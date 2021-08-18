«Это нечто совершенно беспрецедентное»: полиция попросила протестующих оплатить свою работу на несогласованном митинге

Новосибирская полиция подала иск к оппозиционерам на 2,8 млн рублей
До Новосибирска дошел новейший российский тренд — выписывать оппозиционерам счета за сверхнормативную работу полиции. Такой иск сейчас поступил в отношении муниципального депутата Сергея Бойко, с которого МВД требует 2,8 миллиона рублей. Обозреватель НГС Стас Соколов рассуждает о том, каких еще счетов гражданам России стоит ждать от государства.
Для начала на правах свидетеля я хочу заявить, что ни разу на протестных акциях в Новосибирске (а я как журналист писал или снимал их много) за последние годы я не видел никаких действий протестующих, которые бы требовали вмешательства полиции. Никто не бил витрины, не устраивал драк, не пытался перекрывать улицы. Даже формулировку «создавать помехи проходу граждан» можно применить с натяжкой — граждане везде имели возможность просто обойти протестующих, сделав несколько шагов вправо или влево. Чего не скажешь, например, о многочисленных случаях перекрытия улиц по причине проведения организованных массовых мероприятий.
Более того, в этом году мы наблюдали неоднократно совершенно несоразмерную даже воображаемым угрозам концентрацию сотрудников силовых органов, когда никаких протестных акций не проводилось вовсе. Просто в центр съезжались многочисленные автозаки и стояли в ожидании непонятно чего.
И вот теперь выясняется, что эта тяжелая работа (посиди-ка часами в «броне» в душной машине) должна быть оплачена теми, кого МВД считает организатором протестных акций. Это совершенно новая бизнес-технология, к которой стоит присмотреться повнимательней, поскольку, как любая технология, она может применяться дальше.
Понятна ситуация, когда полиция разгоняет какой-то митинг. Такое (в той или иной форме) может случиться в любой стране. Есть логика в том, что людей, которых государство считает нарушителями законов, могут оштрафовать или лишить свободы. Но вот требовать оплатить сверхурочную работу полицейских тех, против кого эта работа была направлена, — это нечто совершенно беспрецедентное. До такого никто раньше как-то не додумывался.
Здесь, конечно, можно утешать себя рассуждениями, что, дескать, ну это же навальнисты проклятые, которые на деньги западных спецслужб раскачивают лодку. Против них все средства хороши. Но в масштабах государства придуманные для частного случая механизмы неминуемо входят в широкий оборот и начинают жить собственной жизнью. Так работает система, у которой есть цели и есть инструменты. И каждый новый эффективный инструмент начинает использоваться уже без всякой связи с теми, против кого он был придуман.
Почему бы, например, не выписывать счет за услуги полиции людям, которые вышли защищать свой двор от очередного обнаглевшего застройщика? Застройщики ведь люди уважаемые, со связями, договорятся с кем надо. Или тем, кто пришел к офису своего предприятия требовать выплаты зарплаты? Почему бы вообще в любой момент не вывести на улицы бойцов с преступностью и не выставить счет городу целиком. Списать со счетов выставленные к оплате суммы, кстати, можно будет даже без вашего (то есть нашего) участия. Современные технологии это позволяют, не нужно даже ходить в банк для оплаты штрафа.
Вам кажется это преувеличением? Мне уже нет. Ведь еще пару лет назад сложно было представить, что потенциальным кандидатам в депутаты будут отказывать в регистрации с какими-то совершенно фееричными формулировками. Еще совсем недавно было трудно поверить, что люди, которые публикуют расследования случаев разительного несоответствия официальных доходов чиновников и стоимости их имущества, будут объявлены экстремистами. Аппетит приходит во время еды.
Понятно, что иски с требованием возмещения расходов к «организаторам митингов» — это просто один из способов сровнять с поверхностью любые (даже самые безобидные) попытки какой-либо несогласованной общественной деятельности. Чтобы у человека даже мысли не было куда-то идти и чего-то требовать. Но сама форма, выбранная для этого, — очень показательна в своем беззастенчивом цинизме. Утратив контроль над гражданами, государство начинает вести себя хуже, чем самый последний «торгаш», уже не обращая внимание на такие мелочи, как чувство собственного достоинства и здравый смысл.
Как говорила героиня одного культового фильма, «здесь всё просто так, кроме денег». Деньги имеют значение, да. Всё остальное, похоже, уже нет.
Ограничения и точечные репрессии — не повод опускать руки. Граждане всё еще имеют возможности для решения частных, имеющих непосредственное отношение к их жизни проблем. Так, руководитель Новосибирского Научно-Технического центра Владимир Ульянов считает, что взаимодействие граждан с чиновниками реально автоматизировать с помощью системы, которая работает как локальная соцсеть.
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