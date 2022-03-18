Суд удовлетворил иск МВД к новосибирской оппозиции на 2,7 млн рублей

— В обоснование иска ГУ МВД России по Новосибирской области заявило, что для охраны несогласованного публичного мероприятия были привлечены сотрудники ОВД для работы в выходной день и служебный транспорт, вследствие чего управление понесло дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы и обеспечение сотрудников, — сообщается на сайте суда.

Изначально речь шла о взыскании 2 822 112,45 рубля с ответчиков. В ходе рассмотрения дела стало известно об уточненной истцом сумме взыскания — 2 775 230,95 рубля.

— В первоначальной сумме истцом была допущена счетная ошибка, и они уточнили размер требований, — объяснила юрист, представляющий интересы ответчиков, Ольга Нечаева.



Согласно сайту суда, исковая сумма взыскана в полном объеме, но решение пока не вступило в силу.



Ольга Нечаева рассказала НГС, какие доводы приводила сторона защиты в суде, чтобы оспорить иск. По ее словам, у защиты было два блока аргументов. Один из них касался сумм взыскания. Защита настаивала, что в документах полиции разнится количество сотрудников, которые были привлечены и которые получили деньги. Суд с позицией защиты не согласился.