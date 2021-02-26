Когда из Первомайского сквера уберут ограждения? У мэрии нет ответа

В Новосибирске в Первомайском сквере до сих пор стоят ограждения, которые применялись во время несанкционированных акций протеста. В мэрии ответили на вопрос, для чего они нужны.

— Ограждения в Первомайском сквере завезены и складированы с целью обеспечения безопасности граждан во время проведения массовых мероприятий. Места размещения ограждений определяются по необходимости, — ответили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

При этом в пресс-центре заявили, что сейчас нет информации о том, когда заборы уберут. В ГУ МВД по НСО также не располагают такими данными.