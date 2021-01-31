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Тема дняКак перекроют центр 31 января (и что ещё запретят)

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Силовики перекрывают дороги, люди выходят на лед: как акции протеста начались на Дальнем Востоке

Сегодня протестующие вышли на вторую акцию в поддержку Алексея Навального

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Во Владивостоке митингующие вышли на лед Японского моря

Во Владивостоке митингующие вышли на лед Японского моря

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В России сегодня вновь проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного в середине января по возвращении в Россию. Мероприятия несогласованные, местные власти и МВД неоднократно предупреждали об опасности участия в них, однако люди все-таки вышли на улицы.

Первыми в стране стали протестовать города Дальнего Востока. Больше всего человек вышли во Владивостоке. Из-за перекрытых улиц протестующим пришлось выйти на лед Японского моря. По данным ОВД-Инфо, задержаны больше 30 человек.

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В Хабаровске силовики ограничили движение в районе площади.

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На акцию собрались несколько десятков человек, не обошлось без задержаний.

А вот как в Хабаровске было неделю назад.

Несогласованные акции протеста в эти минуты начинаются в городах Сибири. В центре Новосибирска силовики уже перекрыли движение, а на площади в центре Красноярска, где планировали собираться активисты, всю ночь свозили горы снега.

Самосвалы засыпали даже входы на площадь

Самосвалы засыпали даже входы на площадь

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Алексей Навальныйакции протеста
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