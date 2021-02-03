Алексея Навального отправят в колонию рядом с Москвой

Политика Алексея Навального, которому Московский городской суд заменил условный срок на реальный, этапируют в колонию общего режима. Однако это будет колония не в Москве, а в ближайших к ней регионах.
— Согласно закону, после вступления в силу вынесенного решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ, — сказал «Интерфаксу» зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.
По словам Зуева, теоретически Навальный может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве, однако такой исход событий маловероятен.
Напомним, 2 февраля суд в Москве рассмотрел представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Представители федеральной службы исполнения наказаний и прокуратуры просили заменить условный срок Алексею Навальному на три с половиной года лишения свободы в колонии и оштрафовать оппозиционера на полмиллиона рублей.
Суд удовлетворил требование ФСИН. Один год из этого наказания Навальный уже провел под домашним арестом. Таким образом, ему остается провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Суд также учитывает время, которое оппозиционер провел в СИЗО. По решению суда политику зачли срок, проведенный под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету «день в день».
Защита политика после оглашения решения заявила, что будет обжаловать постановление, а также обратится в Кабинет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ в отношении Навального по делу «Ив Роше».
Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Берлина и сразу же был задержан. На следующий день суд Химок арестовал политика на 30 суток — за это время должен решиться вопрос о замене наказания. Защита Навального подала апелляцию, но 28 января Московский областной суд ее отклонил.
Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурирует Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года).
По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».
Представитель ФСИН во время сегодняшнего слушания заявил, что Навальный регулярно нарушал условия осуждения еще до госпитализации. По данным службы исполнения наказаний, с начала 2020 года оппозиционер семь раз игнорировал предписания, не давая пояснений, «фактически скрылся от контроля».
23 и 31 января в городах России прошли несогласованные шествия в поддержку Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», по итогам первой акции были задержаны более трех тысяч человек, по итогам второй — более пяти тысяч.