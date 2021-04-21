На площадь Ленина пригнали десятки автозаков — показываем, что сейчас происходит в центре города

В центре Новосибирска усилили охрану общественного порядка: здесь дежурят машины полиции и ГИБДД, а неподалеку от площади Ленина припарковались автозаки.

— На площади Ленина сейчас вот такое происходит — полиция, ГИБДД, — с такими фразами читатели НГС присылают в редакцию фотографии.

Машины Госавтоинспекции заметили также около НГМУ, но проезжая часть, по словам прохожих, пока не перекрыта.