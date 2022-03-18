Суд удовлетворил иск МВД к новосибирской оппозиции на 2,7 млн рублей

Сегодня, 18 марта, Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил иск полиции на 2,7 миллиона рублей к оппозиции из-за несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального*. Акция прошла 23 января 2021 года.
О том, что ГУ МВД РФ по Новосибирской области подает иск на крупную сумму, стало известно летом прошлого года. Ответчиками по исковому заявлению стали независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, его помощники Елена Носковец и Кирилл Левченко, помощники депутатов горсовета Даниил Маркелов и Наталья Позднякова, бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский и оппозиционный политик Вячеслав Якименко.
— В обоснование иска ГУ МВД России по Новосибирской области заявило, что для охраны несогласованного публичного мероприятия были привлечены сотрудники ОВД для работы в выходной день и служебный транспорт, вследствие чего управление понесло дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы и обеспечение сотрудников, — сообщается на сайте суда.
Изначально речь шла о взыскании
— В первоначальной сумме истцом была допущена счетная ошибка, и они уточнили размер требований, — объяснила юрист, представляющий интересы ответчиков, Ольга Нечаева.
Согласно сайту суда, исковая сумма взыскана в полном объеме, но решение пока не вступило в силу.
Ольга Нечаева рассказала НГС, какие доводы приводила сторона защиты в суде, чтобы оспорить иск. По ее словам, у защиты было два блока аргументов. Один из них касался сумм взыскания. Защита настаивала, что в документах полиции разнится количество сотрудников, которые были привлечены и которые получили деньги. Суд с позицией защиты не согласился.
Во втором блоке аргументов, пояснила юрист, рассматривались принципиальные вопросы несогласия с исковыми требованиями:
— А принципиально мы не согласны, потому что мы считаем, что обязанность по охране общественного порядка — функция органов внутренних дел. Это вытекает из Конституции, из закона «О полиции». В законе «О полиции» говорится, что полиция финансируется из федерального бюджета. Не предусмотрено никакими нормативными актами, что какие-то расходы на органы полиции могут быть возложены на граждан.
Судебное постановление, уточнила Ольга, будет готово 22 марта. Затем решение суда планируют обжаловать.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспондента НГС попросили отправить запрос по ситуации по почте.
В прошлом году в ходе другого судебного разбирательства о взыскании денег с организаторов протестных акций появился документ, согласно которому новосибирских полицейских хотели премировать за работу 23 и 31 января 2021 года на общую сумму в 83,6 миллиона рублей — по 28,8 тысячи на каждого сотрудника. По данным этого документа, за общественным порядком на несанкционированных акциях следили 1165 полицейских 23 января и 1830 силовиков 31 января. В первый день протестов с задачей успешно справились 1132 полицейских, во второй — 1773, то есть 87% от общего числа задействованных силовиков. Таким образом, всего им полагалось 83,6 миллиона.
Редакция НГС направляла запрос в полицию о предоставлении информации об этих выплатах. С того времени нам повторяли в пресс-службе одно и то же: информации пока нет. 9 декабря редакция НГС получила ответ от прокуратуры Новосибирской области по жалобе на действия пресс-службы областного главка полиции. Проверка подтвердила нарушения закона «О СМИ»: редакции не предоставили информации о том, выплачивалась ли полицейским премия за добросовестное выполнение задания на несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального* 23 и 31 января 2021 года.
*Указанное лицо внесено в перечень физических лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.