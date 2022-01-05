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Экс-кандидат в депутаты новосибирского горсовета Даниил Маркелов иммигрировал в США из России

Даниил Маркелов заявил, что «выбрал вынужденную иммиграцию из-за дела ФБК*

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Даниил Маркелов — уже второй новосибирский политик, выбравший иммиграцию этой зимой

Даниил Маркелов — уже второй новосибирский политик, выбравший иммиграцию этой зимой

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Экс-кандидат в депутаты горсовета Новосибирска по округу № 36 Даниил Маркелов сообщил в своем Instagram, что покинул Россию и уехал в США.

По словам Даниила Маркелова, ему пришлось вынужденно иммигрировать из страны после того, как задержали несколько его друзей по обвинению в экстремизме.

— Так и я выбрал вынужденную иммиграцию... И возникла эта неутешительная картинка между тюрьмой и планом, как уехать. Сейчас мы в безопасном месте, — рассказал в Instagram Даниил Маркелов.

По данным Telegram-канала «Горводоканал», Маркелов уже запросил политическое убежище в США. Оперативно получить комментарий политика на момент публикации этого материала не удалось.

На выборах летом 2020 года Маркелов (участвуя в политическом объединении «Коалиция Новосибирск — 2020») конкурировал с известным новосибирским застройщиком Алексеем Джулаем. Молодого оппозиционера сняли с выборов, так как подписи за него признали недействительными.

В январе 2021 года Маркелова арестовали на 10 суток за организацию несанкционированной акции в поддержку Навального. Главным аргументом обвинения стала сториз в Instagram.

Напомним, в конце ноября экс-руководитель штаба Навального (признан запрещенной организацией в России) и один из лидеров «Коалиции Новосибирск — 2020», действующий депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко также иммигрировал из России. Он заявил, что в отношении него формируется уголовное дело из-за причастности к экстремизму.

В июле Московский городской суд признал ФБК* и штабы Навального* экстремистскими организациями и запретил их деятельность. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального — ему вменяют создание экстремистского сообщества. В список подозреваемых по делу вошел и новосибирский юрист Вячеслав Гимади.

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