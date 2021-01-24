24 января воскресенье
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 1/10
usd 74.36
eur 90.41
Тема дняПротест в Новосибирске. Как это было — в 17 кадрах

Все новости

Все новости

В Петербурге полицейский сбил женщину с ног пинком в живот. Она пыталась заступиться за задержанного

Мы узнали, что за это может грозить сотруднику полиции

404
12Обсудить

Поделиться

После удара женщина упала на землю

После удара женщина упала на землю

Поделиться

В Санкт-Петербурге сегодня во время задержаний на акции в поддержку Алексея Навального сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции ударил ногой в живот одну из участниц шествия. Женщина пыталась помешать задержанию. Как сообщает «Фонтанка», она вела себя мирно и пыталась вразумить полицейских разговорами. Этот момент попал на видео: женщина пыталась обратиться к силовикам и двинулась им навстречу.

— Зачем вы его схватили, ребята? — спросила она, после чего получила удар ногой в живот и упала.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Автор ролика, петербурженка Ирина, рассказала изданию, что пострадавшей женщине было на вид около 50 лет. Она вела себя адекватно, не трогала полицейских, лишь поговорила с ними: «Что вы делаете? Вы против народа, это же ваши дети».

По данным «Фонтанки», очевидцы происшествия позвонили в скорую, где им посоветовали обратиться за медицинской помощью к фельдшеру на Московском вокзале, возле которого всё и произошло. Женщину отвели на вокзал. Как сообщили изданию в комитете по здравоохранению Петербурга, сейчас она доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанилидзе. По поводу того, что у нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка, говорить преждевременно. Всё это было установлено предварительно, а врачи только готовятся ее обследовать. Результаты обещают через два часа.

Личность полицейского пока не установлена. Мы спросили у юристов, насколько правомерным был его поступок.

Партнер юридического «Легес-Бюро» Татьяна Завьялова:

Видео, размещенное в Сети, не дает точного понимания происходящего. При проведении акций протеста, если такие акции были согласованы, сотрудник полиции должен был замедлить ход и попросить посторониться идущую прямо на него женщину. В случае, если его просьба не была бы услышана и женщина продолжала бы приближаться, сотрудник мог применить силу согласно обстановке.

Но так как акция в Санкт Петербурге имела стихийный порядок, сотрудники полиции были переведены в боевую готовность. В данной ситуации женщина, выскочившая навстречу полицейским, которые за руки вели задержанного, и приближавшаяся к ним, тем самым, могла спровоцировать сотрудника полиции на подобную реакцию.

Но однозначно, что данное видео должно стать поводом для проведения служебной проверки с целью выявления превышения служебных полномочий. В рамках нее будет проведено изучение деталей инцидента: представляла ли эта женщина угрозу (были ли ее руки в карманах), насколько была сложная обстановка вокруг и т. д. По результатам должно быть принято соответствующие решение.

В данной ситуации более вероятно превышение сотрудником полиции должностных полномочий, применение агрессии и причинение телесных повреждений. Со стороны женщины не было агрессивного поведения по отношению к сотрудникам полиции.

Максимальное наказание для полицейского — часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких телесных повреждений).

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Очень хочется призвать граждан не поддаваться эмоциям толпы, если вы для себя приняли решение идти на ту или иную акцию протеста. Не нужно подходить к сотрудникам полиции, вмешиваться или препятствовать их работе. Если действия, совершаемые полицией, вызывают у вас негодование или несогласие, снимите их на видеокамеру, после окончания акции с этим видео можно обратиться в интернет-пространство, в службу собственной безопасности МВД РФ и т. д. Не призываю граждан не выражать свое мнение, но разумное поведение принесет больше пользы для всех.

Юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев:

В данном случае должна быть проведена доследственная проверка по факту наличия в действиях сотрудника состава преступления — превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ), наказание за которую предполагает в том числе лишение свободы на срок до 4 лет либо до 10 лет (при наличии отягчающих обстоятельств, среди которых, в частности, применение насилия). Кроме того, подобные действия также подлежат оценке с позиции причиненного вреда жизни и здоровью гражданки. В этом случае должна быть проведена медицинская экспертиза, которая определит степень причиненного вреда здоровью (от легкого до тяжкого вреда здоровью). По ее результатам должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям 111 (причинение тяжкого вреда здоровью), 112 (причинение вреда средней тяжести) либо 115 (причинение легкого вреда здоровью).

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционного политика и блогера Алексея Навального сегодня проходят по всей стране. Во многих городах они привели к задержаниям, в том числе довольно жестким. Мы писали, как прошли акции на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Алексей НавальныйСанкт-Петербургмитинги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...