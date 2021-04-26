Штаб Навального в Новосибирске прекращает работу. Сергей Бойко — о причинах и планах на будущее

В понедельник, 26 апреля, координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко на своей странице в Facebook разместил пост, в котором сообщил, что с завтрашнего дня организация закрывается.

— С завтрашнего дня штаб Навального в Новосибирске прекращает свою работу. Глупо ввязываться в бой, который не выиграть. Надо поберечь людей. Что касается лично меня, то я никуда не пропадаю и в ближайшее время сконцентрируюсь на местной политике, — написал он.

В беседе с корреспондентом НГС Сергей Бойко объяснил, почему было принято такое решение.