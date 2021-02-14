Центр Новосибирска вновь огородили. Показываем, что сейчас происходит на площади Ленина

В Новосибирске вновь выставили заборы на площади Ленина
В Новосибирске вновь огородили площадь Ленина. Заборы начали выставлять сегодня, 14 февраля, около 5:00.
Сейчас горожане не могут подойти близко к памятникам, при этом часть заборов стоит собранными в Театральном сквере и рядом с выходами со станции метро «Площадь Ленина».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирске пообещали уточнить, зачем сегодня утром были выставлены ограждения
Три дня назад На площади Ленина в Новосибирске начали убирать ограждения, которые стояли там с прошлых выходных. Это начали делать сразу после того, как мэр Анатолий Локоть заявил, что заборчиков там нет.