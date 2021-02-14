Новосибирцы прогулялись с фонариками — показываем, как это было

Жители Новосибирска вышли на улицу с фонариками
Вечером в воскресенье, 14 февраля, в разных городах России прошел флешмоб с фонариками, на который вышли сторонники политика Алексея Навального. К акции присоединились и жители Новосибирска.
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании рассмотрел ходатайство ФСИН России о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Суд удовлетворил ходатайство ФСИН. С учетом условного срока и СИЗО, Навальный отправится в колонию на
23, 31 января и
Сегодня утром в Новосибирске снова выставили заборы на площади Ленина. Их начали устанавливать около 05:00.