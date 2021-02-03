Сибирячка вышла на одиночный пикет в центр Новосибирска в поддержку Навального

Пикет в поддержку Навального прошел в Новосибирске
Утром 3 февраля в центр Новосибирска вышла с одиночным пикетом новосибирская журналистка Маргарита Логинова. Она встала с плакатом в Первомайском сквере в поддержку политика Алексея Навального.
— Вчера, как и многие мои друзья, я смотрела трансляцию суда над Навальным и не могла поверить в происходящее, хотя иллюзий особо не было. Затем следила за бойней, которую опять учинили силовики над людьми, вышедшими на мирный протест на улицы Москвы. Вместе с жестким усилением на прошедших акциях в Новосибирске, вместе с винтиловом, которого никогда раньше не было на уличных мирных протестах в Сибири, это всё повергает в некоторое отчаяние. Одиночный пикет — это один из способов выразить гнев по поводу происходящего, гражданскую позицию несогласия с произволом судебной системы и силовиков. Ну и выразить надежду, конечно, что: а) это точно пройдет, б) Россия будет свободной, — рассказала Маргарита Логинова.
2 февраля суд в Москве рассмотрел представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Представители ФСИН и прокуратуры просили заменить условный срок Алексею Навальному на три с половиной года лишения свободы в колонии и оштрафовать оппозиционера на полмиллиона рублей.
Суд удовлетворил требование ФСИН. Один год из этого наказания Навальный уже провел под домашним арестом. Таким образом, ему остается провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Суд также учитывает время, которое оппозиционер провел в СИЗО. По решению суда политику зачли срок, проведенный под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету «день в день».
Защита политика после оглашения решения заявила, что будет обжаловать постановление, а также обратится в Кабинет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ в отношении Навального по делу «Ив Роше».
Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Берлина и сразу же был задержан. На следующий день суд Химок арестовал политика на 30 суток — за это время должен решиться вопрос о замене наказания. Защита Навального подала апелляцию, но
После ареста политика по всей стране прошли крупные акции протеста, которые местные власти не согласовывали. Здесь мы писали о последнем митинге в Новосибирске.
Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурируют Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили
По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».