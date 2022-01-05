Экс-кандидат в депутаты новосибирского горсовета Даниил Маркелов иммигрировал в США из России

Экс-кандидат в депутаты горсовета Новосибирска по округу № 36 Даниил Маркелов сообщил в своем Instagram, что покинул Россию и уехал в США.



По словам Даниила Маркелова, ему пришлось вынужденно иммигрировать из страны после того, как задержали несколько его друзей по обвинению в экстремизме.



— Так и я выбрал вынужденную иммиграцию... И возникла эта неутешительная картинка между тюрьмой и планом, как уехать. Сейчас мы в безопасном месте, — рассказал в Instagram Даниил Маркелов.