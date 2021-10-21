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Тема дняКому и как заплатят за нерабочие дни?
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На суде по зимним митингам выяснилось, что каждый полицейский получил за работу в тот день премию в 28 тысяч

В Октябрьском суде сейчас рассматривают иск полиции к двум активистам

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В новосибирских судах сейчас два иска от полиции к активистам на сумму в 6 миллионов рублей

В новосибирских судах сейчас два иска от полиции к активистам на сумму в 6 миллионов рублей

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За работу на митингах в Новосибирске полицейским полагалась премия в 28 тысяч

В Новосибирске начали рассматривать иск регионального МВД о взыскании денег с организаторов протестных акций в поддержку Алексея Навального и политических заключенных. В ходе судебного разбирательства появился документ, из которого следует, что новосибирских полицейских премируют за работу 23 и 31 января на общую сумму в 83,6 миллиона рублей — по 28,8 тысячи на каждого сотрудника.

20 октября Октябрьский районный суд начал процесс по иску к новосибирскому блогеру Тимуру Ханову и депутату горсовета Новосибирска Андрею Картавину. Выставленный активистам счет составил 3 миллиона 24 тысячи рублей.

— В обоснование иска Главное управление МВД России по Новосибирской области заявило, что для охраны несогласованного публичного мероприятия были привлечены сотрудники ОВД для работы в выходной день и служебный транспорт, вследствие чего управление понесло дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы и обеспечение сотрудников, — сообщили в Октябрьском районном суде Новосибирска.

На первом заседании суда ответчики услышали, что 3 миллиона рублей с них требуют за работу полицейских в выходной день и на расходы по обслуживанию транспортной техники (конкретно на горюче-смазочные материалы).

На самой протестной акции 31 января не было ни Ханова, ни Картавина: они отбывали административный арест за призыв к участию в ней. Депутат Картавин анонсировал протесты на YouTube-канале Сергея Бойко, а блогер Ханов на своем канале YouTube выпустил видеоролик «Не ходи», в котором он предложил не ходить на протесты, объяснив почему.

— Я выпустил ироничное видео, аргументировав, почему не нужно участвовать в предстоящем протесте, однако обозначил его дату и время. За это и зацепились. Свое административное наказание в виде ареста я считаю незаконным, по данному факту я уже обратился с жалобой в ЕСПЧ в связи с тем, что было нарушено мое право на справедливое судебное разбирательство, — сказал НГС Тимур Ханов.

Тимур Ханов и Андрей Картавин сами отбывали административный арест за приглашение на несанкционированную акцию в то время, когда она проходила

Тимур Ханов и Андрей Картавин сами отбывали административный арест за приглашение на несанкционированную акцию в то время, когда она проходила

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Ознакомившись с материалами дела, Тимур Ханов обратил внимание на документ «Сведения о потребностях в дополнительных бюджетных ассигнованиях» за подписью врио начальника Центра финансового обеспечения областного главка полиции (есть в распоряжении редакции). Из него следует, что в обеспечении общественного порядка на несанкционированных акциях задействовали 1165 полицейских 23 января и 1830 сотрудников — 31 января. В таблице расчетов указано, что за добросовестное исполнение служебных обязанностей на каждой из акций сотрудникам полагается премия в 28 800 рублей. В первый день протестов с задачей успешно справились 1132 полицейских, во второй — 1773. Таким образом, всего им полагается 83,6 миллиона рублей только в качестве единовременных премий, не считая надбавки за работу в сверхурочные и выходные.

Таблица, составленная на основании приказа начальника ЦФО ГУ МВД НСО из материалов дела. Копия исходного документа есть в распоряжении НГС

Таблица, составленная на основании приказа начальника ЦФО ГУ МВД НСО из материалов дела. Копия исходного документа есть в распоряжении НГС

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НГС направил в ГУ МВД Новосибирской области запрос с просьбой подтвердить подлинность полученного редакцией документа и уточнить, были ли уже осуществлены эти выплаты.

— Также мы увидели в материалах дела приказ из Москвы о том, чтобы все регионы отчитались о выплате подобных премий. Ознакомившись с сопутствующими указаниями, мы поняли, что такое вознаграждение ожидает силовиков на всех предстоящих протестных акциях. То есть за пару дней работы на протестах можно заработать выше средней зарплаты. Это многое объясняет, в том числе и усердие полицейских на акциях протеста, — сказал НГС Тимур Ханов. — А что касается исков МВД к активистам на оплату собственной работы, я считаю это просто запугиванием и политическим преследованием и попытками задавить мирные протесты. Нетрудно предположить, что будет, если народ лишать возможности мирного протеста.

Следующее заседание назначено на 3 декабря. При этом в суде Железнодорожного района сейчас рассматривается аналогичный иск на сумму в 2,8 миллиона рублей к организаторам несанкционированных протестов в поддержку политзаключенных 23 января (ответчиками сочли депутата горсовета Сергея Бойко, Елену Носковец, Вячеслава Якименко, Даниила Маркелова, Наталью Позднякову, Кирилла Левченко и Аркадия Янковского).

Ранее журналист НГС Стас Соколов рассуждал о новейшем способе отъема денег у населения в материале «Это нечто совершенно беспрецедентное»: полиция попросила протестующих оплатить свою работу на несогласованном митинге.

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