Три часа обходили силовиков: 26 кадров из Новосибирска с неразрешенной акции, на которую вышли толпы

Сегодня, 31 января, в Новосибирске состоялось несогласованное шествие в поддержку политика Алексея Навального. Оно длилось около трех часов, все это время в центре города работали силовики. За происходящим также наблюдали журналисты НГС. Показываем для вас запоминающиеся кадры с протестного митинга.

Силовики оказались более подготовленными, чем на прошлой акции 23 января, и оперативно опережали колонны митингующих. Сегодняшняя акция была больше похожа на прогулку, а не на митинг. Людям не давали соединиться, часть из них была вынуждена идти по дворам.