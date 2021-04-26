Штаб Навального в Новосибирске прекращает работу. Сергей Бойко — о причинах и планах на будущее

В Новосибирске закрывается штаб Навального
В понедельник, 26 апреля, координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко на своей странице в Facebook разместил пост, в котором сообщил, что с завтрашнего дня организация закрывается.
— С завтрашнего дня штаб Навального в Новосибирске прекращает свою работу. Глупо ввязываться в бой, который не выиграть. Надо поберечь людей. Что касается лично меня, то я никуда не пропадаю и в ближайшее время сконцентрируюсь на местной политике, — написал он.
В беседе с корреспондентом НГС Сергей Бойко объяснил, почему было принято такое решение.
— У нас это не одномоментно произошло. Власть достаточно системно борется со штабами. У нас было и признание иностранным агентом, и дело ФБК, по которому обыски проходили. Понятно, что это отступление (мы не скрываем этого, я так написал). Штаб был достаточно мощной организацией политической. Приходится прекращать работу в таком формате — это грустно. Но мы никуда не денемся. У меня есть местная деятельность. Я же депутат городского совета, у нас есть Коалиция в Новосибирске — очень классный местный проект. Сосредоточимся пока на них. В общем и целом настроение боевое, — рассказал политик.
Он также подчеркнул, что деятельность Коалиции никак не пересекается с интересами штаба. По сути, это два разных проекта, у которых разные цели.
— Это разные форматы. Есть штаб Навального. Его целью было сместить Путина и сделать Навального президентом. Эта организация закрывается. А есть Коалиция, большинство членов которой — они даже не сторонники штаба Навального. Есть куча кандидатов от Коалиции, куча людей в оргкомитете, которые к штабу никакого отношения не имеют. Понятно, что там есть люди типа меня, но никакой проблемы здесь нет. Человек может разными проектами заниматься. Это совсем другой проект, он никак не связан. Просто мы теперь сможем уделять ему больше внимания в силу того, что наш федеральный проект закрылся, — добавил Сергей Бойко.
В прошлые выходные в Новосибирске прошла акция в поддержку Алексея Навального. О том, как это было, читайте в нашем репортаже.
ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытие коррупционных схем и пресечение коррупции в высших органах российской власти. В 2019 году внесен Минюстом в перечень так называемых иностранных агентов. По закону мы обязаны это указать.