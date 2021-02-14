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Центр Новосибирска вновь огородили. Показываем, что сейчас происходит на площади Ленина

Расставлять ограждения начали сегодня около 5:00

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Пройти к памятникам сейчас не получится

Пройти к памятникам сейчас не получится

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В Новосибирске вновь выставили заборы на площади Ленина

В Новосибирске вновь огородили площадь Ленина. Заборы начали выставлять сегодня, 14 февраля, около 5:00.

Сейчас горожане не могут подойти близко к памятникам, при этом часть заборов стоит собранными в Театральном сквере и рядом с выходами со станции метро «Площадь Ленина».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирске пообещали уточнить, зачем сегодня утром были выставлены ограждения

Часть заборов стоит собранная&nbsp;

Часть заборов стоит собранная 

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Заборы начали устанавливать около 5:00 утра

Заборы начали устанавливать около 5:00 утра

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В полиции пока не смогли объяснить для чего выставлены ограждения

В полиции пока не смогли объяснить для чего выставлены ограждения

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Три дня назад На площади Ленина в Новосибирске начали убирать ограждения, которые стояли там с прошлых выходных. Это начали делать сразу после того, как мэр Анатолий Локоть заявил, что заборчиков там нет.

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огражденияплощадь Ленина
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