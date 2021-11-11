На площади Ленина прошел пикет в поддержку арестованной экс-главы штаба Навального в Уфе

Утром 11 ноября в Новосибирске на площади Ленина прошел одиночный пикет в поддержку бывшей главы уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой.

10 ноября Лилию отправили в СИЗО на 2 месяца по делу о создании «экстремистского сообщества» (часть 1 статьи 282.1 УК), сообщает «КоммерсантЪ».

— Вчера суд арестовал невиновную беременную женщину. Женщину, которая не нанесла никакого ущерба государству, никого не убила, не обокрала, не сделала ровным счетом ничего противоправного. И человек, который не нанес никакого вреда государству или людям, сидит в СИЗО. Женщина сидит в СИЗО — там она встретит Новый год, на суд к ней не пустили мужа. Человек может сесть на 10 лет, расстаться с ребенком, родить в колонии. И это при всей пропаганде материнства, поддержке матерей. Вот так мы видим, как государство на самом деле поддерживает будущих матерей, — заявила НГС стоявшая в пикете активистка Александра Попова.