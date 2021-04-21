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На площадь Ленина пригнали десятки автозаков — показываем, что сейчас происходит в центре города

Онлайн-камеры, установленные на площади, внезапно перестали работать

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Горожане начали сообщать о полицейских, патрулирующих Новосибирск, во второй половине дня. А ближе к вечеру в центр пригнали автозаки

Горожане начали сообщать о полицейских, патрулирующих Новосибирск, во второй половине дня. А ближе к вечеру в центр пригнали автозаки

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Автозаки заметили в центре Новосибирска вечером 21 апреля 2021 года

В центре Новосибирска усилили охрану общественного порядка: здесь дежурят машины полиции и ГИБДД, а неподалеку от площади Ленина припарковались автозаки.

— На площади Ленина сейчас вот такое происходит — полиция, ГИБДД, — с такими фразами читатели НГС присылают в редакцию фотографии.

Машины Госавтоинспекции заметили также около НГМУ, но проезжая часть, по словам прохожих, пока не перекрыта.

В Первомайском сквере заметили грузовик с ограждениями

В Первомайском сквере заметили грузовик с ограждениями

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Полиция использует не только свой транспорт

Полиция использует не только свой транспорт

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Машины выстраиваются в центре города

Машины выстраиваются в центре города

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В центре уже больше десяти автозаков

В центре уже больше десяти автозаков

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Также сейчас не работают онлайн-камеры «Электронного города». Сервис сообщает об ошибке.

Онлайн-камеры сейчас недоступны

Онлайн-камеры сейчас недоступны

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В пресс-службе новосибирского метро рассказали, что сегодня никаких изменений в графике работы не запланировано. Хотя в январе, когда по всей стране прокатились протестные акции, метро в Новосибирске временно закрывали.

На этой неделе сторонники Навального анонсировали митинг. Ограждения на площади Ленина начали выставлять сегодня с 09:00.

Вчера в Новосибирске задержали 18-летнего Кирилла Саенко за пост на личной странице во «ВКонтакте». Молодой человек до сих пор находится в спецприемнике. Об этом сообщает «Апология протеста».

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полицияавтозаки
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