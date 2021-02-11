На площади Ленина начали убирать ограждения. Это сделали после заявления мэра о том, что их там нет

В Новосибирске начали убирать заборчики с площади Ленина
Сегодня, 11 февраля, на площади Ленина в Новосибирске начали убирать ограждения, которые стояли там с прошлых выходных. Утром, около 10:15, мэр Анатолий Локоть заявил, что заборчиков там нет.
— Ограждения убраны. Когда-то мы рассуждали на тему, какие мероприятия необходимо ввести в городе, чтобы на время массовых мероприятий обезопасить новосибирцев от каких-то случайностей. Ограждения убраны, их сегодня на площади Ленина нет, ситуация стабилизирована, — сказал глава города во время онлайн-встречи с журналистами, которая началась в 10:00.
На скриншотах с камер «Электронного города» видно, что еще в 09:50 ограждения были на площади.
В этом году такие заборчики установили в Новосибирске 23 января, в день несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Во время второго митинга 30 января ограждения тоже были в центре города, когда там перекрывали движение. Кроме этого, заборчики установили у памятника Ленина и в прошедшие выходные — рядом дежурили автозаки.
9 февраля фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки людей, которые поскальзывались у входа в метро на площади Ленина — таких было шесть человек за три минуты. На следующий день место напротив мэрии огородили.