в «Зуме», а записи выкладывайте. Это же классно: зрители могут смотреть, чего там обсуждали. Это очень просто, ничего не стоит и удобно для всех: и участников, и не участников. Но почему-то есть вот эта штука: надо очно встречаться…

На очных сессиях я не смогу быть, но есть замечательные коллеги по коалиции, которые наши инициативы охотно озвучивают. Вот на последней сессии, где меня не было, Антон Картавин внес прекрасную инициативу о перераспределении зарплат мэрии от начальства к рядовым сотрудникам.

— А трансляции прямые из горсовета останутся, кто-то будет это делать?



— Трансляции останутся, я и буду ведущим этих трансляций. Буду присутствовать незримо, озвучивать свою позицию, позицию коллег и оппонентов. Пока они не придумают, как отобрать у меня мандат, потому что единороссов эта ситуация бесит очень сильно.



— Напоследок расскажи, чем у тебя сейчас обычно занят день?



— (Смеется.) Последняя неделя — раздача интервью. Когда я сказал, что не вернусь, очень много людей этим заинтересовалось: к работе повседневной столько интереса не было, сколько к отъезду. Ну, это понятно… А вообще я продолжаю депутатскую деятельность: у меня примерно половина времени из рабочего уходит на изучение ситуации по округу, какие-то письма в администрации подготовить.

Вот сейчас буду готовить поправки в бюджет, это занимает достаточно много времени. Поправки от моего имени будут внесены коллегами. То есть мое техническое отсутствие никак не мешает мне вносить предложения в работу горсовета и города. Ну, и половину времени занимают переговоры с разными людьми на тему места работы. И у меня теперь еще появилась возможность побольше быть с семьей. Радуюсь этому... Не грустите там, когда-нибудь это закончится. Я настроен вернуться, как только у меня будет такая возможность.



* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытие коррупционных схем и пресечение коррупции в высших органах российской власти. В 2019 году внесен Минюстом в перечень так называемых иностранных агентов. По закону мы обязаны это указать. Также суд признал их экстремистскими организациями и запретил деятельность по иску прокуратуры. Штабы Навального в регионах также признали экстремистскими.



В июле Московский городской суд признал ФБК* и штабы Навального* экстремистскими организациями и запретил их деятельность. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального — ему вменяют создание экстремистского сообщества. В список подозреваемых по делу вошел и новосибирский юрист Вячеслав Гимади.



25 ноября НГС рассказал, что независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, который когда-то возглавлял новосибирский штаб Алексея Навального*, сообщил на своей странице в Instagram, что не планирует возвращаться из зарубежной командировки в Россию.