На площади Ленина начали убирать ограждения. Это сделали после заявления мэра о том, что их там нет

Сегодня, 11 февраля, на площади Ленина в Новосибирске начали убирать ограждения, которые стояли там с прошлых выходных. Утром, около 10:15, мэр Анатолий Локоть заявил, что заборчиков там нет.



— Ограждения убраны. Когда-то мы рассуждали на тему, какие мероприятия необходимо ввести в городе, чтобы на время массовых мероприятий обезопасить новосибирцев от каких-то случайностей. Ограждения убраны, их сегодня на площади Ленина нет, ситуация стабилизирована, — сказал глава города во время онлайн-встречи с журналистами, которая началась в 10:00.