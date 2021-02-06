В центре Новосибирска вновь заметили ограждения и автозаки

Сегодня, 6 февраля, в центре Новосибирска вновь заметили ограждения. Видео с заборами в Первомайском сквере прислал в редакцию Иван Жданов.
— Что за осадное положение? — задается вопросом наш читатель.
Кроме того, на улице Депутатской возле здания Театра оперы и балета припаркованы не менее трех автозаков.
— Насчитали 3 автобуса, 3 автозака и 3 маршрутных такси с ОМОНом, — передает Александр Абросов.
В полиции корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Последний раз ограждения у скверов выставляли 2 февраля — в Первомайском сквере, в сквере возле здания правительства и возле Оперного театра. В этот день оппозиционеру Алексею Навальному заменили условный срок на реальный. После этого новосибирцы принесли гвоздики к зданию, в котором находятся мировые суды Октябрьского и Калининского районов. Ранее перекрытия в городе были в субботу, 23 января, и воскресенье, 31 января, когда в Новосибирске прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. О том, как это было, мы рассказывали в этом репортаже.