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Когда из Первомайского сквера уберут ограждения? У мэрии нет ответа

Заборчики стоят в сквере с начала февраля

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Некоторые заборчики в Первомайском сквере упали из-за ветра<br>

Некоторые заборчики в Первомайском сквере упали из-за ветра

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В мэрии Новосибирска не знают, когда уберут ограждения из Первомайского сквера

В Новосибирске в Первомайском сквере до сих пор стоят ограждения, которые применялись во время несанкционированных акций протеста. В мэрии ответили на вопрос, для чего они нужны.

— Ограждения в Первомайском сквере завезены и складированы с целью обеспечения безопасности граждан во время проведения массовых мероприятий. Места размещения ограждений определяются по необходимости, — ответили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

При этом в пресс-центре заявили, что сейчас нет информации о том, когда заборы уберут. В ГУ МВД по НСО также не располагают такими данными.

Некоторые секции складируются на газоне

Некоторые секции складируются на газоне

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Заборчики стоят в Первомайском сквере со 2 февраля — в тот день было запланировано, что суд в Москве будет рассматривать требование ФСИН изменить условный срок Навального на реальный за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». До этого ограждения использовались во время протестных акций в поддержку Навального 23 и 31 января.

Интересно, для чего здесь сконструирован такой проход?&nbsp;

Интересно, для чего здесь сконструирован такой проход? 

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В последний раз заборы на площади Ленина выставили 14 февраля. В этот же день в разных городах России прошел флешмоб с фонариками, на который вышли сторонники политика Алексея Навального. К акции присоединились и жители Новосибирска.

11 февраля на площади Ленина начали убирать ограждения после заявления мэра о том, что их там уже нет.

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Новосибирскзаборыограждения
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