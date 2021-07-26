«Человек должен, как у себя на кухне, критиковать мэра». Новосибирец придумал соцсеть для решения городских проблем

Новосибирцы каждый год пишут множество жалоб на состояние города: тротуаров, дорог, зданий — всего. В городе очень неравнодушные жители, но достучаться до тех, кто действительно могут решить ту или иную проблему, бывает непросто. Поэтому обычно задействуют все возможные способы — от поста в соцсети до обращения к депутатам Госдумы и президенту. В Новосибирском Научно-Техническом Центре (ННТЦ) считают, что проблему можно решить гораздо проще: просто связать жителей конкретного района с конкретными чиновниками того же района онлайн. И придумали для этого новую соцсеть, которую назвали «Решаем вместе». Как это возможно и зачем городу такая локальная соцсеть, объяснил гендиректор ННТЦ Владимир Ульянов. Публикуем его мнение от первого лица.
— У нас в городской среде — неважно, говорим мы про урбанистику вообще или про управление текущей инфраструктурой — есть проблема: контроль качества. Город — это место, где люди друг с другом вступают в некие взаимодействия. Есть взаимодействие между гражданами и властью, между гражданами и бизнесом, между бизнесом и властью. Но это всё очень слабо отражается на отношении людей к среде.
Конечно, есть способы оставить какие-то отзывы, есть способы куда-то обратиться, что-то предложить или на что-то пожаловаться. Но даже если мы говорим о взаимодействии со школами и ЖКХ, какими-то службами и сервисами, то, в общем-то, управление ими находится в очень слабой связи с их оценкой участниками, а формирование общественного мнения как такового — слишком медленный и слишком неопределенный процесс.
Безусловно, есть замечательные государственные системы типа «Госуслуг», но в целом люди по сути вынуждены свои оценки выражать в социальных сетях. Я заметил тенденцию, что людям о качестве окружающего пространства проще написать в какой-нибудь паблик «ВКонтакте» (эдакое «кухонное» мнение под неопределенным именем), чем обращаться к депутатам через общественные приемные. То есть простого, доступного и эффективного способа коммуникации нет.
Но соцсети для этих целей не предназначены. Это, безусловно, инструмент, люди с его помощью могут высказывать свое мнение, но оно подвергается определенной цензуре: о чём-то можно говорить, о чём-то нельзя. И человек, пользуясь социальными сетями и высказывая свое мнение, рискует получить какую-то политическую дискуссию или даже давление. Оппозиция и антиправительственные силы этим пользуются, чтобы критиковать работу власти, формировать определенный дискурс в обществе, а власть себя защищает, ограничивая этих активистов. Процесс идет очень эффективно, но не совсем конструктивный и уж тем более не созидательный.
При этом на любых больших предприятиях, в корпорациях по сути те же самые проблемы управления производством, качеством, охраной труда. Но они, как правило, снабжены сервисами, призванными повышать эффективность. В этом смысле город ничем принципиально от большой корпорации не отличается. И внедрить подобные механизмы мне кажется не пустой затеей.
Я считаю, что нужно сделать систему, направленную на большую эргономичность и большую защищенность. Человек, с одной стороны, должен комфортно, как у себя на кухне, критиковать, допустим, мэра последними словами. С другой стороны, эта критика должна быть мгновенно обработана, чтобы она не звучала как призыв к свержению власти или как публикация, нарушающая какие-то законы.
При этом она должна сигнализировать всем, той же власти, что у нас есть проблемы, люди недовольны, причем недовольны конкретным фактом или ситуацией, а не абстрактно. Система должна стать своего рода переводчиком, чтобы человек мог безопасно высказываться. Это вопрос сугубо технический: опасные слова можно просто маскировать. Помимо этого можно проводить какую-то аналитику и преобразования — главное, зафиксировать факт проблемы.
Другой нюанс: необходима обратная связь. Если люди будут видеть, что власть (или бизнес, или активисты) реагирует, выделяет ресурсы, происходят какие-то подвижки, то даже самые большие маргиналы не будут обострять конфликт, а степень удовлетворенности, а следом и степень вовлеченности в гражданские процессы усилятся.
Если люди пожалуются на нечищеную дорогу, а власти не просто скажут, что взяли ее на контроль, а отправят туда технику, эту реакцию будут видеть все. Это будет позитивно сказываться на социальной атмосфере в городе. Можно будет говорить о комплексной и даже социальной экологии.
У нас город — один из самых проблемных: он очень большой и несистемный. На старте нужно агрегировать информацию. Если мы сможем построить карту городских конфликтов, и она будет объективна и будет соответствовать реальности, тогда власть сможет реагировать более конкретно.
У активистов и общественников при этом появляется возможность выступить общественными модераторами, взять на себя решение вопроса и диалог с чиновниками или бизнесом, например. Система может облегчить активистам сбор и анализ информации, и это позволит более системно действовать и контактировать с властью уже с помощью существующих сервисов вроде «Мой Новосибирск».
Мы задумали построить цифровой двойник города. Это как компьютерная игра, где можно видеть, что происходит в городе. При этом лента будет формироваться по геоинформационному признаку: кого-то в его районе интересуют дети, кого-то животные, кого-то спорт или ЖКХ. Информацию можно брать из пабликов соцсетей, из мессенджеров и СМИ. Там она не очень структурирована и очень сложна для системного анализа и обработки, а мы постараемся ее систематизировать, нанести на карту и посчитать, чтобы сделать удобной и привлекательной эту среду.
Мы хотим позволить людям доносить свое мнение. Пусть в модерированном и защищенном виде, но мнение, которое будет иметь вес официальной позиции. При этом так же просто, как своему другу по телефону рассказать, что ты в поликлинике полдня простоял в очереди. Это уже сигнал: его нужно правильно обработать, систематизировать, и если он будет говорить о системной проблеме — это системная проблема.
Ранее новосибирский общественник Евгений Митрофанов поделился способом заставить мэрию быстро ремонтировать дороги.
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