На площади Ленина снова появились ограждения

Сегодня, 21 апреля, в центре Новосибирска на площади Ленина начали устанавливать ограждения. Работы заметили около
Как передает наш фотокорреспондент Александр Ощепков, ограждения появились у памятников и со стороны отеля Marriot.
— Вдоль мэрии запрет парковки, стоят гаишники, — сообщает он.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать установку ограждений.
Напомним, на этой неделе сторонники Навального анонсировали митинг. Кроме того, Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию — это произойдет сегодня.
Этой зимой скверы в центре Новосибирска ограждали накануне несанкционированных акций протеста