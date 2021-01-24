Почти сотня задержанных и один в больнице — итоги новосибирской акции протеста в 7 карточках

23 января в Новосибирске, как и по всей стране, прошла несанкционированная протестная акция в поддержку Алексея Навального, которого арестовали сразу же после возвращения в Россию. Новосибирск стал третьим городом в стране после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству задержанных во время акции. На протяжении всей акции мы рассказывали о том, что происходит в городе. Сегодня подведем итоги в цифрах.
Всего в России на протестные акции 23 января вышли десятки тысяч человек. По подсчетам штаба Навального, в Новосибирске это рекордная цифра, — около 4000 человек.
Новосибирск стал третьим городом в стране по количеству задержанных. По данным «ОВД-инфо», в Новосибирске задержали 96 человек. Всего в России 3296 задержанных. В Москве — 1294, в Санкт-Петербурге — 489 человек.
Акция в поддержку Навального в Новосибирске длилась около 4 часов. В 14:00 люди собрались у Дома Офицеров, затем пошли в сторону площади Ленина. Большая часть протестующих собралась в Театральном сквере у НОВАТа. Затем колонна выдвинулась в сторону площади Свердлова. Расходиться начали только после 18:00.
Если считать путь в одну сторону, участники акции прошли около 2,5 километров — от Дома Офицеров до Площади Свердлова. Во время акции на станции метро «Красный проспект» в центре закрыли выходы.
Колонна протестующих прошла по Красному проспекту. У шествия было три остановки: перекресток Гогогля и Красного проспекта, традиционное место для проведения митингов — Театральный сквер. У здания областного правительства участников акциии уже ждали силовики.
Как и по всей стране, в Новосибирске людей задерживали, в том числе, достаточно грубо. В Санкт-Петербурге полицейский пнул женщину в живот. В Новосибирске во время митинга стало плохо 23-летнему мужчине — у него случился приступ эпилепсии. По его словам, это произошло после того, как полицейскй ударил его по голове дубинкой. Но в МВД это объяснили «резким ухудшением самочувствия» мужчины. Полицейские проводили мужчину к дежурному автомобилю скорой помощи, где ему оказали первую помощь.
23 января, в день шествия, состоялся суд над депутатом горсовета Новосибирска Сергеем Бойко. Его задержали еще в пятницу по пути в мэрию, куда он направлялся на комиссию по депутатской этике. Сергея Бойко обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия в форме шествия и арестовали на 28 суток, до 18 февраля. Также по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия» обвинили пресс-секретаря штаба Навального в Новосибирске Елену Носковец. Её арестовали на 8 суток.
По итогам акции, Новосибирск вошел в число самых оппозиционных городов страны. Как проходило большое шествие в Новосибирске — читайте в нашем репортаже.