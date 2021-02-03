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Сибирячка вышла на одиночный пикет в центр Новосибирска в поддержку Навального

Вчера политику заменили условный срок на реальный

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Маргарита Логинова вышла на пикет сегодня утром

Маргарита Логинова вышла на пикет сегодня утром

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Пикет в поддержку Навального прошел в Новосибирске

Утром 3 февраля в центр Новосибирска вышла с одиночным пикетом новосибирская журналистка Маргарита Логинова. Она встала с плакатом в Первомайском сквере в поддержку политика Алексея Навального.

— Вчера, как и многие мои друзья, я смотрела трансляцию суда над Навальным и не могла поверить в происходящее, хотя иллюзий особо не было. Затем следила за бойней, которую опять учинили силовики над людьми, вышедшими на мирный протест на улицы Москвы. Вместе с жестким усилением на прошедших акциях в Новосибирске, вместе с винтиловом, которого никогда раньше не было на уличных мирных протестах в Сибири, это всё повергает в некоторое отчаяние. Одиночный пикет — это один из способов выразить гнев по поводу происходящего, гражданскую позицию несогласия с произволом судебной системы и силовиков. Ну и выразить надежду, конечно, что: а) это точно пройдет, б) Россия будет свободной, — рассказала Маргарита Логинова.

2 февраля суд в Москве рассмотрел представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Представители ФСИН и прокуратуры просили заменить условный срок Алексею Навальному на три с половиной года лишения свободы в колонии и оштрафовать оппозиционера на полмиллиона рублей.

Суд удовлетворил требование ФСИН. Один год из этого наказания Навальный уже провел под домашним арестом. Таким образом, ему остается провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Суд также учитывает время, которое оппозиционер провел в СИЗО. По решению суда политику зачли срок, проведенный под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету «день в день».

Защита политика после оглашения решения заявила, что будет обжаловать постановление, а также обратится в Кабинет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ в отношении Навального по делу «Ив Роше».

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Берлина и сразу же был задержан. На следующий день суд Химок арестовал политика на 30 суток — за это время должен решиться вопрос о замене наказания. Защита Навального подала апелляцию, но 28 января Московский областной суд ее отклонил.

После ареста политика по всей стране прошли крупные акции протеста, которые местные власти не согласовывали. Здесь мы писали о последнем митинге в Новосибирске.

Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурируют Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года).

По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».

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