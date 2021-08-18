«Это нечто совершенно беспрецедентное»: полиция попросила протестующих оплатить свою работу на несогласованном митинге

До Новосибирска дошел новейший российский тренд — выписывать оппозиционерам счета за сверхнормативную работу полиции. Такой иск сейчас поступил в отношении муниципального депутата Сергея Бойко, с которого МВД требует 2,8 миллиона рублей. Обозреватель НГС Стас Соколов рассуждает о том, каких еще счетов гражданам России стоит ждать от государства.



Для начала на правах свидетеля я хочу заявить, что ни разу на протестных акциях в Новосибирске (а я как журналист писал или снимал их много) за последние годы я не видел никаких действий протестующих, которые бы требовали вмешательства полиции. Никто не бил витрины, не устраивал драк, не пытался перекрывать улицы. Даже формулировку «создавать помехи проходу граждан» можно применить с натяжкой — граждане везде имели возможность просто обойти протестующих, сделав несколько шагов вправо или влево. Чего не скажешь, например, о многочисленных случаях перекрытия улиц по причине проведения организованных массовых мероприятий.

