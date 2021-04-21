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Первые кадры с запретной акции в поддержку Алексея Навального — 11 фото из центра Новосибирска

Протестовать на площадь Ленина вышли несколько тысяч человек

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Очевидцы сообщают, что над площадью кружит беспилотник

Очевидцы сообщают, что над площадью кружит беспилотник

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Появились первые кадры несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которая проходит сейчас в центре Новосибирска, на площади Ленина. Сейчас там собрались несколько тысяч человек.

Рассказываем и показываем, что там происходит.

Толпа людей заполнила всю площадь перед Оперным театром

Толпа людей заполнила всю площадь перед Оперным театром

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Люди скандируют: «Долой Единую Россию», «Свободу политзаключенным!», «Свободу Алексею Навальному!» и «Бойко в мэры!», «Мы здесь власть!», «Навальному — врача!». Также периодически слышно, как митингующие кричат «Отпускай!»

Люди скандируют: «Долой Единую Россию», «Свободу политзаключенным!», «Свободу Алексею Навальному!» и «Бойко в мэры!», «Мы здесь власть!», «Навальному — врача!». Также периодически слышно, как митингующие кричат «Отпускай!»

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В центре Новосибирска рассредоточилось большое количество&nbsp;<a href="https://ngs.ru/text/politics/2021/04/21/69877784/" target="_blank" class="_">машины полиции и ГИБДД и автозаки</a>

В центре Новосибирска рассредоточилось большое количество машины полиции и ГИБДД и автозаки

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На плозади работают «глушилки» — люди жалуются на плохую связь

На плозади работают «глушилки» — люди жалуются на плохую связь

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Очевидцы сообщают, что заметили на крыше мэрии людей&nbsp;

Очевидцы сообщают, что заметили на крыше мэрии людей 

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Ограждения на площади Ленина <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/04/21/69876902/" target="_blank" class="_">установили сегодня утром</a>, около 9 утра&nbsp;

Ограждения на площади Ленина установили сегодня утром, около 9 утра 

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Корреспондент НГС Илья Калинин сообщает, что полицеймкие обсуждают по рации, как реагировать на массовый пикет.&nbsp;

Корреспондент НГС Илья Калинин сообщает, что полицеймкие обсуждают по рации, как реагировать на массовый пикет. 

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По независимым оценкам, сейчас на площади находятся около 4000 человек

По независимым оценкам, сейчас на площади находятся около 4000 человек

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Один из новосибирцев насчитал на митинге порядка ста машин полиции

Один из новосибирцев насчитал на митинге порядка ста машин полиции

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Появилось много красных плакатов, оформленных в одном стиле

Появилось много красных плакатов, оформленных в одном стиле

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Ограждения на площади Ленина начали выставлять сегодня с 09:00.

Ближе к вечеру в центре Новосибирска усилили охрану общественного порядка: сюда стянули машины полиции и ГИБДД, а неподалеку от площади Ленина припарковались автозаки.

Вчера в Новосибирске задержали 18-летнего Кирилла Саенко за пост на личной странице во «ВКонтакте». Молодой человек до сих пор находится в спецприемнике. Об этом сообщает «Апология протеста».

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Алексей Навальныйпротестная акция
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