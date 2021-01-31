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Три часа обходили силовиков: 26 кадров из Новосибирска с неразрешенной акции, на которую вышли толпы

По последним данным от «ОВД-Инфо», в городе задержано больше сотни человек

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Участники прошлись по центру города, хотя им перегораживали путь

Участники прошлись по центру города, хотя им перегораживали путь

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На протестной акции в Новосибирске задержаны 103 человека

Сегодня, 31 января, в Новосибирске состоялось несогласованное шествие в поддержку политика Алексея Навального. Оно длилось около трех часов, все это время в центре города работали силовики. За происходящим также наблюдали журналисты НГС. Показываем для вас запоминающиеся кадры с протестного митинга.

Силовики оказались более подготовленными, чем на прошлой акции 23 января, и оперативно опережали колонны митингующих. Сегодняшняя акция была больше похожа на прогулку, а не на митинг. Людям не давали соединиться, часть из них была вынуждена идти по дворам.

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— Где основная толпа, где вообще все? — то и дело раздавалось среди участников. Как только колонна выходила со дворов к проезжей части, на перекрестке их уже ждали силовики. В этот раз они перестали казаться вежливыми и аккуратными. Задерживали всех — не важно, стоял с плакатом, кричал лозунги или просто гулял в толпе. В автозаке мог оказаться любой.

Акция началась около 12:00, тогда же появился первый задержанный. Им стал парень, который шел с плакатом

Акция началась около 12:00, тогда же появился первый задержанный. Им стал парень, который шел с плакатом

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Участники хотели пройти от Дома Офицеров до площади Ленина, затем на площадь Свердлова и вернуться через сквер Героев Революции

Участники хотели пройти от Дома Офицеров до площади Ленина, затем на площадь Свердлова и вернуться через сквер Героев Революции

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Но на пересечении Красного проспекта и Державина выстроили блокпост

Но на пересечении Красного проспекта и Державина выстроили блокпост

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Народ стихийно пошел по Державина, в обход. Цель была — дойти до площади Ленина

Народ стихийно пошел по Державина, в обход. Цель была — дойти до площади Ленина

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Когда люди прошли Советскую, они начали скандировать лозунги и доставать плакаты. Там задержали нескольких человек<br><br>

Когда люди прошли Советскую, они начали скандировать лозунги и доставать плакаты. Там задержали нескольких человек

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Силовики стояли на всем маршруте митингующих

Силовики стояли на всем маршруте митингующих

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Некоторые оказались на шествии случайно — рассказали, что шли на работу, например. Кто-то говорил, что гуляет, хотя такие гуляющие прошли весь маршрут

Некоторые оказались на шествии случайно — рассказали, что шли на работу, например. Кто-то говорил, что гуляет, хотя такие гуляющие прошли весь маршрут

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Две участницы акции, которым 83 и 84 года, рассказали, зачем пришли:<br>— Чтобы выпускали заключенных: и Бойко, и Навального. Чтобы не было произвола<br>

Две участницы акции, которым 83 и 84 года, рассказали, зачем пришли:
— Чтобы выпускали заключенных: и Бойко, и Навального. Чтобы не было произвола

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У многих были самодельные плакаты

У многих были самодельные плакаты

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До Свердлова люди не дошли — на перекрестке перед зданием областного правительства их не пустили силовики

До Свердлова люди не дошли — на перекрестке перед зданием областного правительства их не пустили силовики

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В итоге народ дошел до бюста Покрышкину, там они постояли, поскандировали и пошли в обратную сторону

В итоге народ дошел до бюста Покрышкину, там они постояли, поскандировали и пошли в обратную сторону

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Многие снимали акцию и разговоры с полицией на камеру

Многие снимали акцию и разговоры с полицией на камеру

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Люди, которых забирали в «Газели» и автозаки, прислоняли к окнам самодельные плакаты&nbsp;

Люди, которых забирали в «Газели» и автозаки, прислоняли к окнам самодельные плакаты 

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Когда народ дошел до часовни, участники начали разбредаться, но в итоге все стекались к мэрии и на площадь Ленина

Когда народ дошел до часовни, участники начали разбредаться, но в итоге все стекались к мэрии и на площадь Ленина

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Напротив Первомайского сквера возле здания мэрии нескольких человек задержали, в том числе тех, кто достал российский флаг

Напротив Первомайского сквера возле здания мэрии нескольких человек задержали, в том числе тех, кто достал российский флаг

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Людей не пускали к памятнику Ленина&nbsp;

Людей не пускали к памятнику Ленина 

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На протяжении шествия были слышны предупреждения в громкоговоритель о том, что акция несогласованная, нужно расходиться

На протяжении шествия были слышны предупреждения в громкоговоритель о том, что акция несогласованная, нужно расходиться

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Люди вышли на Вокзальную магистраль. В толпе сказали, что все идут к Первомайскому скверу. Там планировали итоговый митинг

Люди вышли на Вокзальную магистраль. В толпе сказали, что все идут к Первомайскому скверу. Там планировали итоговый митинг

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Однако у Первомайского сквера стояли автозаки, полиция, ОМОН. Начались задержания

Однако у Первомайского сквера стояли автозаки, полиция, ОМОН. Начались задержания

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Люди скандировали лозунги. Полиция вытеснила их из Первомайского сквера к площади Ленина

Люди скандировали лозунги. Полиция вытеснила их из Первомайского сквера к площади Ленина

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Нескольких человек силовики сегодня буквально носили на руках

Нескольких человек силовики сегодня буквально носили на руках

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Участников акции развозили по разным отделам полиции

Участников акции развозили по разным отделам полиции

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На месте кроме полиции работала Росгвардия

На месте кроме полиции работала Росгвардия

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По данным «ОВД-Инфо», на акции в Новосибирске задержали 103 человек (по данным на 19:17)

По данным «ОВД-Инфо», на акции в Новосибирске задержали 103 человек (по данным на 19:17)

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Около 17:00 на площади еще дежурили полицейские, но митингующих уже не осталось&nbsp;

Около 17:00 на площади еще дежурили полицейские, но митингующих уже не осталось 

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Улицы в центре Новосибирска сегодня начали перекрывать незадолго до акции. Рядом с площадью Ленина выставили автомобили, автобусы, на месте дежурили полицейские. Они пришли еще до начала митинга к станции метро «Красный проспект». Вскоре одного из участников силовики унесли с акции, а затем был задержан активист Михаил Рязанцев.

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