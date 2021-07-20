«Исправляют в течение недели». Общественник рассказал, как заставить мэрию быстро ремонтировать дороги

Новосибирец научился ремонтировать дороги с помощью ГИБДД
Проблема с дорогами в Новосибирске, пожалуй, ощущалась всегда: когда-то больше, когда-то меньше. Водители часто сравнивают трассы Новосибирской области и соседней Кемеровской, и сравнение обычно не в пользу Новосибирска. В последний год с дорогами в столице Сибири стало как-то особенно печально: словно дорожное покрытие поддалось негласному «мэрскому распоряжению» и вместе со снегом по весне начало таять само. Муниципальные власти на общегородской стон по безвременно почившему асфальту только вздыхают и разводят руками: «Денег нет, но вы держитесь». И лучше всего — вместе с дорожным покрытием. Руководитель Сибирского правового центра защиты прав потребителей Евгений Митрофанов не хочет мириться с разбитыми дорогами и регулярно добивается от властей ремонта проезжей части в тех местах, где обычно сам ездит. Сегодня Евгений представил лайфхак, как ему удается писать жалобы так, чтобы на них реагировали. Далее — всё от первого лица.
Дороги с каждым годом становятся всё хуже и хуже. И я не думаю, что это от нехватки денег в бюджете. Тут депутат Горсовета Константин Антонов подсчитал протяженность дорог в Омске и разделил на то количество денег, сколько в их бюджете выделяется. И так же у нас сделал. То есть сколько бюджетных денег приходится на метр дороги, по-простому говоря. И представил это на Горсовете во время выступления мэру Анатолию Локтю. А Локоть сказал, мол, что вы там считаете? Не будем выяснять тут: у кого длиннее. Не надо, мол, манипулировать цифрами... Я сейчас не помню всех подробностей, но Антонов выяснил, что в Омске дороги длиннее, но они лучше, чем в Новосибирске. А денег там в разы меньше. Так что, подозреваю, дело не только в деньгах. Такой у нас мэр. Так организована работа. Люди — не профессионалы. Думаю, дело тут даже не в коррупции, а в обычной бесхозяйственности.
Я регулярно пишу заявления по тем местам, где периодически проезжаю, если мне не нравится качество дороги. Качество как в части разрушения асфальта, так и в части неубранного снега. То есть — и зимой, и летом. Лайфхак тут простой: надо обращаться через сайт ГИБДД и писать заявление о привлечении к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»).
По порядку: заходишь на сайт ГИБДД России, там выбираешь «Подать обращение». Соответственно выбираешь свой регион — Новосибирскую область. Дальше выпадает «Какое подразделение», там одно подразделение — ГИБДД по Новосибирской области, выбираешь его. И далее пишешь само заявление: «Заявление о привлечении к административной ответственности…» Указываешь: возле такого-то дома, на перекрестке таких-то улиц автомобильная дорога находится в ненадлежащем состоянии. Ну, и двоеточие — почему: выбоина, колейность или что-то еще. Если есть фотография, можно приложить фотографию — там есть такая опция. Главное — четко описать место. Чтобы люди, кто выезжает на место, сразу понимали, где это. Пишешь так, чтоб невозможно было не понять.
В конце пишешь: «Предлагаю провести проверку и привлечь должностное лицо мэрии города Новосибирска к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильной дороги». И дальше через запятую: «признать меня потерпевшим». Это для того, чтобы тебе могли присылать документы, ты мог с ними знакомиться.
Еще надо обязательно указать, чтобы тебе присылали ответ по электронной почте, а не по обычной. Потому что по обычной, как правило, письма не приходят или идут медленно. И всё — нажимаешь кнопочку «Отправить». Разные разрушения на разных дорогах лучше описывать в отдельных заявлениях.
Как показывает практика, это очень действенно: потому что штрафы на должностных лиц очень существенные: от 20 до 30 тысяч.
Но тут надо еще вот к чему быть готовым: могут пригласить на дачу объяснений. Редко, но такое бывает: приходит письмо, где указано, что надо тогда-то и во столько-то явиться к ним. Тут нет ничего страшного: надо прийти и взять с собой распечатанную фотографию или иметь ее в телефоне, чтобы скинуть кому-нибудь из сотрудников ГИБДД на месте. Надо будет там просто объяснить, мол, шел или ехал и вот — выбоина. Их там, по большому счету, интересует лишь пара слов: в каком месте эта выбоина. На место должен выехать сотрудник ГИБДД, сделать фото и видеофиксацию, составить акт, протокол и направить материал в суд для вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.
Здесь, подчеркну, обязательно надо указать, что требуешь привлечь к ответственности именно должностное лицо, а не мэрию. Потому что у мэрии могут быть долги и многомиллионные, а вот для должностного лица штраф минимум в 20 тысяч с его зарплатой 60 тысяч, будет существенным. Гораздо болезненнее, когда человек из собственного кармана платит, чем если этот долг куда-то там уходит. В общем, проще и болезненнее добиться штрафа для должностного лица. И взыскать деньги с него проще.
Раз пять — шесть я уже таким образом исправлял ситуации. Первый раз попробовал повлиять на ремонт дороги где-то в середине
Что-то там специально замерять — размеры, параметры дырки — не надо, они это сами сделают. Да, конечно, существуют нормативы, но тут же все адекватные, если какой-то небольшой скол, вряд ли кто будет добиваться ремонта. А вот если ездить опасно, в выбоину колесо проваливается, то надо ее делать. По нормативам параметры отдельных ям должны быть такими: глубина — 5 сантиметров, длина — 15 сантиметров и ширина — 60 сантиметров.
Как правило, потом всё начинается с того, что тебе звонит ответственный сотрудник ГИБДД. У меня случаи были, когда звонил инспектор и говорил, мол, я сейчас, конечно, поеду, но в следующий раз вы не пишите, а вот вам номер — звоните. Мол, не нужны все эти бумаги. Ну, а мне-то надо, чтобы дорогу заделали. Поэтому я никогда никому не звонил, а писал всегда. Да и вообще, как это: звонить и говорить, мол, товарищ майор, вот есть такой перекресток, примите меры? Ну что это такое?
Вот, кстати, еще лайфхак. Если тебе не отвечают и тебя это реально занозило, можешь подать жалобу через «Госуслуги» в областную прокуратуру. На это в ГИБДД очень хорошо реагируют. Ты излагаешь все обстоятельства: что подал заявление на привлечение к административной ответственности, что тебе не дали на него ответ, что не прислали ни определения об отказе в возбуждении, ни постановления о возбуждении… Мол, примите какие-то уже меры к ГИБДД, чем они там забавляются? Естественно, прокурор им в ГИБДД всё это и пересылает, но реагируют они в таком случае очень бойко.
Как общаться с властями так, чтобы вас слышали: инструкция от сибиряка, подавшего 150 жалоб на городские проблемы.
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