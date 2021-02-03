Новосибирцы принесли гвоздики к зданию суда в поддержку Навального

3 февраля новосибирцы принесли цветы к зданию, в котором находятся мировые суды Октябрьского и Калининского районов (
— Это поминки после вчерашних похорон правосудия. Мы в корне не согласны с приговором, который суд вынес Навальному вчера в Москве, — объяснил один из присутствовавших, Александр Дадонов.
2 февраля суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам колонии по делу «
В знак протеста новосибирская журналистка вышла на одиночный пикет в центр города.
Также в свете этих событий в беседе с НГС юристы порассуждали о деле Навального и возможности пересмотра приговора.