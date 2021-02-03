Политическая расправа или сам виноват? Юристы — о деле Навального и возможности пересмотра приговора

Новосибирские юристы и адвокат прокомментировали решение суда по делу Алексея Навального
Накануне,
Константин Зиновьев, юрист
— В принципе, другого решения суда ожидать было невозможно. Не потому, что суд каким-то образом ангажирован. Данная категория дел в уголовной практике абсолютно банальна: человек ходит, отмечается на условном сроке и таким образом выполняет предписания. Не отмечается — срок меняют с условного на реальный. В данном случае это четкое указание закона, у суда даже выбора не было, основания что-то другое применить. Алексей Навальный, как и любой другой гражданин, получил то, что должен был. Эта норма не политическая, носит чисто технический характер, поэтому решение абсолютно законно. Видно, что в материалах дела имеется справка из клиники «Шарите», в которой написано, что лечение он закончил в сентябре прошлого года. Спрашивается, что ему мешало прибыть на родину? Реабилитация всё равно осуществляется под медицинским надзором. Должен быть врач, который осуществляет за ней контроль. Явно видно, что никакой реабилитации не было благодаря этому самому фильму. Видно, что человек не замученный и больной ходит по Германии и делает какие-то расследования. Никаких препятствий, чтобы вернуться на родину, у него не было.
Я считаю, что государство очень лояльно к нему отнеслось. Из-за общественного резонанса он оказался в более привилегированном положении, чем другие условно осужденные — я считаю, это неправильно. Такое решение выносится автоматически, суд должен был только изучить, были ли уважительными причины неявки. Доказательств на период реабилитации нет. Суд обязан был принять такое постановление.
Кирилл Кузнецов, юрист
— Незаконно было как решение суда, так и сама вся процедура, начиная с задержания в аэропорту до границы силами Федеральной службы исполнения наказаний. Всё это не суд, это политическая расправа. ФСИН не имеет права задерживать такого гражданина, отбывающего условное наказание, до пересечения государственной границы Российской Федерации. Сам по себе этот арест на 30 суток на выездном заседании суда в Химкинском отделении полиции не предусмотрен никакой нормой уголовно-процессуального или уголовно-исполнительного кодекса — суд на нее так и не сослался. В вину Навальному ставят то, что он не отмечался, и тот справедливо говорит: «Я был в коме». И в чем же тут проблема? Ты виноват тем, что ты Навальный.
Мне сложно комментировать, был ли у него до комы какой-то пропуск. Но в ситуации, когда человек находится за границей, куда он отправлен по личному согласию Владимира Путина, говорить о том, что ФСИН не уведомлена, очень наивно. По-моему, в стране нет более-менее следящих за повесткой людей, которые бы не знали о перемещении Алексея. Соответственно, что ему в вину поставить — что человек был на лечении? Он ведь даже решение о перемещении себя сам не принимал, он находился в бессознательном состоянии.
У апелляции будут точно такие же исполнители, которым дана команда, и они эту команду выполнят. Какая команда дана будет суду, ту он и выполнит. Скажут отпустить — отпустят, скажут не отпускать — не отпустят.
Александр Балян, адвокат
— Законность судебного акта проверяется вышестоящими инстанциями в случае, если будут направлены жалобы. Поэтому правовое значение имеет только мнение вышестоящих инстанций после вступления решения в силу. Что касается моего мнения как юриста — я с делом не знаком и могу судить только по сведениям из открытых источников. Если же исходить из текста судебного постановления, который опубликован, то выглядит всё достаточно традиционно.
В соответствии с
Если верить тексту судебного постановления, публикациям в прессе и сообщению самого Алексея в суде, он в первой половине прошлого года действительно шесть раз нарушил правила, формально говоря. С его точки зрения — формально, с точки зрения инициатора судебного разбирательства — реально. Шесть раз — это действительно злостно. Ни один из известных мне людей, осужденных и таким способом отбывающих наказание, не нарушал столько раз обязательства о явке. Обычно, если не устраивает дата или время, удобные инспектору, они письменно согласуются в рабочем порядке. Если осужденный осознает возможность изменения наказания на реальное, его защита старается досконально письменно оформить каждый шаг такого согласования — и мы сами часто так поступаем.
Алексей сам юрист и, я полагаю, он каждый раз «под протокол» предупреждался о возможности замены наказания — заведомо знал, что делает. Что касается законности, собственно, основного приговора — мне трудно комментировать без материалов дела. Известно, что относительно дела «Ив Роше» есть постановление Европейского суда по правам человека. Он давал оценку соблюдения Россией ее обязательств по Европейской конвенции по правам человека при уголовном преследовании Навального. На основании постановления этого суда Российская Федерация выплатила компенсацию Алексею Навальному. Верховный суд с учетом установленных Европейским судом обстоятельств мог пересмотреть этот приговор и дать оценку в целом приговору. Минюст России компенсацию выплатил, а о пересмотре приговора мне ничего неизвестно. Неизвестно также, что адвокаты Алексея делали в этом направлении — и делали ли что-то вообще. А адвокаты у него очень приличные и, при наличии задачи, отработали бы железно. Выглядит многое недосказанным в этом деле. Судя по тому, что известно, приговор не пересматривался. И это, вероятней всего, значит, что они не обращались в суд, либо обращались, но не сообщили общественности о результатах.
В первой половине года Навальный не был в коме, насколько мне известно. Алексей и начальник уголовно-исполнительной инспекции подтвердили, что он не явился вовремя. То, что человек шесть раз так поступил на протяжении года, это какая-то непонятная история. Это не может быть тактикой защиты. Это либо правовая неряшливость, либо провокация — и это касается обеих сторон. Могла инспекция заранее установить неудобное время. Я не могу быть уверен, что основной приговор Алексею — законный и обоснованный, но он вступил в законную силу, и Навальный, как юрист, конечно, понимал последствия своего поведения. Если не было цели отправиться в колонию, надо было либо вовремя являться к инспектору, либо письменно договариваться с инспекцией об изменении времени явки.
Что касается второй половины года, то тоже всё довольно странно выглядит. Понятно, что из открытых источников инспекции было видно, где на момент съемок, например, находился их подопечный. Если у него были тогда адвокаты в Москве, они должны были передать во ФСИН не просто справки, а соответствующие заявления или ходатайства с приложением доказательств (в том числе и справок). Если таковые передавались, то текст судебного постановления неточен в этой части и апелляция должна с этим разобраться. Если не передавались, то непонятно — почему.
Самого документа от медучреждения, конечно, недостаточно. В заявлении разъясняется, что заявитель подтверждает этим документом и чего он хочет от инспекции ФСИН. Вообще без контекста трудно понять, почему так долго инспекция проявляла мягкость, а потом почему эта традиция прервалась. В любом случае стоит ожидать повышенного внимания УФСИН к соблюдению условий отбывания условного наказания осужденными по всей стране.
В августе прошлого года Алексею Навальному стало плохо в самолете, в результате борт экстренно посадили в Омске. После этого его доставили в берлинскую клинику «Шарите». В сентябре стало известно, что врачи нашли в его организме следы яда «Новичок» — об этом заявили в правительстве Германии.
Политик вернулся в Россию 17 января, в аэропорту Шереметьево его задержала полиция. На следующий день суд арестовал Алексея Навального на 30 суток.