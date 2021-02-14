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Новосибирцы прогулялись с фонариками — показываем, как это было

Кто-то заодно вышел выгулять собаку

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Люди вышли на прогулку с фонариками вечером 14 февраля

Люди вышли на прогулку с фонариками вечером 14 февраля

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Жители Новосибирска вышли на улицу с фонариками

Вечером в воскресенье, 14 февраля, в разных городах России прошел флешмоб с фонариками, на который вышли сторонники политика Алексея Навального. К акции присоединились и жители Новосибирска.

Собачники совместили прогулку с вечерним выгулом питомца

Собачники совместили прогулку с вечерним выгулом питомца

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Кто-то использовал фонарик, а кто-то включал его на телефоне

Кто-то использовал фонарик, а кто-то включал его на телефоне

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Флешмоб прошел около 20:30

Флешмоб прошел около 20:30

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Чаще всего люди держали фонари на вытянутой руке

Чаще всего люди держали фонари на вытянутой руке

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Но некоторые прикрепляли фонари в районе сердца

Но некоторые прикрепляли фонари в районе сердца

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Кто-то совместил участие во флешмобе и вечернюю прогулку. Тем более погода позволяла — на улице было всего около восьми градусов мороза

Кто-то совместил участие во флешмобе и вечернюю прогулку. Тем более погода позволяла — на улице было всего около восьми градусов мороза

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В целом участники не избегали камеры и довольно активно позировали

В целом участники не избегали камеры и довольно активно позировали

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2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании рассмотрел ходатайство ФСИН России о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Суд удовлетворил ходатайство ФСИН. С учетом условного срока и СИЗО, Навальный отправится в колонию на 2 года и 8 месяцев.

23, 31 января и 2 февраля во многих городах прошли шествия в поддержку Навального. Какой была протестная акция в Новосибирске 31 январясмотрите 2-минутное видео.

Сегодня утром в Новосибирске снова выставили заборы на площади Ленина. Их начали устанавливать около 05:00.

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Алексей Навальный
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