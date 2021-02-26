Когда из Первомайского сквера уберут ограждения? У мэрии нет ответа

В мэрии Новосибирска не знают, когда уберут ограждения из Первомайского сквера
В Новосибирске в Первомайском сквере до сих пор стоят ограждения, которые применялись во время несанкционированных акций протеста. В мэрии ответили на вопрос, для чего они нужны.
— Ограждения в Первомайском сквере завезены и складированы с целью обеспечения безопасности граждан во время проведения массовых мероприятий. Места размещения ограждений определяются по необходимости, — ответили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
При этом в пресс-центре заявили, что сейчас нет информации о том, когда заборы уберут. В ГУ МВД по НСО также не располагают такими данными.
Заборчики стоят в Первомайском сквере со 2 февраля — в тот день было запланировано, что суд в Москве будет рассматривать требование ФСИН изменить условный срок Навального на реальный за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». До этого ограждения использовались во время протестных акций в поддержку Навального 23 и 31 января.
В последний раз заборы на площади Ленина выставили 14 февраля. В этот же день в разных городах России прошел флешмоб с фонариками, на который вышли сторонники политика Алексея Навального. К акции присоединились и жители Новосибирска.
11 февраля на площади Ленина начали убирать ограждения после заявления мэра о том, что их там уже нет.