21 апреля среда
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 3/10
usd 76.02
eur 91.75

Все новости

Все новости

На площади Ленина снова появились ограждения

Их установка началась около 9 утра по местному времени

1 307
32Обсудить

Поделиться

Так сейчас выглядит сквер перед театром Оперы и балета

Так сейчас выглядит сквер перед театром Оперы и балета

Поделиться

Сегодня, 21 апреля, в центре Новосибирска на площади Ленина начали устанавливать ограждения. Работы заметили около 9 часов утра по местному времени.

Как передает наш фотокорреспондент Александр Ощепков, ограждения появились у памятников и со стороны отеля Marriot.

— Вдоль мэрии запрет парковки, стоят гаишники, — сообщает он.

Работы начались с раннего утра

Работы начались с раннего утра

Поделиться

Со стороны мэрии — два новых биотуалета. Раньше их здесь не было

Со стороны мэрии — два новых биотуалета. Раньше их здесь не было

Поделиться

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать установку ограждений.

Напомним, на этой неделе сторонники Навального анонсировали митинг. Кроме того, Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию — это произойдет сегодня.

Этой зимой скверы в центре Новосибирска ограждали накануне несанкционированных акций протеста 23 и 31 января. При этом ограждения простояли там до конца февраля. Как объяснял тогда мэр Новосибирска, их наличие в скверах обусловлено «обеспечением безопасности граждан во время проведения массовых мероприятий».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ограждения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (32)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...