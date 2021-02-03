Новосибирцы принесли гвоздики к зданию суда в поддержку Навального

3 февраля новосибирцы принесли цветы к зданию, в котором находятся мировые суды Октябрьского и Калининского районов ( Каменская, 66 ). Каждый принес по две гвоздики. Пришедшие объяснили это желанием поддержать Алексея Навального, которому вчера Симоновский суд Москвы заменил условный срок по делу « Ив Роше » реальным.

— Это поминки после вчерашних похорон правосудия. Мы в корне не согласны с приговором, который суд вынес Навальному вчера в Москве, — объяснил один из присутствовавших, Александр Дадонов.