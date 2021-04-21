На площадь Ленина пригнали десятки автозаков — показываем, что сейчас происходит в центре города

Автозаки заметили в центре Новосибирска вечером 21 апреля 2021 года
В центре Новосибирска усилили охрану общественного порядка: здесь дежурят машины полиции и ГИБДД, а неподалеку от площади Ленина припарковались автозаки.
— На площади Ленина сейчас вот такое происходит — полиция, ГИБДД, — с такими фразами читатели НГС присылают в редакцию фотографии.
Машины Госавтоинспекции заметили также около НГМУ, но проезжая часть, по словам прохожих, пока не перекрыта.
Также сейчас не работают онлайн-камеры «Электронного города». Сервис сообщает об ошибке.
В пресс-службе новосибирского метро рассказали, что сегодня никаких изменений в графике работы не запланировано. Хотя в январе, когда по всей стране прокатились протестные акции, метро в Новосибирске временно закрывали.
На этой неделе сторонники Навального анонсировали митинг. Ограждения на площади Ленина начали выставлять сегодня с 09:00.
Вчера в Новосибирске задержали 18-летнего Кирилла Саенко за пост на личной странице во «ВКонтакте». Молодой человек до сих пор находится в спецприемнике. Об этом сообщает «Апология протеста».