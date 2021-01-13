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Алексей Навальный пообещал вернуться в Россию 17 января

Здесь его ждет ФСИН

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Алексей пригласил всех встречать его 17 января в Москве

Алексей пригласил всех встречать его 17 января в Москве

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Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что вернется в Россию на этой неделе. В своем видеообращении блогер заявил, что перед ним никогда не стоял вопрос о возвращении домой, и рассказал, что уже купил билет на самолет.

Хотя с авиаперелетами у него в последнее время не всё гладко, а здоровье он так до конца и не восстановил, Алексей прилетит в Москву 17 января. К этому оппозиционера подтолкнули новости, которые приходят о нем из столицы.

— Перед Новым годом они заявили, что запускают новое уголовное дело против меня, и оно такое демонстративно сфабрикованное, — заявил Алексей Навальный. — Вчера ФСИН заявила, что они требуют в суде превратить мой условный срок в реальный, и я, значит, немедленно должен отправиться в тюрьму. Они делают всё, чтобы запугать меня.

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Алексей отметил, что приехать в Германию был не его выбор — он оказался здесь, потому что его пытались убить.

В конце декабря ФСИН пригрозила Навальному заменой наказания по делу «Ив Роше». После публикации в журнале Lancet 22 декабря информации о том, что его выписали из больницы в Германии 20 сентября (а значит, он пересек границу раньше окончания условного срока), сотрудники службы исполнения наказаний заподозрили блогера в нарушении правил условного освобождения.

11 января ФСИН попросила суд заменить условный срок Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше».

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