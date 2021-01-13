Алексей Навальный пообещал вернуться в Россию 17 января

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что вернется в Россию на этой неделе. В своем видеообращении блогер заявил, что перед ним никогда не стоял вопрос о возвращении домой, и рассказал, что уже купил билет на самолет.



Хотя с авиаперелетами у него в последнее время не всё гладко, а здоровье он так до конца и не восстановил, Алексей прилетит в Москву 17 января. К этому оппозиционера подтолкнули новости, которые приходят о нем из столицы.



— Перед Новым годом они заявили, что запускают новое уголовное дело против меня, и оно такое демонстративно сфабрикованное, — заявил Алексей Навальный. — Вчера ФСИН заявила, что они требуют в суде превратить мой условный срок в реальный, и я, значит, немедленно должен отправиться в тюрьму. Они делают всё, чтобы запугать меня.

