На суде по зимним митингам выяснилось, что каждый полицейский получил за работу в тот день премию в 28 тысяч

В Новосибирске начали рассматривать иск регионального МВД о взыскании денег с организаторов протестных акций в поддержку Алексея Навального и политических заключенных. В ходе судебного разбирательства появился документ, из которого следует, что новосибирских полицейских премируют за работу 23 и 31 января на общую сумму в 83,6 миллиона рублей — по 28,8 тысячи на каждого сотрудника.

20 октября Октябрьский районный суд начал процесс по иску к новосибирскому блогеру Тимуру Ханову и депутату горсовета Новосибирска Андрею Картавину. Выставленный активистам счет составил 3 миллиона 24 тысячи рублей.