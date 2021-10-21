На суде по зимним митингам выяснилось, что каждый полицейский получил за работу в тот день премию в 28 тысяч

За работу на митингах в Новосибирске полицейским полагалась премия в 28 тысяч
В Новосибирске начали рассматривать иск регионального МВД о взыскании денег с организаторов протестных акций в поддержку Алексея Навального и политических заключенных. В ходе судебного разбирательства появился документ, из которого следует, что новосибирских полицейских премируют за работу 23 и 31 января на общую сумму в 83,6 миллиона рублей — по 28,8 тысячи на каждого сотрудника.
20 октября Октябрьский районный суд начал процесс по иску к новосибирскому блогеру Тимуру Ханову и депутату горсовета Новосибирска Андрею Картавину. Выставленный активистам счет составил 3 миллиона 24 тысячи рублей.
— В обоснование иска Главное управление МВД России по Новосибирской области заявило, что для охраны несогласованного публичного мероприятия были привлечены сотрудники ОВД для работы в выходной день и служебный транспорт, вследствие чего управление понесло дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы и обеспечение сотрудников, — сообщили в Октябрьском районном суде Новосибирска.
На первом заседании суда ответчики услышали, что 3 миллиона рублей с них требуют за работу полицейских в выходной день и на расходы по обслуживанию транспортной техники (конкретно на горюче-смазочные материалы).
На самой протестной акции 31 января не было ни Ханова, ни Картавина: они отбывали административный арест за призыв к участию в ней. Депутат Картавин анонсировал протесты на YouTube-канале Сергея Бойко, а блогер Ханов на своем канале YouTube выпустил видеоролик «Не ходи», в котором он предложил не ходить на протесты, объяснив почему.
— Я выпустил ироничное видео, аргументировав, почему не нужно участвовать в предстоящем протесте, однако обозначил его дату и время. За это и зацепились. Свое административное наказание в виде ареста я считаю незаконным, по данному факту я уже обратился с жалобой в ЕСПЧ в связи с тем, что было нарушено мое право на справедливое судебное разбирательство, — сказал НГС Тимур Ханов.
Ознакомившись с материалами дела, Тимур Ханов обратил внимание на документ «Сведения о потребностях в дополнительных бюджетных ассигнованиях» за подписью врио начальника Центра финансового обеспечения областного главка полиции (есть в распоряжении редакции). Из него следует, что в обеспечении общественного порядка на несанкционированных акциях задействовали 1165 полицейских 23 января и 1830 сотрудников — 31 января. В таблице расчетов указано, что за добросовестное исполнение служебных обязанностей на каждой из акций сотрудникам полагается премия в
НГС направил в ГУ МВД Новосибирской области запрос с просьбой подтвердить подлинность полученного редакцией документа и уточнить, были ли уже осуществлены эти выплаты.
— Также мы увидели в материалах дела приказ из Москвы о том, чтобы все регионы отчитались о выплате подобных премий. Ознакомившись с сопутствующими указаниями, мы поняли, что такое вознаграждение ожидает силовиков на всех предстоящих протестных акциях. То есть за пару дней работы на протестах можно заработать выше средней зарплаты. Это многое объясняет, в том числе и усердие полицейских на акциях протеста, — сказал НГС Тимур Ханов. — А что касается исков МВД к активистам на оплату собственной работы, я считаю это просто запугиванием и политическим преследованием и попытками задавить мирные протесты. Нетрудно предположить, что будет, если народ лишать возможности мирного протеста.
Следующее заседание назначено на 3 декабря. При этом в суде Железнодорожного района сейчас рассматривается аналогичный иск на сумму в 2,8 миллиона рублей к организаторам несанкционированных протестов в поддержку политзаключенных 23 января (ответчиками сочли депутата горсовета Сергея Бойко, Елену Носковец, Вячеслава Якименко, Даниила Маркелова, Наталью Позднякову, Кирилла Левченко и Аркадия Янковского).
Ранее журналист НГС Стас Соколов рассуждал о новейшем способе отъема денег у населения в материале «Это нечто совершенно беспрецедентное»: полиция попросила протестующих оплатить свою работу на несогласованном митинге.