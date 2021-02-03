Политическая расправа или сам виноват? Юристы — о деле Навального и возможности пересмотра приговора

Я считаю, что государство очень лояльно к нему отнеслось. Из-за общественного резонанса он оказался в более привилегированном положении, чем другие условно осужденные — я считаю, это неправильно. Такое решение выносится автоматически, суд должен был только изучить, были ли уважительными причины неявки. Доказательств на период реабилитации нет. Суд обязан был принять такое постановление.



Кирилл Кузнецов, юрист

— Незаконно было как решение суда, так и сама вся процедура, начиная с задержания в аэропорту до границы силами Федеральной службы исполнения наказаний. Всё это не суд, это политическая расправа. ФСИН не имеет права задерживать такого гражданина, отбывающего условное наказание, до пересечения государственной границы Российской Федерации. Сам по себе этот арест на 30 суток на выездном заседании суда в Химкинском отделении полиции не предусмотрен никакой нормой уголовно-процессуального или уголовно-исполнительного кодекса — суд на нее так и не сослался. В вину Навальному ставят то, что он не отмечался, и тот справедливо говорит: «Я был в коме». И в чем же тут проблема? Ты виноват тем, что ты Навальный.

