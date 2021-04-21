Первые кадры с запретной акции в поддержку Алексея Навального — 11 фото из центра Новосибирска

Появились первые кадры несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которая проходит сейчас в центре Новосибирска, на площади Ленина. Сейчас там собрались несколько тысяч человек.
Рассказываем и показываем, что там происходит.
Ограждения на площади Ленина начали выставлять сегодня с 09:00.
Ближе к вечеру в центре Новосибирска усилили охрану общественного порядка: сюда стянули машины полиции и ГИБДД, а неподалеку от площади Ленина припарковались автозаки.
Вчера в Новосибирске задержали 18-летнего Кирилла Саенко за пост на личной странице во «ВКонтакте». Молодой человек до сих пор находится в спецприемнике. Об этом сообщает «Апология протеста».