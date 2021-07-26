«Человек должен, как у себя на кухне, критиковать мэра». Новосибирец придумал соцсеть для решения городских проблем

— У нас в городской среде — неважно, говорим мы про урбанистику вообще или про управление текущей инфраструктурой — есть проблема: контроль качества. Город — это место, где люди друг с другом вступают в некие взаимодействия. Есть взаимодействие между гражданами и властью, между гражданами и бизнесом, между бизнесом и властью. Но это всё очень слабо отражается на отношении людей к среде.



Конечно, есть способы оставить какие-то отзывы, есть способы куда-то обратиться, что-то предложить или на что-то пожаловаться. Но даже если мы говорим о взаимодействии со школами и ЖКХ, какими-то службами и сервисами, то, в общем-то, управление ими находится в очень слабой связи с их оценкой участниками, а формирование общественного мнения как такового — слишком медленный и слишком неопределенный процесс.



Безусловно, есть замечательные государственные системы типа «Госуслуг», но в целом люди по сути вынуждены свои оценки выражать в социальных сетях. Я заметил тенденцию, что людям о качестве окружающего пространства проще написать в какой-нибудь паблик «ВКонтакте» (эдакое «кухонное» мнение под неопределенным именем), чем обращаться к депутатам через общественные приемные. То есть простого, доступного и эффективного способа коммуникации нет.

