На площади Ленина прошел пикет в поддержку арестованной экс-главы штаба Навального в Уфе

Утром 11 ноября в Новосибирске на площади Ленина прошел одиночный пикет в поддержку бывшей главы уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой.
10 ноября Лилию отправили в СИЗО на 2 месяца по делу о создании «экстремистского сообщества» (часть 1 статьи 282.1 УК), сообщает «КоммерсантЪ».
— Вчера суд арестовал невиновную беременную женщину. Женщину, которая не нанесла никакого ущерба государству, никого не убила, не обокрала, не сделала ровным счетом ничего противоправного. И человек, который не нанес никакого вреда государству или людям, сидит в СИЗО. Женщина сидит в СИЗО — там она встретит Новый год, на суд к ней не пустили мужа. Человек может сесть на 10 лет, расстаться с ребенком, родить в колонии. И это при всей пропаганде материнства, поддержке матерей. Вот так мы видим, как государство на самом деле поддерживает будущих матерей, — заявила НГС стоявшая в пикете активистка Александра Попова.
Суд в Уфе отправил Лилию Чанышеву в СИЗО вчера, 10 ноября. 9 ноября у активистки дома прошли обыски, ее задержали на 48 часов. На суде следователь объяснил свое ходатайство арестовать Чанышеву тем, что у Центра «Э» есть информация о планах активистки «избежать уголовной ответственности» и «скрытно покинуть территорию Российской Федерации через страны ближнего зарубежья», передает «КоммерсантЪ». Чанышева во время заседания сказала, что у нее ранний срок беременности — 14 дней, кроме того, ей нужно ухаживать за пожилыми родителями. Лилию этапируют в московское СИЗО.
В июле Московский городской суд признал ФБК* и штабы Навального* экстремистскими организациями и запретил их деятельность. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального — ему вменяют создание экстремистского сообщества. В список подозреваемых по делу вошел и новосибирский юрист Вячеслав Гимади.
*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытие коррупционных схем и пресечение коррупции в высших органах российской власти. В 2019 году внесен Минюстом в перечень так называемых иностранных агентов. По закону мы обязаны это указать. Также суд признал их «экстремистскими» организациями и запретил деятельность по иску прокуратуры. Штабы Навального в регионах также признали экстремистскими.