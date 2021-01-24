В Петербурге полицейский сбил женщину с ног пинком в живот. Она пыталась заступиться за задержанного

В Санкт-Петербурге сегодня во время задержаний на акции в поддержку Алексея Навального сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции ударил ногой в живот одну из участниц шествия. Женщина пыталась помешать задержанию. Как сообщает «Фонтанка», она вела себя мирно и пыталась вразумить полицейских разговорами. Этот момент попал на видео: женщина пыталась обратиться к силовикам и двинулась им навстречу.



— Зачем вы его схватили, ребята? — спросила она, после чего получила удар ногой в живот и упала.

