Сибирячка вышла на одиночный пикет в центр Новосибирска в поддержку Навального

Утром 3 февраля в центр Новосибирска вышла с одиночным пикетом новосибирская журналистка Маргарита Логинова. Она встала с плакатом в Первомайском сквере в поддержку политика Алексея Навального.

— Вчера, как и многие мои друзья, я смотрела трансляцию суда над Навальным и не могла поверить в происходящее, хотя иллюзий особо не было. Затем следила за бойней, которую опять учинили силовики над людьми, вышедшими на мирный протест на улицы Москвы. Вместе с жестким усилением на прошедших акциях в Новосибирске, вместе с винтиловом, которого никогда раньше не было на уличных мирных протестах в Сибири, это всё повергает в некоторое отчаяние. Одиночный пикет — это один из способов выразить гнев по поводу происходящего, гражданскую позицию несогласия с произволом судебной системы и силовиков. Ну и выразить надежду, конечно, что: а) это точно пройдет, б) Россия будет свободной, — рассказала Маргарита Логинова.