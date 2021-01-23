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Тема дняПротест в Новосибирске. Как это было — в 17 кадрах

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Пресс-секретаря штаба Навального в Новосибирске арестовали на 8 суток

Решение вынес Центральный районный суд

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Ранее суд арестовал главу штаба Сергея Бойко на <nobr class="_">28 суток</nobr>

Ранее суд арестовал главу штаба Сергея Бойко на 28 суток

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В Новосибирске арестовали пресс-секретаря штаба Навального

В субботу, 23 января, Центральный районный суд Новосибирска вынес решение об аресте пресс-секретаря местного штаба сторонников Алексея Навального.

— Носковец Елена признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнута наказанию в виде административного ареста на срок 8 (восемь) суток, срок наказания исчислять с 13 часов 22.01.2021. Постановление не вступило в законную силу, — сообщили в пресс-службе суда.

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Данная статья — «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия» — влечет наложение административного штрафа от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток.

СЮЖЕТ

Акции протеста 23 января

Первое задержание произошло сегодня еще до начала шествия. Ранее стало известно, что главу местного штаба, депутата Сергей Бойко, арестовали на 28 суток. Пока в полиции не называют точное количество людей, задержанных на митингах. Мы собрали фоторепортаж с самыми жесткими фото о том, что сегодня происходило в центре Новосибирска.

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