Алексея Навального отправят в колонию рядом с Москвой

Политика Алексея Навального, которому Московский городской суд заменил условный срок на реальный, этапируют в колонию общего режима. Однако это будет колония не в Москве, а в ближайших к ней регионах.

— Согласно закону, после вступления в силу вынесенного решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ, — сказал «Интерфаксу» зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.