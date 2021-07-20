«Исправляют в течение недели». Общественник рассказал, как заставить мэрию быстро ремонтировать дороги

Дороги с каждым годом становятся всё хуже и хуже. И я не думаю, что это от нехватки денег в бюджете. Тут депутат Горсовета Константин Антонов подсчитал протяженность дорог в Омске и разделил на то количество денег, сколько в их бюджете выделяется. И так же у нас сделал. То есть сколько бюджетных денег приходится на метр дороги, по-простому говоря. И представил это на Горсовете во время выступления мэру Анатолию Локтю. А Локоть сказал, мол, что вы там считаете? Не будем выяснять тут: у кого длиннее. Не надо, мол, манипулировать цифрами... Я сейчас не помню всех подробностей, но Антонов выяснил, что в Омске дороги длиннее, но они лучше, чем в Новосибирске. А денег там в разы меньше. Так что, подозреваю, дело не только в деньгах. Такой у нас мэр. Так организована работа. Люди — не профессионалы. Думаю, дело тут даже не в коррупции, а в обычной бесхозяйственности.

Я регулярно пишу заявления по тем местам, где периодически проезжаю, если мне не нравится качество дороги. Качество как в части разрушения асфальта, так и в части неубранного снега. То есть — и зимой, и летом. Лайфхак тут простой: надо обращаться через сайт ГИБДД и писать заявление о привлечении к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»).

