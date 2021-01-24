В Петербурге полицейский сбил женщину с ног пинком в живот. Она пыталась заступиться за задержанного

В Санкт-Петербурге сегодня во время задержаний на акции в поддержку Алексея Навального сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции ударил ногой в живот одну из участниц шествия. Женщина пыталась помешать задержанию. Как сообщает «Фонтанка», она вела себя мирно и пыталась вразумить полицейских разговорами. Этот момент попал на видео: женщина пыталась обратиться к силовикам и двинулась им навстречу.
— Зачем вы его схватили, ребята? — спросила она, после чего получила удар ногой в живот и упала.
Автор ролика, петербурженка Ирина, рассказала изданию, что пострадавшей женщине было на вид около
По данным «Фонтанки», очевидцы происшествия позвонили в скорую, где им посоветовали обратиться за медицинской помощью к фельдшеру на Московском вокзале, возле которого всё и произошло. Женщину отвели на вокзал. Как сообщили изданию в комитете по здравоохранению Петербурга, сейчас она доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанилидзе. По поводу того, что у нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка, говорить преждевременно. Всё это было установлено предварительно, а врачи только готовятся ее обследовать. Результаты обещают через два часа.
Личность полицейского пока не установлена. Мы спросили у юристов, насколько правомерным был его поступок.
Партнер юридического «Легес-Бюро» Татьяна Завьялова:
Видео, размещенное в Сети, не дает точного понимания происходящего. При проведении акций протеста, если такие акции были согласованы, сотрудник полиции должен был замедлить ход и попросить посторониться идущую прямо на него женщину. В случае, если его просьба не была бы услышана и женщина продолжала бы приближаться, сотрудник мог применить силу согласно обстановке.
Но так как акция в Санкт Петербурге имела стихийный порядок, сотрудники полиции были переведены в боевую готовность. В данной ситуации женщина, выскочившая навстречу полицейским, которые за руки вели задержанного, и приближавшаяся к ним, тем самым, могла спровоцировать сотрудника полиции на подобную реакцию.
Но однозначно, что данное видео должно стать поводом для проведения служебной проверки с целью выявления превышения служебных полномочий. В рамках нее будет проведено изучение деталей инцидента: представляла ли эта женщина угрозу (были ли ее руки в карманах), насколько была сложная обстановка вокруг
В данной ситуации более вероятно превышение сотрудником полиции должностных полномочий, применение агрессии и причинение телесных повреждений. Со стороны женщины не было агрессивного поведения по отношению к сотрудникам полиции.
Максимальное наказание для полицейского —
Очень хочется призвать граждан не поддаваться эмоциям толпы, если вы для себя приняли решение идти на ту или иную акцию протеста. Не нужно подходить к сотрудникам полиции, вмешиваться или препятствовать их работе. Если действия, совершаемые полицией, вызывают у вас негодование или несогласие, снимите их на видеокамеру, после окончания акции с этим видео можно обратиться в интернет-пространство, в службу собственной безопасности
Юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев:
В данном случае должна быть проведена доследственная проверка по факту наличия в действиях сотрудника состава преступления — превышение должностных полномочий (
Несанкционированные акции в поддержку оппозиционного политика и блогера Алексея Навального сегодня проходят по всей стране. Во многих городах они привели к задержаниям, в том числе довольно жестким. Мы писали, как прошли акции на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.