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На площади Ленина начали убирать ограждения. Это сделали после заявления мэра о том, что их там нет

Мэр объяснил, что заборчики были нужны для безопасности на массовых мероприятиях

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Заборчики вывозят с площади после заявления мэра

Заборчики вывозят с площади после заявления мэра

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В Новосибирске начали убирать заборчики с площади Ленина

Сегодня, 11 февраля, на площади Ленина в Новосибирске начали убирать ограждения, которые стояли там с прошлых выходных. Утром, около 10:15, мэр Анатолий Локоть заявил, что заборчиков там нет.

— Ограждения убраны. Когда-то мы рассуждали на тему, какие мероприятия необходимо ввести в городе, чтобы на время массовых мероприятий обезопасить новосибирцев от каких-то случайностей. Ограждения убраны, их сегодня на площади Ленина нет, ситуация стабилизирована, — сказал глава города во время онлайн-встречи с журналистами, которая началась в 10:00.

Снимок сделан около 13:20

Снимок сделан около 13:20

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На скриншотах с камер «Электронного города» видно, что еще в 09:50 ограждения были на площади.

Заборчики стоят рядом с памятником

Заборчики стоят рядом с памятником

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На скриншоте, который сделан с камер «Электронного города» в 12:36, видно, что ограждения убирают

На скриншоте, который сделан с камер «Электронного города» в 12:36, видно, что ограждения убирают

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Ограждения стояли на площади с выходных

Ограждения стояли на площади с выходных

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В этом году такие заборчики установили в Новосибирске 23 января, в день несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Во время второго митинга 30 января ограждения тоже были в центре города, когда там перекрывали движение. Кроме этого, заборчики установили у памятника Ленина и в прошедшие выходные — рядом дежурили автозаки.

9 февраля фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки людей, которые поскальзывались у входа в метро на площади Ленина — таких было шесть человек за три минуты. На следующий день место напротив мэрии огородили.

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Анатолий ЛокотьЦентральный районакцияогражденияплощадь Ленина
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