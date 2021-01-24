Почти сотня задержанных и один в больнице — итоги новосибирской акции протеста в 7 карточках

23 января в Новосибирске, как и по всей стране, прошла несанкционированная протестная акция в поддержку Алексея Навального, которого арестовали сразу же после возвращения в Россию. Новосибирск стал третьим городом в стране после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству задержанных во время акции. На протяжении всей акции мы рассказывали о том, что происходит в городе. Сегодня подведем итоги в цифрах.