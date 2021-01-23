Пресс-секретаря штаба Навального в Новосибирске арестовали на 8 суток

В Новосибирске арестовали пресс-секретаря штаба Навального
В субботу, 23 января, Центральный районный суд Новосибирска вынес решение об аресте пресс-секретаря местного штаба сторонников Алексея Навального.
— Носковец Елена признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного
Данная статья — «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия» — влечет наложение административного штрафа от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток.
Первое задержание произошло сегодня еще до начала шествия. Ранее стало известно, что главу местного штаба, депутата Сергей Бойко, арестовали на 28 суток. Пока в полиции не называют точное количество людей, задержанных на митингах. Мы собрали фоторепортаж с самыми жесткими фото о том, что сегодня происходило в центре Новосибирска.