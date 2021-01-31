Три часа обходили силовиков: 26 кадров из Новосибирска с неразрешенной акции, на которую вышли толпы

На протестной акции в Новосибирске задержаны 103 человека
Сегодня, 31 января, в Новосибирске состоялось несогласованное шествие в поддержку политика Алексея Навального. Оно длилось около трех часов, все это время в центре города работали силовики. За происходящим также наблюдали журналисты НГС. Показываем для вас запоминающиеся кадры с протестного митинга.
Силовики оказались более подготовленными, чем на прошлой акции 23 января, и оперативно опережали колонны митингующих. Сегодняшняя акция была больше похожа на прогулку, а не на митинг. Людям не давали соединиться, часть из них была вынуждена идти по дворам.
— Где основная толпа, где вообще все? — то и дело раздавалось среди участников. Как только колонна выходила со дворов к проезжей части, на перекрестке их уже ждали силовики. В этот раз они перестали казаться вежливыми и аккуратными. Задерживали всех — не важно, стоял с плакатом, кричал лозунги или просто гулял в толпе. В автозаке мог оказаться любой.
Улицы в центре Новосибирска сегодня начали перекрывать незадолго до акции. Рядом с площадью Ленина выставили автомобили, автобусы, на месте дежурили полицейские. Они пришли еще до начала митинга к станции метро «Красный проспект». Вскоре одного из участников силовики унесли с акции, а затем был задержан активист Михаил Рязанцев.