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Новосибирцы принесли гвоздики к зданию суда в поддержку Навального

2 февраля оппозиционеру заменили условный срок на реальный

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Люди принесли цветы к зданию 3 февраля

Люди принесли цветы к зданию 3 февраля

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3 февраля новосибирцы принесли цветы к зданию, в котором находятся мировые суды Октябрьского и Калининского районов (Каменская, 66). Каждый принес по две гвоздики. Пришедшие объяснили это желанием поддержать Алексея Навального, которому вчера Симоновский суд Москвы заменил условный срок по делу «Ив Роше» реальным.

— Это поминки после вчерашних похорон правосудия. Мы в корне не согласны с приговором, который суд вынес Навальному вчера в Москве, — объяснил один из присутствовавших, Александр Дадонов.

Каждый принес по две гвоздики

Каждый принес по две гвоздики

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2 февраля суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше». Один год из этого наказания оппозиционер провел под домашним арестом. Таким образом, ему остается провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Защита Навального заявила, что будет обжаловать решение.

В знак протеста новосибирская журналистка вышла на одиночный пикет в центр города.

Также в свете этих событий в беседе с НГС юристы порассуждали о деле Навального и возможности пересмотра приговора.

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Алексей Навальныйакции протеста
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